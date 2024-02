USA vil ha midlertidig våpenhvile i Gaza

Både nyhetsbyrået Reuters og avisen The Guardian har fått tilgang til resolusjonen som skal legges frem i Sikkerhetsrådet.

Saken utvides



De femten landene i sikkerhetsrådet møtes tirsdag, der det er planlagt at de skal stemme over en resolusjon som er foreslått av Algerie. Også de ber om våpenhvile. USA har tidligere uttalt at de ikke kan støtte resolusjonen fra Algerie slik den foreligger, og at de kom til å legge ned veto.

Nå planlegger de altså å fremme en egen resolusjon, med en formulering de kan stille seg bak.

Hittil har det vært fremmet en rekke resolusjoner i FNs sikkerhetsråd, men USA har blokkert de resolusjonene som har bedt om våpenhvile. Sikkerhetsrådet har vedtatt to resolusjoner der de krever humanitær hjelp til Gaza. USA har avstått fra å stemme i de to vedtatte resolusjonene. At de nå selv vil fremme en resolusjon som går imot Israels ønsker, er nytt.

I desember stemte mer enn tre fjerdedeler av FNs medlemsland i hovedforsamling for en resolusjon som krevde umiddelbar humanitær våpenhvile. Hovedforsamlingens resolusjoner er ikke bindende, men veier tungt politisk.

En resolusjon vedtatt i sikkerhetsrådet, er derimot bindende. Hvis resolusjonen ikke følges, vil neste punkt være reaksjoner, som også tas opp til behandling.

Går imot bakkeinvasjon i Rafah

- Vi planlegger ikke å ha hastverk med å få teksten frem til avstemning. Vi tror ikke det er nødvendig eller konstruktivt, og planlegger å ha tid til forhandlinger, sier en av USAs FN-utsendinger til Reuters.

For å bli vedtatt på resolusjonen få minst ni stemmer, og ingen av sikkerhetsrådets faste medlemmer må legge ned veto. De faste medlemslandene er USA, Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina.

I teksten Reuters har fått tilgang til går USA hardt ut mot Israels planlagte bakkeoffensiv mot Rafah helt sør på Gaza-stripen.

Forslaget til resolusjon går langt i å motsette seg Israel og statsminister Benjamin Netanyahus planer om bakkeinvasjon i byen Rafah.

«Under de rådende omstendighetene vil en større bakkeoffensiv inn i Rafah resultere i større skade på sivile og videre fordriving, også til naboland».

Videre advarer de i resolusjonen mot at et slikt angrep kan få alvorlige konsekvenser for den regionale freden og sikkerheten, og derfor understrekes det at en slik større offensiv ikke bør iverksettes under de rådende omstendighetene.

USA beskytter normalt Israel mot FN-resolusjoner i sikkerhetsrådet.

Varselskudd

Direktør for FNs internasjonale krisegruppe Richard Gowan sier Israel vil være mer bekymret over det amerikanske resolusjonsforslaget, enn over forslaget til Algerie, som etter all sannsynlighet vil bli nedstemt tirsdag.

I utkastet fordømmes også at enkelte israelske ministere ber om at jødiske bosettere skal flytte til Gaza. Ethvert forsøk på demografisk eller territoriel forandring i Gaza vil være brudd på internasjonal lov, står det i resolusjonen.