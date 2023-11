– USA kan ikke ta på seg samme mageplask.

HOVEDKVARTER: Israelske styrker tok seg inn på Shifa-sykehus etter angivelig sterke indikasjoner på at gisler ble holdt der. Foto: Israel Defense Forces/Reuters

Våpen og et Hamas-hovedkvarter ble funnet av soldatene som ransaket Shifa-sykehuset. – Det er rigget for en informasjonskrig, sier spesialrådgiver.

Israelske styrker gikk inn på Gazastripens største sykehus natt til onsdag, og presenterte senere sine funn av Hamas-våpen, militærutstyr og etterretningsteknologi.

Militæret kunngjorde også at de leverte medisinsk utstyr og forsyninger.



FUNN: Israelske styrker filmer mens de viser frem funn på sykehuset. Foto: Israel Defense Forces via AP

Har informasjon om gislene

Funnene var imidlertid ikke på samme nivå som de avanserte våpen- og gisselrommene de fant på Rantisi sykehus noen dager tidligere.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, sa i et intervju med CBS at de hadde sterke indikasjoner på at det ble holdt gisler på Shifa-sykehuset på Gazastripen.

Dette skal ha vært en av grunnene til at soldater tok seg inn på sykehuset natt til onsdag.

– Hvis de noensinne var der, var de tatt ut. Vi har etterretningsinformasjon om gislene. Men jo mindre jeg forteller, jo bedre er det, sier Netanyahu til CBS.

STATSMINISTER: Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, møtte CBS i et intervju. Foto: POOL/Reuters

– Forsterker narrativ

Det israelske militæret har opplyst at det ikke ble funnet noen gisler på sykehuset. De fant ingen høytstående Hamas-tjenestemenn eller tegn på at gisler hadde blitt holdt der.

Spesialrådgiver i forsvarsstaben, Hanne Eggen Røislien, mener at en militærorganisasjon ikke har plikt å komme med all informasjon i en pågående konflikt.

– Det er rigget for en informasjonskrigsføring der begge parter forsterker narrativene sine. Legitimitet blir et forsterket narrativ i rigging av krigføring, sier Røislien.



EKSPERT: Hanne Eggen-Røislien er spesialrådgiver i Forsvarsstaben. Foto: TV 2

Hun kan fortelle om de underjordiske tunnelene og at det er vanskelig å forestille seg at de ikke eksisterer, med tanke på infrastrukturen i Gaza.

– En av begrunnelsene er at de har tilgang til oppbevaring av våpen.

Det vil ta tid

En IDF-talsperson mener at styrkene kom til rett tid, og fikk evakuert flere sivile. Han lovet også flere funn av Hamas-infrastruktur.

SOLDATER: Israelske styrker i området rundt sykehuset i Gaza. Foto: Israel Defense Forces/AP

– Dette vil ta tid. Det er et komplekst område, og det er fortsatt mange sivile rundt. Uansett hvor lang tid det vil ta, er det ingen tvil om at Hamas brukte det som infrastruktur for terror.



Kilder i IDF har sagt at inspeksjonen av Shifas underjordiske tunnelnettverk, fortsatt ikke har startet og vil ta betydelig tid.



TUNNEL: IDF skal ha funnet en tunnel inngang på sykehuset. Foto: ISRAELI DEFENCE FORCES/Reuters

– Mageplask

Israel har et tett samarbeid med amerikanerne.

– Det er vanskelig å se for seg betydelige bevis for å ikke utføre disse handlingene, da D.C. har nok informasjon til å støtte militæroperasjonen, sier Røislien.



Røislien refererer til USA og tiden i Irak. Hun mener at USA ikke ønsker å dumme seg ut igjen.

– USA kan ikke ta på seg samme mageplask.



Hun understreker at etterretning vil peke ut steder av militær relevans som Israel vil forsøke å stanse.

ALLIERTE: Israel og USA har et tett samarbeid. Foto: Mark Schiefelbein/AP

Støtter ikke angrep av sykehus

Talsmannen for det amerikanske sikkerhetsrådets, John Kirby, mener at Hamas driver et kontrollsenter fra Shifa-sykehuset.

– Jeg kan bekrefte at vi har informasjon om at Hamas, og den palestinske islamske jihad, brukte noen sykehus på Gazastripen, inkludert al-Shifa, og tunneler under dem, for å skjule og støtte deres militære operasjoner og for å holde gisler, sa Kirby.



TALSMANN: Talsmannen for det amerikanske sikkerhetsrådets, John Kirby. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Han understreker også at de militante palestinernes handlinger ikke minsker Israels ansvar om beskyttelse av sivile.

– For å være tydelig: Vi støtter ikke luftangrep mot sykehus. Vi ønsker ikke å se kamper på sykehus der uskyldige mennesker, hjelpeløse mennesker, syke mennesker rett og slett prøver å få den helsehjelpen de fortjener, sier Kirby.

På spørsmål om hvilke bevis eller kilde han hadde for å støtte opp under påstanden han kom med om Hamas, svarte Kirby at informasjonen kommer fra en rekke etterretningskilder.



Israel har blitt kritisert for å kjempe i nærheten av Gaza-sykehusene og hevdet at Hamas brukte sykehuset og nærliggende tunneler som militære kommandoposter.



– Har lurt Israel

På spørsmål som sjef for landmaktseksjonen ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, fikk om gislene, svarer han at det kan være at Hamas har lurt Israel inn i en felle.

KRIGSSKOLEN: Sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Hamas har forberedt dette lenge for å få Israel inn i disse beskyttet områdene som et sykehus er, for å så skape den PR effekten som de har klart, sier Ydstebø til TV 2.

Israel sier de har funnet en tunnelinngang ved sykehuset.

– Før vi har fått inn uavhengige observatører, vet vi ingenting. Når Israel finner og får klarert områder vil det nok bringe inn uavhengige observatører, understreker han.