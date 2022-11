– Utnytter VM til å utføre henrettelser

Saudi-Arabia har de siste to ukene henrettet 17 menn for narkotikaforbrytelser og smugling.

Mennene som er henrettet er fra Saudi-Arabia, Syria, Pakistan og Jordan, ifølge FNs menneskerettskontor.

Seniorrådgiver i Amnesty International Norge, Ina Tin, mener det ikke er tilfeldig at henrettelsene skjer når hele verden er opptatt med fotball-VM.

AMNESTY: Ina Tin er seniorrådgiver i Amnesty International Norge mener Saudi-Arabia viser en tydelig maktdemonstrasjon under fotball-VM. Foto: Kyrre Lien

– Dette er en slags trend. Når gode eller positive ting skjer rundt Saudi-Arabia, benytter myndighetene øyeblikket til å gjennomføre henrettelser eller andre brudd på menneskerettigheter, sier Tin.

De 17 henrettelsene har blitt utført siden 10. november i år, og totalen for i år er nå oppe i minst 120.

Skygges av fotball

I går rystet Saudi-Arabia Messi og co. Nasjonen slo Argentina 2-1. Bragden ga innbyggerne en ekstra hviledag.

Det er Saudi-Arabias Mohammed bin Salman som har bedt om at onsdag blir en nasjonal fridag.

– At de vant mot Argentina er en ekstra fjær i hatten for Saudi-Arabia. Det knytter dem til noe positivt, og gjør det enklere å dekke over en brutal virkelighet, sier seniorforskeren.

SAMLET: Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, FIFA president Gianni Infantino og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman under åpningseremonien i Qatar. Foto: Manan Vatsyayana / AFP

Den saudiarabiske kronprinsen er både fotballinteressert og en ivrig fotballinvestor.

Under åpningskampen til mesterskapet i Qatar satt Fifa-president Gianni Infantino omringet av både Qatars emir og den saudiarabiske kronprinsen.

– Det er en tydelig maktdemonstrasjon, og Mohammed bin Salman lykkes med spillet sitt. Det at han fikk sitte ved siden av Infantino sender ut et signal om at de ikke trenger å forholde seg til kritikk. De gjør som de vil, sier Tin.

Men det er ikke første gang de to blir avbildet sammen. Under fotball-VM i Russland satt de side om side sammen med Vladimir Putin.

– Det er ingen tvil om at landet gjør mange grep for å knytte seg til store eventer som sport. De har selv uttalt at de ønsker VM i 2030, og de gjør alt for å komme i posisjon til det. VM i Qatar er et godt eksempel på dette, forklarer Tin.

Avhengig av Saudi-Arabia

Som menneskerettighetsaktivist har også Tin gjort seg noen analyser om forholdet Vesten har til Saudi Arabia.

– De vet godt at verden trenger dem som olje- og gassleverandør, spesielt nå som krigen i Ukraina herjer. Man kan definitivt spekulere i om Saudi-Arabia kommer seg unna med brudd på menneskerettigheter når man trenger deres ressurser, sier Tin.

Hun trekker frem drapet på journalisten Jamal Khashoggi som eksempel.

Etter drapet i 2018 offentliggjorde Joe Biden en etterretningsrapport som konkluderer med at bin Salman godkjente ordren om at regimekritikeren skulle drepes.

Men nå uttaler Biden-administrasjonen at kronprinsens offisielle rolle bør være grunnlag for immunitet.

– Biden hadde et ganske anstrengt forhold til Saudi-Arabia etter drapet på Khashoggi, men har i senere tid snudd. Det virker som at han har blitt tvunget til å ta han inn i varmen igjen, sier Tin.

FIST-BUMP: USAs president Joe Biden har det siste året snudd i sin retorikk mot Saudi-Arabias kronprins. Foto: Bandar Al-Jaloud / AFP

På verstingliste

Kina, Iran, Egypt, Saudi-Arabia og Syria er landene med det høyeste antallet henrettelser.

– Metoden som brukes er halshugging. Den dødsdømte blir tvunget til å knele og et skarpt sverd føres ned mot halsen. En bøddel skiller hodet fra kroppen med ett hugg, forteller Tin.

Antallet henrettelser i Saudi-Arabia har økt dramatisk siden i fjor. I 2021 ble det ifølge Amnesty utført minst 65 henrettelser; i år er tallet allerede dobbelt så høyt med minst 120 hittil.

– Det er vanskelig å finne ut av hvilke holdninger folk i Saudi-Arabia har til henrettelser. Man kan ikke stole på meningsmålingene fordi veldig få tør å si eller ytre seg kritisk om noe, forteller hun.