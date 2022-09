USA har sendt «private atomadvarsler» til Russland

BLIR ADVART: USA har via privat kommunikasjon advart Russland om at bruk av atomvåpen i Ukraina vil få alvorlige konsekvenser. Foto: NTB

The Washington Post skriver fredag at USA i flere måneder har hatt «privat kommunikasjon» med Moskva. Avisen henviser til anonyme kilder hos amerikanske myndigheter.

Det er utenriksdepartementet i USA som har stått for kommunikasjonen. Hvem advarslene helt konkret er gitt til i Russland, er uvisst. Det samme er omfanget.

Det er heller ikke kjent hvorvidt nye advarsler fra USA til Russland er sendt etter at president Vladimir Putin kom med sitt hint om bruk av atomvåpen under en tale som ble sendt på russisk TV onsdag morgen.

– Ikke en bløff

– Vi har mye våpen å svare med. Det er ikke en bløff. Vi vil bruke alle ressursene vi har for å forsvare vårt folk, sa Putin, som la all skyld på Vesten.

Putin kunngjorde samtidig at Russland vil mobilisere reservestyrker i krigen mot Ukraina. Arbeidet med å sette inn 300.000 nye soldater skal allerede ha startet.

– Svekkelse og utmatting er årsaken til at de nå mobiliserer. Opptrappingen innebærer en personellmessig tilføring, men det er ikke noe som kommer på plass umiddelbart, sier Tom Røseth.

Han er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning og leder for Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole.

– Ifølge Putin skal de trenes, men jeg tror en del av de russiske styrkene vil flyttes til fronten veldig fort, fortsetter Røseth.

KRIG: Ukrainske soldater fyrer av en missil i Kupiansk, et område som Ukraina nylig har tatt tilbake fra Russland. Foto: Kostiantyn Liberov / AP / NTB

Vage advarsler

Ifølge kildene til The Washington Post har atomadvarslene fra Det hvite hus til Russland vært bevisst vage. De omtaler dette som «strategisk tvetydighet».

Håpet er at dette skal gjøre Russland bekymret over hvordan USA faktisk vil reagere dersom Putin bestemmer seg for å bruke atomvåpen i Ukraina.

Truslene fra russisk hold fortsetter likevel å komme.

Lederen i Russlands sikkerhetsråd, Dmitry Medvedev, skriver i et innlegg på Telegram at Russland ikke bare vil benytte seg av den nye mobiliseringen, men også «ethvert russisk våpen, inkludert strategiske atomvåpen og våpen basert på ny teknologi». Det siste er en henvisning til hypersoniske våpen.

– Russland har valgt sin retning. Det er ingen vei tilbake, sier Medvedev ifølge The Washington Post.

Forsvarsanalytiker Per Erik Solli forteller at Russland ifølge åpne kilder har minst 4000 operative atomvåpen.

– Disse styrkene har, i motsetning til den vanlige delen av det russiske forsvaret, veldig høy teknisk standard. Det er et område hvor de har relativt høy kontroll på det som foregår. Det er en formidabel styrke på høyde med USAs våpenarsenal, sier Solli til TV 2.

«Folkeavstemninger»

Amerikanske myndigheter poengterer ifølge The Washington Post at dette ikke er første gang Russland truer med atomvåpen siden det uprovoserte angrepet på Ukraina startet 24. februar. USA har foreløpig ikke sett noen indikasjon på at Russland har startet forberedelser for å bruke atomvåpen.

Samtidig kommer truslene fra Kreml denne gang av en mer spesifikk art. De kommer også på at tidspunkt hvor Russland opplever territoriell tilbakegang i Ukraina.

– Hva skal til for at disse atomvåpnene blir tatt i bruk?

– Det er først og fremst et angrep mot Russland selv. Ikke de russisk-kontrollerte områdene i Ukraina, men et angrep på russiske kjerneområder. Det er i henhold til deres doktrine. Om de taper krigen eller taper på slagmarken i Ukraina, er ikke det i seg selv nok til å utløse et atomvåpenangrep, sier Per Erik Solli.

Russiskstøttede separatister i Donetsk og Luhansk, samt okkuperte områder i Kherson og Zaporizjzja, varslet denne uka at de vil holde folkeavstemninger om å slutte seg til Russland.

Avstemningen startet klokken 7 fredag, ifølge russiske nyhetsbyråer, og skal vare fram til 27. september.

Hvis områdene blir annektert, vil Putin kunne hevde at Ukraina angriper russisk territorium når de forsøker å gjenerobrer områder øst i Ukraina.