Utnevnte seg selv til minister i fem departementer – refset

Tidligere statsminister i Australia Scott Morrison ga seg selv fem roller i departementet i all hemmelighet. Onsdag ble han refset av parlamentet.

I august ble det kjent at tidligere statsminister i Australia, Scott Morrison, hadde utnevnt seg selv til fem ministerposter under pandemien.

Morrison utnevnte seg selv til finansminister, helseminister, administrasjonsminister, innenriksminister og ressursminister.

Da nyheten ble kjent, gikk nåværende statsminister i Australia Anthony Albanese ut og beskrev Morrison sine handlinger som forsøpling av demokratiet.

Forsvarer handlingene

Onsdag denne uken ble han refset av parlamentet i Australia.

Med klart overtall på 86 mot 50 stemmer, konkluderte parlamentet med at eksstatsministeren hadde undergravd tillitten til demokratiet i Australia.

Da nyheten ble kjent, forsvarte Morrison handlingene sine og sa at dette var en avgjørelse som ble tatt med hensyn til koronapandemien.

Under møtet onsdag, beklaget Morrison seg for å ha holdt ministerpostene hemmelige. Han står dog fremdeles på sitt og mener at han handlet «i god tro i en krise».

Nåværende statsminister Albanese mener folket fortjener en beklagelse.



– Folket visste ikke om en sak som de hadde rett til å vite om, sa han under møtet.

Ministre i sjokk

Flere ministre, deriblant daværende finansminister Mathias Cormann, skal ha vært uvitende om at de delte ministerpost med Morrison, skrev BBC i etterkant av avsløringen i august.

– Han har med vilje undergravd kontroll og balanse som er viktig og essensielt for demokratiet, sa nåværende statsminister Albanese i august.

Han mente også at det var helt vanvittig at disse utnevnelsene ble holdt hemmelige for australske velgere.

– At en statsminister oppfører seg på denne måten, undergraver alt en regjering burde stå for, sa tidligere innenriksminister Karen Andrews i august.

Tok til Facebook

I et innlegg på Facebook, forsøkte Morrison å forklare handlingene sine i etterkant av avsløringen. Der forklarte han at avgjørelsen ble tatt for å sikre at regjeringen kunne fortsette arbeidet sitt dersom ministre skulle bli smittet.

– Risikoen for at ministre blir uføre, syke, innlagt på sykehus, ute av stand til å utføre arbeidet sitt under en kritisk tilstand eller til og med ved dødsfall, var veldig reell, skriver han.