Utenfor barndomshjemmet kjenner jeg på pulsen

Etter halvannet år borte fra familien min i Ukraina, fikk jeg nå muligheten til å besøke dem igjen.



Et fly fra Norge til Polen, mellomlanding i Stockholm, en buss til Lviv og enda en buss til Zaporizjzja. Så var jeg fremme.

Jeg reiste i tre dager på den totalt over 3000 kilometer lange turen.

KAMPANJE: «Mens du venter på denne bussen, venter Ukraina på F-16» Foto: Ludovic Marin / AFP

Møte med far og hjem

Idet jeg står utenfor barndomshjemmet mitt i Ukraina kjenner jeg det på pulsen. Jeg er nærmest i en sjokktilstand.

Jeg kan ikke tro at jeg skal se pappa igjen. At jeg skal få gi ham en klem på ordentlig, og ikke bare via en nettsamtale.

DEN BESTE KLEMMEN: Jeg fikk endelig møte pappa igjen Foto: Daria Kalinovska / TV 2

Jeg tok et dypt pust, gikk inn døren og sa:

«God morgen, pappa!».

Jeg husker ikke alt som skjedde senere, men klumpen i halsen lot meg ikke puste. Faren min og jeg bare frøs og så på hverandre, uten å forstå at dette faktisk var virkelig.

Jeg løp bort til faren min for å klemme ham. Vi stod lenge og forsto ikke helt at drømmen var virkelig.

To uker i hjemlandet

Da krigen brøt ut i fjor flyktet jeg til Norge sammen med moren og søsteren min.

Siden har jeg bodd i Bergen, lærer norsk på universitetet og har nå språkpraksis i TV 2.

TV 2-KONTORET I BERGEN: Jeg startet språkpraksisen min i vår. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Jeg planla turen til Ukraina for seks måneder siden, og har gledet meg lenge.



Familien min i Norge var sterkt imot min reise til Ukraina.

Vennene mine tryglet meg lenge om ikke å dra til hjembyen min. Den ligger veldig nær det okkuperte territoriet, der krigen herjer hver dag.

Men jeg bestemte meg for lenge siden: Jeg skal dra!

Først besøkte jeg hjembyen min i Zaporizjzja-regionen, deretter tilbrakte jeg den siste uken i hovedstaden Kyiv. Landsbyen jeg kommer fra, Zarichne, ligger bare 20 kilometer fra fronten.

Jeg forsto at det ikke var trygt der, men jeg ønsket likevel å se slektningene mine.

ZAPORIZJZJA-REGIONEN: Landsbyen Zarichne ligger 20 kilometer fra fronten. Foto: Magnus Torsvoll Midthun

I løpet av tiden i Norge har jeg fått et ønske om å forstå hvordan slektningene mine lever i krigen. Reisen var derfor veldig viktig for meg.

Utenom fetteren min var det ingen av slektningene mine som visste at jeg planla å besøke dem.

Det ble derfor et sterkt møte med familien da jeg banket på døren.

Det første som traff meg i hjembyen min var soldatene. De var overalt. Jobben deres var å sjekke dokumenter for å sikre at de som oppholdt seg i byen hadde rett til å være der. Jeg måtte vise frem dokumenter på hver kontrollpost.

Det vanskeligste for meg var å se rådhuset, hvor moren min jobbet da jeg var liten. Jeg tilbrakte omtrent halvparten av barndommen min i biblioteket som var i samme bygg.

Nå er bygningen fullstendig ødelagt.

RUINER: Jeg kjører forbi barneskolen i Komishuvakha som nå ligger i ruiner. Foto: Daria Kalinovska/TV 2

Skolen, hvor jeg tok dansetimer da jeg var seks år, ligger også i ruiner.

Det er som et mareritt.

Det var følelsesmessig vanskelig å se det med egne øyne. Barndomsminner fra mine første dansetimer på dette stedet dukket umiddelbart opp.

Å lære å danse her ga meg en enorm frihetsfølelse. Jeg husker hvor hardt jeg jobbet for å vinne premier i konkurranser. Danseskolen ble nærmest som mitt andre hjem. Nå er den bombet.

Dessverre er dette vår virkelighet i dag.

Noen av de hardeste kampene foregår bare noen kilometer unna der jeg kommer fra. Jeg hørte selv drønnene fra kampene.

Nå er det et av hovedområdene i Ukrainas motoffensiv.



Livet fortsetter

Styrke, kamp, utholdenhet, smerte og tretthet. For meg beskriver disse ordene livet i Ukraina nå. Folk prøver fortsatt å leve, jobbe og nyte livet samtidig som krigen raser.

