USA: Tar umiddelbare grep for å hindre børspanikk

For første gang siden finanskrisen i 2008 kollapset en større amerikansk bank - og fredag begynte børsene å fall. Nå tar USA grep for å hindre panikk før børsene åpner igjen mandag morgen.

WALL STREET: Her er det stille i helgen, men de som husker hva som skjedde sist en større amerikansk bank gikk over ende, merker nervøsiteten før børsåpningen mandag. Det er satt inn tiltak mot panikk - men er det nok? Foto: Julia Nikhinson / AP / NTB

Børsene er stengt, så hvis bankkollapsen har utløst panikk og dominoeffekt, får vi ikke se det før mandag morgen. Men amerikanske politikere og finansinstitusjoner har ikke tatt helg. Etter at Silicon Valley Bank kollapset fredag, har de amerikanske politikere og finansinstitusjoner bestemt seg for å ta grep, og de gjør det raskt.

Men hvor stor er egentlig risikoen for at krisen som rammer SVB smitter over på andre banker og får børsen til å rase som om det var 1920 eller 2008?

– Skal hindre panikk

Lørdag kunne Bloomberg melde om at det er opprettet et fond som skal gi kredittilsagn til banker som havner i trøbbel på grunn av SVBs kollaps.

– Håpet er at tiltaket skal hindre panikken i å spre seg, skriver Bloomberg, og viser til kilder tett på prosessen.

Dersom frykten sprer seg for at flere banker skal kollapse, oppstår en fare for at mange vil trekke ut penger de har stående i bankene samtidig. På den måten kan panikken skape en situasjon er banker må utbetale summer de ikke har til rådighet. Under finanskrisen i 2008 tørket kredittlinjene opp - ingen ville låne penger til en bank som var i ferd med å bukke under.

Når både USAs president og de tunge finansinstitusjonene handler så raskt, viser det at situasjonen er alvorlig. Men situasjonen er likevel ikke den samme som før finanskrisen i 2008 da kollapset av en amerikansk storbank endte med at Oslo Børs falt med 64 prosent i løpet av seks måneder.

Det er likevel ikke overraskende at en amerikansk bank som kollapser utløser frykt - for forrige gang det skjedde utløste det det kraftigste fallet på verdens børser siden 1920-tallet.

Mandag åpner børsene, og det er knyttet stor spenning til hva vi får se da. Situasjonen er imidlertid en helt annen enn i 2008.

Slik kollapset banken SVB på 48 timer

Silicon Valley Bank (SVB) har spesialisert seg på amerikanske tech-selskaper i startfasen. Banken har siden oppstarten i 1983 finansiert nesten halvparten av teknologi- og helseselskaper som baserer seg på innskudd fra investorer. Selskapene setter pengene i banken mens de arbeider frem startupet, som er ventet å gi store avkastninger lenger frem i tid. Banken har altså ikke store renteinntekter på lån, men store innskudd. For å tjene penger på innskudd må banken investere dem, og SVB investerer i obligasjonsmarkedet.

TJENTE STORT PÅ PANDEMIEN: Banken var verd en god slump mer enn et norsk statsbudsjett. Men når den skulle hente ut verdiene, måtte den selge obligasjoner med tap. Hva skjer hvis andre banker også må selge obligasjoner for å betale ut mye penger på en gang? Foto: Jeff Chiu / AP / NTB

SVB er ikke noen lettvekter. Banken er blant de 20 største amerikanske kommersielle banken, med verdier for 209 milliarder dollar (2 229 milliarder kroner) ved slutten av 2022 ifølge CNN. Til sammenligning var inntektene i det norske statsbudsjettet i 2023 på 1 553 milliarder kroner – det er snakk om store penger, penger som i stor grad skulle brukes til å utvikle fremtidens teknologi og helseprodukter i USA.

Tirsdag forrige uke var banken fortsatt rangert som trygg av amerikanske finansinstitusjoner. Noen av grunnene til at banken fikk problemer, var likevel av litt eldre dato: Rentene i USA ble justert opp for å håndtere inflasjonen. Når det blir dyrere å låne, påvirker det nye investeringer i teknologimarkedet. Banken tjente også langt mindre på investeringene i obligasjonsmarkedet.

Da investorer å tilføre mindre kapital i oppstartsfirmaer, måtte teknologiselskapene bruke av midler de hadde i banken. Og banken til teknologiselskapene er SVB.

Banken satt altså i en situasjon der inntektene sank samtidig som stadig flere av kundene ville ta ut innskuddene sine. Og banken hadde ikke god nok likviditet. Da måtte de selge unna obligasjoner for å betale ut pengene til kundene. Men mars 2023 er ikke et godt tidspunkt for å selge ut obligasjonene SVB hadde investert i.

SVB omtales også av Forbes Magazine som en krypto-vennlig bank.

Panikken sprer seg

Onsdag gikk SVB ut med informasjon om at de hadde vært nødt til å selge en rekke verdier med tap. Dessuten var de nødt til å hente inn 2,25 milliarder dollar ved å selge aksjer i banken. Det var ikke lett å få solgt - og aksjeverdiene i andre banker stupte også i et marked der nervøsiteten begynte å merkes.

