Ute av kontroll

Mer enn 150 flodhester har inntatt elver og kloakk i Colombia, etter at narkotikabaronen Pablo Escobar importerte dem til sitt private menasjeri i 1980.

I sin private zoologiske hagen hadde han importerte sjiraffer, sebraer og flodhester.

Ingen naturlige fiender

Flodhestene har boltret seg i Escobars gamle herskapshus Nápoles. Etter hans død i 1993 ble narkotikabaronens zoo en turistattraksjon. De fleste dyrene ruslet fritt omkring i elver, og de formerte seg uten oppsyn. Flodhestene har nok å spise og ingen naturlige fiender i Colombia, derfor blir det stadig flere av dem.

Én grunn til at Colombia nå må ta grep, er at flodhestene kan forstyrre økosystemet. En annen er at de kan være veldig farlige: Flodhesten antas å være det pattedyret på det Afrikanske kontinentet som tar livet av flest mennesker.

Nå tar veterinærene grep for å redusere bestanden.

Debatten har rast om hvordan man skulle håndtere problemet helt siden biologer slo alarm. Den økende flodhestbestanden vil utgjøre en trussel mot både økologien og menneskene. Dyrevernere har forsøkt å hindre avliving av flodhestene ved å saksøke den Colombianske staten for å gi flodhestene rettigheter på linje med personer. Til tross for at dyrevelferdsorganisasjonen vant i retten, er ikke den amerikanske rettsavgjørelsen gyldig i Colombia.

– Rettsavgjørelsen påvirker ikke Colombia, fordi USA bare kan bestemme innenfor eget territorium, sier Camilo Burbanu Cifuetes som er jussprofessor ved Universitetet i Colombia.

Colombianske myndigheter har likevel bestemt at det er best å sterilisere flodhestene, til tross for at det koster nesten 10 000 dollar per flodhest.

TRYGG? Denne flodhesten er å finne i en mer regulert Zoologisk hage, Foto: Gemunu Amarasinghe / AP / NTB

Risikabel operasjon

Nå skal Colombias veterinærer ta grep. Planen er mer human enn man skulle tro: De skal steriliseres. Denne uken har modige veterinærer sterilisert de tre første flodhestene. Det var ikke lett.

Først må man finne dem, og bare det kan være en utfordring. Men den største utfordringen kommer når de faktisk har funnet flodhesten: et aggressivt dyr på 3 tonn som beskytter territoriet sitt. Den ansvarlige naturforvalteren David Echeverry López til forteller om utfordringene til pressen i en video.

– De har en overflod av mat der de er, så det er veldig komplisert å lokke dem til seg, sier han.

Bedøvelsen utgjør også en helserisiko for flodhesten, ifølge López. De kan få allergiske reaksjoner, eller til og med dø, understreker han.

Og dessuten er det farlig for veterinærene, legger han til.

Ikke desto mindre satte de i gang.

Flodhestkirurgi

To flodhesthanner og en flodhesthunn ble sterilisert kirurgisk denne uken, ifølge Colombianske myndigheter. Planen er å sterilisere 40 flodhester i året, flytte noen av flodhestene til andre land og i siste instans ser myndighetene på eutanasi som en mulig løsning.