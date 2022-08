Utrolige spor dukket opp under den ekstreme tørken

Flere steder på kloden har opplevd ekstremt høye temperaturer og langvarig tørke denne sommeren. Tørre elver og vann avdekker en rekke glemte eller skjulte skatter.

I Dinosaurparken i Texas har tørken forårsaket spennende funn. I elveleiet har det kommet til syne spor etter en Acrocanthosaurus som levde for 113 millioner år siden.

ACROCANTHOSAURUS: En utstilt Acrocanthosaurus i "Witte Museum" i San Antonio Foto: Eric Gay/AP

I dinosaurparken har det nylig blitt avdekket spor som stammer fra flere millioner år tilbake i tid. En talsperson fra parken sier denne dinosauren var rundt 4,5 meter høy og veide nesten sju tonn.

– På grunn av de ekstreme tørkeforholdene denne sommeren, tørket elven helt opp flere steder. Dette gjorde det mulig å avdekke flere spor her i parken, sa Stephanie Salinas Garcia, talsperson i parken til CNN.

For 113 millioner år siden var dette et kystområde med en mudrete strand som ga perfekte forhold for krystallklare spor når dinosaurene vandret mot kysten.

DINOSAURSPOR: Et av sporene som ble avdekket fra den inntørkede elven i Texas. Foto: HANDOUT/Dinosaur Valley State Park/AFP

Selv om sporene ser solide ut på bildene, kan de viskes ut ved neste kraftige regnskyll. Dette er derfor en unik mulighet til å se avtrykkene.

Gigantiske skapninger

Den andre arten som etterlot spor i parken var Sauroposeidon. Denne dinosaurarten var rundt 18 meter høy og veide 44 tonn.

Sporene som nå er funnet har tidligere vært under vann og fylt med sand og stein, dette har gjort at sporene var usynlige.

Hetebølgene og tørken i Texas har skapt dramatiske svingninger i perioder med tørke og mye nedbør.

Det er ventet at sporene vil bli usynlige igjen ettersom det er spådd regn i delstaten.

MANGE: Flere spor som viser hvor dinosaurene har beveget seg i parken. Foto: HANDOUT/Dinosaur Valley State Park/AFP

– Jeg føler meg heldig som har fått sett disse sporene nå. De kan forsvinne igjen ved neste regnskyll, sier Asa Vermeulen, som er ansatt i viltområde til nyhetsbyrået Ap.

Tørke flere steder

Det er gjort flere interessante funn etter at tørken har herjet over kloden.

Tørken i Kina er en alvorlig trussel mot høstens avlinger, og myndighetene har slått alarm om situasjonen.

PAGODA: Denne pagodaen i Pyang-innsjøen er til vanlig delvis under vann. Foto: REUTERS/Thomas Peter

Ekstrem hete og tørke truer verdens nest største økonomi. Sør i Kina er det den lengste perioden med høye temperaturer og lite regn på mer enn 60 år, opplyser landbruksdepartementet i Beijing.

Men tørken avdekker også gamle glemte skatter, arkeologer gleder seg over. Denne Buddhistiske statuen dukket opp på toppen av Yangtze-elven:

STATUE: Midt på øyrevet i Yangtze- elven i Kina dukket den en gang nedsenkede statuen opp. Foto: THOMAS PETER/REUTERS

I Europa opplever flere land den verste tørken i manns minne.

Per 10. august var det sendt ut tørkevarsel for 47 prosent av territoriet i Europa. Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia er blant landene hvor situasjonen gradvis er blitt verre.

Naziskip

Donau er på et av sine laveste nivåer, dette har ført til spennende funn fra andre verdenskrig.

KRIGSSKIP: Et tysk krigsskip fra andre verdenskrig ble funnet i Donau. Foto: FEDJA GRULOVIC/REUTERS

I Øst-Serbia dukket flere tyske krigsskip, fortsatt full av eksplosiver, opp i elven.

Fartøyene var blant hundrevis som sank langs denne strategisk viktige elven.

«Stonehenge»

Spania har hatt den verste tørken på flere tiår, noe som har gledet arkeologer.

En forhistorisk steinsirkel dukket opp ved en demning der vannet trakk seg tilbake.

STONEHENGE: Offisielt kjent som Dolmen of Guadalperal, men kalt den spanske Stonehenge. Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Det antas at steinsirkelen går tilbake til 5000 år før Kristus.

Den befinner seg i provinsen Caceres der vannstanden har sunket til 28 prosent av normalen.

Arkeologene prøver å studere sirkelen før den blir forsvinner under vann igjen.

– Det er en overraskelse, det er en sjelden mulighet å få tilgang til den, sa arkeolog Enrique Cedillo, CNN.