Utsatte våpenhvilen:

UTSATT: Flere har demonstrert for både palestinere og israelere siden krigens utbrudd. Her fra en demonstransjon i Filipinene 23. november. Den planlagte våpenhvilen ble torsdag utsatt med minst ett døgn. Foto: Eloisa Lopez / Reuters / NTB

Krigen mellom Hamas og Israel har pågått i over seks uker. Over 13.000 mennesker er drept på Gazastripen siden krigen begynte, og lidelsene øker for hver time.



Flere palestinere har kommet seg over grensen til Egypt, men flesteparten er fortsatt fanget inne på Gaza.

Natt til onsdag kom nyheten om at Israel hadde godtatt en gissel- og våpenhvileavtale.

Pausen i kamphandlingene skal i første omgang vare i fire dager. Flere meldte at våpenhvilen ville tre i kraft klokken 10 torsdag.

Det skjedde ikke.

GAZA: Etter et israelsk angrep sør i Gaza undersøker palestinere vrakrestene. BIldet er tatt 23. november. Foto: Said Khatib / AFP / NTB

Trenger en pause

Natt til torsdag angrep Israel Gazastripen på nytt.

– Det er enorme logistiske utfordringer knyttet til en slik våpenhvile, sier Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo, Erik Skare.

Rundt klokken 15 torsdag melder Reuters at våpenhvilen starter fredag klokken 07.

Avtalen innebærer at 50 israelske gisler løslates, i bytte mot 150 palestinske gisler.



En palestinsk tjenestemann sier til nyhetsbyrået AFP at forsinkelsen skyldes en uenighet i tolvte time mellom Hamas og israelske styrker.

Diskusjonene skal ha dreid seg om hvilke gisler som skal bli løslatt og hvordan det skal skje.



En politisk kilde i Israel sa til avisen Haaretz at forsinkelsene skyldes at Hamas ikke hadde sendt inn listen over israelske statsborgere de har til hensikt å frigi.



Ifølge Qatar, som har vært sentrale i å få på plass avtalen mellom Israel og Hamas, har de nå mottatt listen over gisler som skal løslates fra Gaza.



Skare tror ikke utsettelsen av våpenhvilen betyr at den ikke vil bli noe av. Han peker på at Hamas er helt avhengig av å få en pause i kamphandlingene.

Han peker på særlig to grunner:

– For det første er det den humanitære katastrofen på Gazastripen, sier han.

– Det andre er det asymmetriske forholdet mellom Israel og Hamas. Dette gir dem en sjanse til å regruppere.

Presset øker

Det har ikke kommet en offisiell uttalelse fra noen av partene om hvorfor våpenhvilen er utsatt. Ifølge Reuters skal israelske myndigheter ha uttalt at det fortsatt gjenstår en ordning for at løslatelsen av gislene skal kunne begynne.

– For sivile palestinere er en våpenhvile svært viktig, sier Skare.

Men det er også viktig for mange israelske familier, forklarer han.

– Det har vært et enormt press fra israelere, spesielt fra familiene til gislene.

Kristin Oudmayer er direktør for barns rettigheter i Unicef Norge.

– Når våpenhvilen blir utsatt, er det veldig alvorlig for alle de tusen barna som er i Gaza. De har ikke tid til å vente.

ALVOR: Direktør for barns rettigheter og bærekraft Kristin Oudmayer, sier at utsettelsen er svært alvorlig for de som er i Gaza. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Selv om det har kommet inn nødhjelp til Gaza, er ikke det nok, understreker hun.

– Det er en liten dråpe i havet sammenlignet med behovet. Nøden er ekstremt stor.

Krigen vil fortsette

Våpenhvilen er komplisert, og det er ikke bare Hamas og Israel som er involvert i avtalen.

– Det blir fremforhandlet gjennom en tredjepart som er Qatar og USA, forklarer Skare.

Det er også mye som kan gå galt.

– Det er en enormt sårbar våpenhvile. Så godt som null tillit mellom partene. De snakker ikke direkte med hverandre.

Det er foreløpig lite som tyder på at våpenhvilen betyr at krigen går mot slutten.

– Vi avslutter ikke krigen. Vi vil fortsette til vi seirer, sa sjefen for den israelske generalstaben i en video som ble utgitt av militæret, skriver Reuters.

Skare sier alt tyder på at det blir en kort og sårbar våpenhvile.

– Ingenting som tyder på at det her avslutter krigen.