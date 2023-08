Uttalelse vekker nå stor frykt

RUSSISKE KVINNER: Kvinner i Russland er nå redde for et nytt forbudt som kan endre deres liv. Foto: Olga Maltseva

Etter den russiske helseministerens uttalelser, frykter russiske kvinner for rettighetene sine. – Regjeringens hender kommer nærmere og nærmere livmoren vår, sier aktivist.

Mens Putins krigføring fortsetter i full fart i Ukraina, mister stadig flere rettighetene sine i Russland.

Nå er det kvinner som er bekymret.

Etter en uttalelse fra landets helseminister, frykter kvinner nå at det kan komme et forbud mot abort.

– Å redusere abortraten er en nøkkeloppgave vi jobber med, sier helseministeren Mikhail Murashko, ifølge The Moscow Times.



I tillegg sier Murashko at helsedepartementet vil stramme inn tilgangen til legemidler for medisinsk abort innen utgangen av året.



Ministerens uttalelser har fått kritikk fra russiske kvinner som er bekymret for å miste rettighetene sine. En av dem er Dani Romanova.

Hun en russisk aktivist fra «Feminist Anti-War Resistance», en gruppe grunnlagt av russiske feminister i februar 2022 for å protestere mot den russiske invasjonen av Ukraina.

AKTIVIST: Dari Romanova er aktivist fra Feminist Anti-War Resistance Foto: Privat

– Vi er bekymret, sier Romanova til TV 2 og fortsetter:

– Vi håper og krysser fingrene for at det ikke blir et fullstendig forbud.



– Forbudet kommer

Romanova forteller at myndighetene har forsøkt å begrense tilgangen til abort i mange år, og kvinner som vil ta abort har blitt presset og skremt.

– De blir frarådet abort på klinikker, ydmyket og bragt skam i familien og i samfunnet. Ikke alle kan takle denne typen press, sier hun.



Ifølge Romanova prøver myndighetene nå, sakte men sikkert, å forby abort.

– Abort vil snart bli forbudt, som om det er noe bra, sier Romanova.

Redd for totalforbud



Leda Garina er blant feministisk aktivister i Russland. Hun kritiserer også ministerens uttalelser om abort.

Ifølge henne har dette vært en plan siden 2012, og på grunn av krigen fremskynder myndighetene planen.

KRIG: Russlands president Vladimir Putin startet krigføringen i Ukraina 24. februar 2022. Foto: Alexander Kazakov

– Når et land fører en aggressiv militærpolitikk, plantes det ofte slike lovinitiativer, fordi landet trenger en «kanonfører». Alle kvinners rettigheter blir ødelagt mens «guttene våre dør for hjemlandet», sier Garina.

Hun frykter for at det kan komme et totalt forbud mot abort.

– Jeg tror ingen vil begrense seg til forbud mot abort, bare i private klinikker. Deretter vil det bli et totalforbud mot abort, sier hun.

LGBT: 24. juli 2023 signerte Putin en ny lov som forbyr å skifte kjønn i Russland. Loven har fått kraftig kritikk. Foto: Paul White

Eva Krestovits er også en feministisk aktivist i Russland. Hun reagerer på helseministerens uttalelser.

– Regjeringens hender når nærmere og nærmere livmoren og kroppene våre, sier hun.

Forbudt mot å fremkalle abort

I noen deler av Russland har det allerede blitt satt forbud mot å fremkalle abort. En av dem er Mordovia, et føderasjonssubjekt med status av republikken i Russland.

Nå vil de som fremkaller, overtaler, tvinger, stiller krav eller gir informasjon til gravide kvinner, bli bøtelagt.

For brudd på loven vil organisasjoner her få en bot på opptil 200 tusen rubler. Det skriver BBC russisk.

Ifølge loven kan kvinner i Russland ta abort frem til 12. svangerskapsuke. I noen unntakstilfeller spesifisert i loven, som eksempelvis voldtekt, er abort lovlig frem til uke 22.