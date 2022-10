USA sier de har drept IS-topper i Syria

Centcom meldte først at de drepte IS-toppen Rakkan Wahid al-Shammri i et raid nordøst i Syria onsdag.

Centcom skriver at al-Shammri er kjent for å tilrettelegge for smugling av våpen og krigere for å støtte IS' aksjoner. Videre heter det at en av hans partnere ble såret i angrepet, og at ytterligere to ble tatt til fange.

I den andre aksjonen ble IS-toppen Abu-Hasham al-Umawi og en annen høytstående IS-kriger tilknyttet ham drept i et luftangrep nord i landet, skriver Centcom.



Første angrep i regjeringskontrollert område

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bekreftet angrepet torsdag. Ifølge SOHR er det en syrer og en iraker som ble tatt til fange i aksjonen.

Landsbyen der aksjonen fant sted, Muluk Saray, ligger 17 kilometer sør for den kurdiskkontrollerte byen Qamishli og kontrolleres av regimevennlige militsgrupper, ifølge SOHR. Ifølge observatørgruppa er det første gang at amerikanske styrker har gjennomført en slik aksjon i regjeringskontrollerte områder i Syria siden borgerkrigen brøt ut i 2011.

Brukte høyttaler

En innbygger som av sikkerhetshensyn er anonymisert, forteller til AFP at tre amerikanske helikoptre deltok i aksjonen. Det samme har syrisk TV tidligere meldt.

De amerikanske styrkene tok seg så inn i et hus, der de drepte én og tok de andre til fange, sier innbyggeren.

– De brukte høyttaler og ba oss om å holde oss inne, sa innbyggeren.

USAs sentralkommando (Centcom) sier at de drepte en IS-topp i et angrep nordøst i Syria onsdag. Det skal være det første angrepet amerikanske styrker har gjennomført i regjeringskontrollert område i Syria siden borgerkrigen brøt ut i 2011 Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Mange militære aktører

USA leder en militærkoallisjon som kjemper mot IS i Syria.

Etter at jihadistgruppa mistet det som var igjen av territoriet de kontrollerte i mars 2019, har de stort sett trukket seg tilbake til skjulesteder i den syriske ørkenen.

Fra disse skjulestedene har de innledet overraskelsesangrep mot kurdisk-ledede styrker og syriske regjeringsstyrker, samtidig som de har fortsatt å gjennomføre angrep i Irak.

Også Israelske styrker gjennomfører militære operasjoner sør i Syria. De hevder den Iranske revolusjonsgarden var i ferd med å etablere seg i syriske områder.

USA har hatt kontroll over en rekke olje-fasiliteter nord-øst i Syria siden IS ble drevet bort, og tidligere president Donald Trump ble lenge kritisert for å «stjele syrisk olje» av andre parter i konflikten.

President Biden har administrert en gradvis omlegging av oljerettighetene.