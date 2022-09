USA gir våpenpakke til Taiwan verdt 1,1 milliarder dollar

Et amerikansk krigsskip seiler gjennom filippinsk hav 18. juni. Søndag seilte to amerikanske marinefartøy også gjennom Taiwanstredet. USA har vedtatt en politikk som går ut på å sørge for at Taiwan er i stand til å forsvare seg selv, og under kinesisk militærøvelse i området patruljerte amerikanske jagerfly og krigsskip nær Taiwan. Foto: Ryan J. Batchelder / U.S. Navy via AP / NTB