– Utspekulert

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan stilte mandag nytt krav for å godkjenne Sveriges Nato-søknad.

Han vil ha Tyrkia inn i EU.

– Først må veien åpnes for et tyrkisk EU-medlemskap, så kan vi åpne for å få Sverige inn i Nato, akkurat som vi gjorde for Finland, sa Erdogan i et TV-intervju før avreise til Nato-toppmøtet i Vilnius.

Han skal legge fram kravet på det forestående toppmøtet. Kravet ble også videreformidlet til USAs president Joe Biden under en telefonsamtale søndag.

Kravet har allerede fått støtte fra Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Jeg støtter Tyrkias avgjørelse om å bli medlem i EU. På samme tid må vi huske hva vi ble enige om i Madrid, sier Stoltenberg mandag.

– Urealistisk

Konflikt- og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit kaller utspillet et klassisk forhandlingsutspill.

– Dette bærer preg av trenering. Det er myntet på å utsette svensk Nato-medlemskap, sier hun.

EKSPERT: Cecilie Hellestveit er forsker ved Folkerettsinstituttet. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Jonas Bergan Dræge, Tyrkia-ekspert og førsteamanuensis i statsvitenskap ved Oslo Nye Høyskole mener Erdogan prøver å vise muskler.

– Det er en måte han gjør seg relevant på den internasjonale arenaen på. Han ønsker å være sikker på at han ikke blir tatt for gitt.

Ekspertene er samstemte om at et tyrkisk EU-medlemskap er lite aktuelt, med tanke på hva slags politikk Erdoğan har ført de siste årene.

– Dette er ganske urealistiske krav. Tyrkias politikk går i en annen retning enn europeisk politikk gjør, sier Hellestveit.



Tyrkia har forsøkt å bli med i EU lenge, og i 2005 startet landet formelle medlemsforhandlinger med unionen.



Samtalene stoppet imidlertid opp i 2016 på grunn av europeiske bekymringer om tyrkiske menneskerettighetsbrudd.

Tyrkia har dessuten siden 1970-tallet holdt kontrollen over store deler av øya Kypros. Dette har også lagt en kraftig demper på Tyrkias EU-ambisjoner.

EKSPERT: Jonas Bergan Dræge er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Oslo Nye Høyskole og følger tyrkisk politikk tett. Foto: Oslo Nye Høyskole.

– EU-medlemskap var en viktig sak for Erdoğan tidligere på 2000-tallet. Men dette har kommet mer og mer i bakgrunnen. Det er derfor vanskelig å se på dette som noe annet enn en taktikk for å gjøre seg kostbar, sier Drægne.

Hellestveit mener Erdoğan har en hensikt bak å trekke fram EU-medlemskap igjen nå.

– Hvis Tyrkia nå krever tyrkisk EU-medlemskap, og får nei, så kan Erdoğan bruke det senere for å fremme andre tyrkiske interesser. Jeg tror ikke dette betyr at han går tom for argumenter. Det er heller en del av mer utspekulert plan for å maksimere tyrkiske interesser, sier hun.

Møter Sverige mandag

Allerede mandag ettermiddag møter Erdoğan Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

De skal gjøre et nytt forsøk på å overkomme hindrene for svensk Nato-medlemskap.

Jens Stoltenberg sa tidligere at han så fram til dette møtet.

– Det er fortsatt mulig å få en positiv avgjørelse om Sverige her i Vilnius. Det er ingen garantier, men vi har et momentum når lederne er her, og vi vil bruke det til å sikre fremgang, sa Stoltenberg til pressen mandag.



POSITIV: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ser fram til forhandlingsmøtet mellom Sverige og Tyrkia. Foto: REUTERS/Ints Kalnins.

Men det er ikke gitt at de blir enige nå heller.

Erdogan har tidligere vært tydelig på at Sveriges Nato-inntreden også er avhengig av at betingelsene som ble avtalt under Natos toppmøte i Madrid i fjor, blir oppfylt.



Avtalen i Madrid innebærer blant annet at Sverige lover å vise Tyrkia solidaritet og samarbeide i kampen mot terror i «alle dens former og manifestasjoner».

Blant annet kan ikke Sverige støtte det kurdiske partiet PYD og dets væpnede gren YPG, PKK eller Gülen-bevegelsen. Tyrkia har også krevd at Sverige lover å ikke ha noen våpenembargo mot dem.

FORHANDLER: Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan møtes igjen mandag. Bildet er fra da de forhandlet i november i fjor. Foto: Adem Altan/ AFP.

– Et problem

– Tyrkia har fått fullt medhold fra Sverige på dette. Det som er problemet til svenskene er at kravene som har kommet etter det, ikke handler om sikkerhetspolitikk.

Tyrkia har nemlig den siste tiden ytret seg om en rekke innenrikspolitiske saker i Sverige.

I juni raste Erdogan mot Sverige etter koranbrenningen i Stockholm.

Ergodan har også bedt Sverige stanse svenske demonstrasjoner mot Nato.

– Det er et problem når Tyrkia mener de kan instruere svenske myndigheter om hvor de blant annet skal trekke opp grensene for ytringsfrihet i Sverige.

Hun mener dette skaper utfordringer for Kristersson når han møter Erdogan til nye samtaler.

Støre: – Viser Tyrkias måte å forhandle på

Statsminister Jonas Gahr Støre mener Erdogan siste utspill sier noe om hvordan presidenten opptrer.

–Det viser jo Tyrkias måte å forhandle på, som jeg tror man kan kjenne igjen. Og dette var et krav den tyrkiske presidenten fremsatte til den amerikanske presidenten, og det er kanskje ikke helt rett arena, sier han til TV 2.



I LITAUEN: Statsminister Jonas Gahr Støre er i Vilnius for å delta på Nato-toppmøtet. Før helgen besøkte han norske Nato-styrker i Rukla leir i Litauen. Foto: Javad Parsa / NTB

Støre håper nå Tyrkia vil følge Nato-fellene, og gi Sverige innpass i alliansen.

Han understreker at alle de formelle kravene for svensk medlemskap er innfridd.

– Det Tyrkia har vist det siste året gjør noen og enhver usikre fordi at de introduserer stadig nye krav som egentlig ikke har noe med medlemskap i Nato å gjøre, sier Støre.