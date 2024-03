– Utgjør en alvorlig trussel

UNDER VANN: Den militante Houthi-bevegelsen i Jemen hevdet 18. februar at de har angrepet det britiske skipet «Rubymar» i Adenbukta. 3. mars ligger skipet under vann. Foto: United States Central Command via Reuters

Det britiske lasteskipet «Rubymar» gikk ned i Rødehavet lørdag. Forliset bekreftes av den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen, ifølge Reuters.

Det skjer etter at den militante Houthi-bevegelsen i Jemen hevdet at de tidligere i februar hadde angrepet det britiske skipet «Rubymar» i Adenbukta, og at skipet var i fare for å synke.

Nå frykter marinbiolog konsekvensene av en lekkasje av både gjødsel og olje.



OLJESØL: I forkant av at «Rubymar» sank, tok skipet inn vann og lakk olje. Det kan ha alvorlige konsekvenser for naturen. Foto: Satellite image ©2024 Maxar Technologies / AFP

Utgjør en trussel

Den 24. februar, en uke før skipet trolig skal ha gått ned, varslet den amerikanske sentralkommandoen at skipet hadde forårsaket et nesten tre mil langt oljeflak på havet.



– Dette er dramatisk, sier marinbiolog og leder for havteamet i Verdens naturfond (WWF), Fredrik Myhre.

Myhre påpeker at olje både kan gjøre dyr syke og i verste fall drepe dyr som ikke kommer seg unna.

– Den samme effekten kan store mengder kunstgjødsel ha.

DRAMATISK: Fredrik Myhre er marinbiolog og leder for havteamet i Verdens naturfond (WWF). Han mener miljøkonsekvensene for lasteskipets forlis er «dramatiske». Foto: Geir Barstein / WWF

Lasteskipet «Rubymar» var lastet med titusener av tonn kunstgjødsel.

– Både kunstgjødsel og olje kan utgjøre en alvorlig trussel mot dyrelivet og leveområder i området.

Kan føre til død

Marinbiologen forklarer at kunstgjødselen i tillegg gir flere næringsstoffer til området enn det som er naturlig, og derfor kan gi en kraftig algeoppblomstring.



– Dette kan skape forstyrrelser i allerede pressede økosystemer, og kan bety død for både dyreliv og leveområder.

Myhre frykter også at det kan oppstå såkalte «dødsoner» med alvorlig lite oksygen, fordi algene vil brytes ned igjen etter oppblomstringen.

Og dette krever mye oksygen.

Kunstgjødsel kort fortalt Gjødsel som er industrielt framstilt av råvarer som hovedsakelig ikke er av organisk opprinnelse. De fleste kunstgjødselslag inneholder en blanding av nitrogen (N), fosfor (P), og kalium (K) eventuelt med innslag av kalsium (Ca), svovel (S), Magnesium (Mg) eller Bor (B). Kilde: Store norske leksikon og Wikipedia

Bekymret på lang sikt

«Rubymar» er registrert i Storbritannia og ble operert av libanesiske Blue Fleet Group.

Allerede flere dager før skipet gikk ned opplyste talsmannen for operatøren av skipet at «Rubymar» lekket drivstoff og at planen var å slepe det til Jeddah i Saudi-Arabia.

Marinbiologen ved WWF er også bekymret på lang sikt når det gjelder effektene av utslipp av både olje og kunstgjødsel.

– Både dyreliv og leveområder kan bli sterkt berørt over lang tid dersom man er uheldig.

FULLASTET: Lasteskipet «Rubymar» skal ha vært lastet med 41.000 tonn med kunstgjødsel da det sank lørdag 2. mars. Her er skipet avbildet i Svartehavet i 2022, lastet med ukrainsk kort. Foto: Mehmet Caliskan

Forlis som dette kan være dramatiske som enkelthendelser. Dersom hyppigheter av slike hendelser øker, enten i Rødehavet eller andre steder, forteller Myhre at dette er med på å forverre en allerede alvorlig klimakrise og naturkrise.

– Det er derfor viktig at man gjør alt man kan i tiden fremover for å unngå nye tilfeller som dette.

Katastrofe

– En enestestående miljøkatastrofe.



Det kaller Ahmed Awad Bin Mubarak, statsministeren i Jemens internasjonalt anerkjente regjering, skipets forlis.

FIENDE: Houthi-bevegelsen i Jemen er en Iran-støttet terrorgruppe som den siste tiden har angrepet skip i Rødehavet. Houthiene anser Israel som fiende, og sier de sikter mot skip som er israelsk-eid,

-flagget eller -operert, eller som er på vei til israelske havner. Foto: AP / NTB

Houthiene i Jemen har de siste ukene angrepet en rekke skip i Rødehavet og har varslet opptrapping dersom ikke de israelske angrepene på Gazastripen stanser.

Houthiene kontrollerer store områder i Jemen, mens landets internasjonalt anerkjente regjering oppholder seg i eksil i Riyadh i Saudi-Arabia.