Konstant bombing av Ukraina gjør livet mye vanskeligere. Pappa er bonde, og som alle bønder har han en ekstremt viktig jobb.

VIKTIG JOBB: Bønder høster i slike vanskelige krigstider Foto: Galeks Agro

Både bønder og soldater som jobber på bakken, blir tvunget til å fortsette å utføre oppdraget sitt, selv om det kan komme missiler når som helst.

Bøndene kan plante en avling, men det er ikke sikkert de har mulighet til å høste den senere.

FØR INNHØSTINGEN: Her er jeg i pappas åker før hvetehøsten. Foto: Aleksandr Kalinovsky

Folk åpner nye virksomheter, hjelper hverandre og militæret, donerer det de kan og prøver å finne lyspunkt i en vanskelig tilværelse.

Mange av de som har blitt igjen i hjembyen min har klart å tilpasse seg dagens situasjon.

Luftangrep, raketter, våpen, ødeleggelse og dødsfall er en del av livet nå.

KRIGEN RASER: Konsekvenser av russiske missiler i byen Orikhiv. Foto: DIMITAR DILKOFF/ AFP

Nye perspektiv

Under krigen har hjemmet mitt, steder som er viktige for meg, familie og venner fått en helt ny betydning. Jeg setter mer pris på livet nå enn jeg noen gang har gjort.

ZARICHNE: I oktober i fjor traff russiske S-300-missiler min lokale skole. Foto: UNIAN.ua

Det å miste et hjem er grusomt, men å miste en kjær person er det verste som kan skje. Dessverre er dette noe som noen opplever hver dag.

Min beste venn i Kyiv



Turen tok meg videre til Kyiv. Byen hvor jeg startet min journalistiske reise. Jeg gikk på universitetet og tilbrakte to lykkelige år i byen.

KYIV: Her er jeg på Uavhengighetsplassen i Kyiv. Foto: Liza Schelefontuk

Hovedstaden har ikke endret seg mye, men det har jeg. Etter erfaringene jeg har fått i Norge, kom jeg tilbake til byen som en helt annen person.

Jeg møtte min beste venn, Lisa, i Kyiv. Siden jeg dro fra landet for halvannet år siden, har jeg ikke sett henne. Sist vi var sammen var før krigen startet.

KYIV: Et etterlengtet møte med bestevennen min. Foto: Kateryna Kalinovska

Lisa kommer fra Luhansk-regionen, som er okkupert av russiske styrker. Soldater tok seg inn i hjemmet til familien hennes og de ble tvunget til å flytte.

Vi gråt mye da vi så hverandre. Krigen tok fra oss muligheten til å se hverandre, men den har ikke tatt fra oss vårt sterke vennskap.

Undervisningen, både for meg i Norge og henne i Ukraina fortsetter, men foregår nå kun på internett.

KYIV: To uker i Ukraina var nok til å stupe tilbake til det gamle livet. Foto: Daria Kalinovska / TV 2

Lisa har vært i Kyiv siden krigen startet. Det har vært vanskelig for henne, spesielt i blackout-periodene:

– Det er veldig skummelt når hele byen er uten strøm, du bare kjører en bil gjennom en svart by og du kjenner ikke igjen vakre Kyiv, sa hun til meg.

Min første flyalarm

I Kyiv våknet jeg for første gang av en flyalarm. Jeg fikk panikk.

Jeg har hørt flyalarmer tidligere, men hadde aldri våknet av dem før nå.

FLYALARM: Luftvarslingskart i Ukraina Foto: TCH.ua

Jeg byttet på å tenke: «Alt blir bra, det kommer definitivt ikke bomber her jeg er» til «Det er stor sannsynlighet for at bomben vil treffe huset vårt, så det er best å gå til et trygt sted».

Men i hovedstaden følte jeg mindre på krigsatmosfæren. Det er en metropol og ligger langt fra frontlinjen. På grunn av et sterkt forsvar mot bomber og angrep, kjente jeg en følelse av trygghet.

Ukrainerne samles

Jeg innså at Ukraina nå føltes annerledes enn hva jeg hadde sett for meg. Ukraina er et stort land og krigen oppleves ulikt i de mange byene, fra Zaporizjzja til Kyiv, for meg.

Nærmest frontlinjen er det klart vanskeligst.

KYIV: Moderland-monumentet. Foto: Genya Savilov/ AFP

Folk opplever ikke lenger den frykten de følte 24. februar 2022. De blir ikke lenger like stresset når flyalarmen går, og de forsøker å fortsette det daglige livet.

Jeg beundrer dem virkelig for det.

Den forferdelige opplevelsen krigen har skapt for alle ukrainere gjør oss sterkere og mer samlet. Jeg er virkelig stolt av å være fra Ukraina.