USA tviler på at den ukrainske motoffensiven vil leve opp til forventningene

Problemer med å samle soldater, ammunisjon og utstyr kan gjøre at Ukraina kun vil gjøre «beskjedne territorielle framskritt» i en varslet motoffensiv, er vurderingen i et lekket amerikansk etterretningsdokument.

Washington Post skriver at vurderingen stammer fra tidlig i februar og er i et lekket dokument som er merket som svært hemmelig.

Amerikansk etterretning peker på betydelige svikter i ukrainernes evne til å mønstre folk og utstyr, og mener disse problemene kan gjøre at ukrainerne sliter med å nå målene.

Samtidig kommer Pentagon stadig flere andre aktører med uttalelser om at de lekkede dokumentene er endret.

Sensitivt innhold

Dokumentet om den ukrainske våroffensiven kan indikere at ukrainernes strategi vil dreie seg om å ta tilbake omstridte områder i øst, samtidig som styrkene også presser på sørover, i et forsøk på å ødelegge broen som forbinder Krim-halvøya til Russland, skriver avisa. Moskva annekterte halvøya i 2014 og bruker den nå som forsyningsrute til soldatene i Ukraina.

Kilder opplyser til avisa at amerikansk etterretning mener det er usannsynlig at Ukraina tar tilbake så mye territorium i våroffensiven som i den svært vellykkede offensiven i øst og sør i fjor høst.

Chris Meagher, som er statssekretær i Pentagon, sa mandag at den store dokumentlekkasjen utgjør en alvorlig fare for USAs nasjonale sikkerhet og kan bidra til spredning av desinformasjon.

Ukraina ser seg nødt til å endre sine militære planer som følge av lekkasjen.

Endringer i dokumentene

I dokumentene som gjør antakelser om hvor effektiv denne offensiven kommer til å være, har ingen fremmet konkrete teorier om endringer. Flere andre dokumenter er pekt ut av Pentagon og andre aktører som peker på det de hevder er konkrete forfalskninger.

Blant annet skal tallet på ukrainske tap i krigen med Russland være justert opp.

– Vi vet at noen av dokumentene har blitt endret, sa John Kirby, talsmann for det hvite hus mandag. Han sa også at Pentagon fortsatt arbeider med å verifisere om alle dokumentene er ekte.

Hva har skjedd?

Dokumentet er blant en lang rekke hemmelige dokumenter fra det amerikanske etterretnings-, sikkerhets- og forsvarsapparatet som er blitt publisert på internett. Både Pentagon, der mange av dokumentene synes å være fra, og justisdepartementet etterforsker saken.

– Vi vet rett og slett ikke hvem som står bak, sa Kirby mandag kveld.

Dokumentene ble først oppdaget på diskusjonsplattformen Discord, ifølge skjermdumper CNN har fått tilgang til.

På bildene kan man se dokumenter som er krøllet sammen og ligger omgitt av andre tilfeldige ting, som plastposer og lim. Det så ut til at de var raskt foldet sammen og stukket i en lomme, skriver CNN.

Dokumentene inneholder også hemmelig informasjon som viser hvordan USA spionerer på både allierte og motstandere.