Det førte til panikk blant viktige selskaper som hadde penger i banken, og som også rådet andre til å trekke ut bedriftenes kapital fra banken, skriver CNN. Innen fredag morgen ble handelen med SVB-aksjene stanset, og staten California grep inn:

Det amerikanske sikringsfondet FDIC tok kontroll over banken og nesten 175 milliarder dollar i kundeinnskudd.

Da var panikken for alvor et faktum - for alle med innskudd over 250 000 dollar, som er beløpet sikringsfondet FSCI garanterer for, fryktet at pengene var tapt. Det ville føre til et enormt tap for flere teknologi- og helsebedrifter, som altså er bankens hovedkunder. De ville tape investorenes penger, og midlene er allerede bundet opp i prosjekter som da vanskelig kunne gjennomføres.

Fare for domino-effekt?

Under finanskrisen i 2008 satte kollapsen av den første store banken i gang en domino-effekt. Men analytikere forteller CNN hvorfor de ikke er redde for at det samme skal skje igjen:

– Bankene som har problemer nå er for små til at de utgjør en betydningsfull trussel i det store bildet, sier sjefsøkonom Mark Zandi til kanalen.

Allerede mandag morgen vil alle forsikrede innskudd ha full adgang til pengene sine, ifølge FDIC (Føderal enhet for innskuddsforsikring).

De som ikke har forsikret innskuddene sine vil motta et forskudd i løpet av neste uke, melder de.

Med det ser det ut til at tenkologi- og helseselskapene og andre som har hatt innskudd på over 250 000 dollar i banken får tilbake pengene sine.

Det er likevel en underliggende fare, ifølge nettstedet Coindesk. Analytikerne der slutter seg til at SVB og den kryptovennlige banken Silvergate, som brøt sammen og falt i verdi med 90 prosent i fjerde kvartal i fjor, var i en spesielt sårbar situasjon. Begge banker hadde tjent stort på pandemien, og hadde dermed satt mye penger i obligasjoner mellom 2019 og 2021. Det er ikke investeringer det lønner seg å selge nå, og begge bankene gikk på store tap.

Men andre banker sitter også på slike urealiserte tap - hvis de blir tvunget til å skaffe til veie store beløp ved å selge verdier raskt, kommer også de til å måtte selge med tap, advarer nettstedet. Nøkkelen er altså å unngå panikk - hvis ikke alle løper og tar ut pengene sine så fort som mulig for sikkerhets skyld, oppstår det ikke nødvendigvis noe problem.

Hva kan skje videre?

Når president Joe Biden har hatt samtaler om guvernøren i California allerede fredag, og det iverksettes sikkerhetsfond for å unngå panikk, er det helt klart at situasjonen er alvolig og tas på alvor. Så hva er de redde for?

Ifølge markedsanalytiker Ed Moya (Oanda) er det mindre banker med sterk tilknytning til teknologi og krypto-selskaper som kan få det vanskelig fremover.

– Alle på Wall Street vet at renteøkningen før eller siden kommer til å ødelegge noe, og akkurat nå velter det små banker, sa Moya på fredag til CNN.

Flere andre mindre banker har i likhet med SVB satt pengene sine i obligasjoner og verdier som de ikke vil få like mye igjen for hvis de blir nødt til å realisere midlene på kort varsel.

– Det vi ser umiddelbart er at kortsiktig finansiering ble vesentlig dyrere på fredag. Det er et tegn på at man lurer på om det finnes flere banker som SVB. Den hviskeleken skaper en usikkerhet som ikke er bra for noen markeder, sier kredittanalytiker Thomas Eitzen til E24.

Ifølge Bloomberg vurderes det å opprette et fond for å gi kredittilsagn til banker som havner i trøbbel på grunn av SVBs kollaps. Håpet er at dette skal betrygge bankkunder og hindre panikk. Nyhetsbyrået viser til kilder som ikke vil navngis.

Frykter ikke for norske sparepenger

Bankene er sårbare for at mange kunder på en gang trekker ut pengene sine, hvis de ikke har klar penger til å betale ut. I Norge er det høyere krav til hvor mye penger bankene må ha tilgjengelig til utbetaling (likviditet), sier Eitzen til E24. Derfor er han heller ikke engstelig for at norske banker skal rammes.

Den 15. september 2008 da den amerikanske storbanken Lehman Brothers gikk konkurs, forsvant mye av tilliten mellom bankene. Det skapte en kjedereaksjon i finansmarkedet, og fikk voldsomme ringvirkninger over hele verden. Norges Bank var raskt ute med tiltak for å beskytte norske banker, samtidig som styringsrenten ble satt ned. Siden den gangen har både Norge og internasjonale aktører arbeidet med å forbedre systemet for at det ikke skal rammes på samme måte igjen, skriver Norges Bank.

Kryptokrasj

Det er likevel for tidlig å si hvordan finansmarkedet vil reagere på bank-kollapset. Kryptogruppen Circle hadde ifølge Financial Times 3,3 milliarder dollar knyttet opp hos SVB. Det har ført til at kryptovalutaen Stablecoin har falt som en stein.