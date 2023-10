BARN: Mange av de drepte og skadde på palestinsk side er barn. Her fra sykehuset al-Shifa i Gaza city. Foto: Abed Khaled/AP

En bakkeinvasjon av Gazastripen har vært ventet helt siden begynnelsen av krigen, og israelske soldater står klare ved grensen.

Torsdag kveld melder Israels forsvarsminister at soldatene snart vil se Gaza «fra innsiden». ABC News siterer en anonym kilde på at det israelske militæret har fått grønt lys til å gå inn til Gaza.

En bakkeinvasjon vil føre til store sivile tap. Samtidig har intense luftangrep og ni dager med blokade allerede fått store følger for den palestinske sivilbefolkningen.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan legene på Gazastripen må utføre amputasjoner uten bedøvelse fordi de mangler medisiner, og at det er akutt mangel på mat og vann.

– Det palestinske helsevesenet i Gaza nå er helt ute av stand til å stå imot den pasientstrømmen som vil komme fra en bakkeinvasjon, sier den norske legen Mads Gilbert til TV 2.



– Grufullt scenario

Nordmannen befinner seg nå i Egypt, der han venter på å få komme inn i Gaza sammen med delegasjonen fra NORWAC (Norwegian Aid Committee).



Den norske legen beskriver situasjonen som «umulig».

– Sivilbefolkningen i Gaza er helt naken i forhold til de skadene som vil følge av invasjonen, også barna, sier han.

ØDELEGGELSER: Luftangrepene har ført til at om lag 25 prosent av boligmassen på Gazastripen er ødelagt, ifølge palestinske myndigheter. Foto: Hatem Moussa/AP

Gilbert understreker at han ikke vet når bakkeinvasjonen vil skje, men sier han har registrert truslene fra Israel.



– Det er et grufullt scenario å tenke på. Jeg orker nesten ikke å snakke om det, legger han til.



– En humanitær katastrofe

Jørgen Haldorsen er direktør for internasjonale programmer og beredskap i Røde Kors.

Han tror den humanitære situasjonen for innbyggerne på Gaza vil bli dramatisk forverret dersom Israel bestemmer seg for å invadere nå.

– Det går i så fall fra å være en svært prekær situasjon til å bli en humanitær katastrofe. Det er vanskelig å sette adjektiv på dette her, sier han til TV 2.



BEKYMRET: Jørgen Haldorsen i Røde Kors forteller at de allerede har mistet ansatte, både i Israel og i Gaza. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Haldorsen legger til at han også er svært bekymret for helsearbeiderne inne i krigsområdet.

– Vi har allerede mistet ansatte og frivillige, både i Israel og i Gaza.

21 sykehus på Gazastripen har fått beskjed om å evakuere. Det er derimot umulig å få til når man har pasienter som er skadet eller såret, ifølge Haldorsen.

– De må dermed velge mellom sin egen sikkerhet eller pasientene sine. Det er ikke lett å fatte fra utsiden, men mange har bestemt seg for å bli på de sykehusene der de jobber, sier han.

En kvart dråpe i havet

FN og hjelpeorganisasjonene har flere ganger bedt Hamas og Israel om en våpenhvile slik at det blir mulig å sende humanitær hjelp inn i Gaza.

Israel opprettholder likevel blokaden og luftangrepene, og Hamas har fremdeles om lag 200 israelske gisler som de nekter å slippe løs.

PÅ FLUKT: Det anslås at én million mennesker er på flukt internt på Gazastripen. Foto: Ashraf Amra/AP

Mandag kveld kunngjorde USAs president Joe Biden at han hadde fått på plass en avtale om at 20 lastebiler med humanitær hjelp får krysse grensen mellom Israel og Palestina fredag morgen.

Den norske legen Mads Gilbert mener at 20 lastebiler bare utgjør «en kvart dråpe i havet».

– Det hjelper ingenting. Det er bare for å ha et påskudd til å si at man har åpnet en korridor. Det stemmer godt med det vi har hørt. Det er ingen reell åpning i blokaden, mener vi, sier han til TV 2.