Pandemiforsker:

PANDEMI: Esperanza Diaz, professor og leder for Pandemisenteret i Bergen, forteller om økningen av sykdommer som kan føre til flere pandemier. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Vi kommer til få nye pandemier. Det har historien vist oss, og pandemiene kommer til å komme oftere enn før.

– Det er helt sikkert.

Det sier lederen ved Pandemisenteret i Bergen, Esperanza Diaz.

I tvil om vi er bedre

– De siste årene har det vært en økning av sykdommer som overføres fra dyr over tid, og det vil bety at vi kommer til få flere sykdommer som koronavirus i tiden framover.

Fakta om zoonoser Zoonoser er sykdommer som overføres fra dyr til mennesker, og fra mennesker til dyr.

Stammer fra gresk: «zoo» betyr dyr og «nose» betyr sykdom.

Eksempler på zoonoser kan være koronavirus, som trolig stammer fra flaggermus, rabies, som kan overføres fra blant annet hund og rev, HIV, som kommer fra sjimpanser og ebola, som kan overføres fra blant annet aper og flaggermus. Kilde: Esperanza Diaz, pandemisenteret/Helsenorge.no

Hun håper vi er bedre rustet, og forteller at ulike kommisjoner har kommet med råd om hva som må gjøres, men at dette ikke har blitt gjort enda. Hun tviler derfor på om vi faktisk er bedre på pandemi nå, enn før en koronapandemien.

Dyr og mennesker er tettere

Diaz forteller om flere årsaker til at det er en økning av zoonoser i verden, hvor tettheten mellom dyr og mennesker er vesentlig i forklaringen.

– På grunn av klimaendringer er det flere og flere områder i verden der det ikke er levelig for verken dyr eller mennesker. Det fører til mindre plass for alle, som gjør at mennesker og dyr lever tettere på hverandre enn før mange steder i verden.

Pandemiforskeren sier også at de sosiale ulikhetene i verden kan forårsake økning av sykdommer som kommer fra dyr.

ÅRSAKER: Diaz sier at tettheten mellom dyr og mennesker er hovedårsaken til at smitten av dyresykdommer øker hos mennesker. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Mange mennesker i verden er i kontakt med dyr man tidligere ikke var i kontakt med av ulike årsaker: enten for å spise dyrene for å få nok mat, eller for å selge de som ulike delikatesser, slik som i Kina.

Også at mennesker reiser mer enn før, og at vi reiser til flere eksotiske plasser enn tidligere, spiller inn på smitten.

– Det handler om verdier

På spørsmål om hva vi kan gjøre i tiden framover, nevner forskeren at vi selvfølgelig må være flinke med hygiene og de tingene vi lærte i forrige pandemi. Diaz mener likevel alle må gjøre flere grep i hverdagen for å hindre at nye sykdommer sprer seg.

– Vi må ta avgjørelser som underbygger rettferdighet, dette handler om verdier.

MER ENN ANTIBAC: Pandemiforskeren sier det krever mer enn god håndhygiene for å hindre smitte av flere sykdommer som stammer fra dyr. Foto: Vidar Ruud

Forskeren rettet fokuset mot klimaet, nettopp fordi klimaendringer er en av årsakene til økningen av sykdommer som kan føre til pandemier.

– Vi må spise mer proteiner som ikke kommer fra kjøtt for å hjelpe klimaet og økosystemet.

Diaz avslutter med at vi må vite i tiden framover at vi har nok til å dele mellom oss.