USA-ekspert: – Kjempealvorlig

Trump er funnet skyldig i seksuelt overgrep. TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen tror avgjørelsen kan bli et problem for den tidligere presidenten.

ANKER: Donald Trump er funnet skyldig i seksuelt overgrep og æreskrenkelser. Den tidligere presidenten har varslet at han vil anke dommen. Foto: SPENCER PLATT

Søksmålet hvor USAs tidligere president Donald Trump er anklaget for voldtekt i et varehus på 90-tallet er over.

Juryen mener han er skyldig – men ikke i voldtekt.

E. Jean Carroll, som i dag er 79 år gammel, saksøkte i fjor tidligere president i USA, Donald Trump, med anklager om at han voldtok henne i et varehus i New York midt på 1990-tallet.

Donald Trump er dømt til å betale rundt 50 millioner norske kroner i erstatning.

Trump kaller avgjørelsen en skam, og sier han vil anke overgrepsdommen.

Flere siktelser

Eirik Bergesen, TV 2s USA-ekspert, sier dette aldri har skjedd med en presidentkandidat før.



– Derfor er dette oppsiktsvekkende, kontroversielt og kjempealvorlig.

Han viser til at det har stormet rundt Trump den siste tiden med flere siktelser.

Juryens dom i voldtektssøkmålet er en av en rekke saker Trump har blitt siktet for.



TRUMP: TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen mener Trump kan ikke bare gå upåvirket videre etter en slik avgjørelse. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Trump er tiltalt for forfalskning av forretningsdokumenter tilknyttet utbetalingen av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Tiltalen inneholder 34 punkter.

Han risikerer også flere andre tiltaler, som blant annet for å ha oppfordret til angrepet på Kongressen 6. januar og for valgbedrageri.

– Trump har på kort tid fått flere siktelser, og mulig flere i vente. Nå er det mange personlige skandaler, som er med på å skape unødvendig oppmerksomhet rundt han, sier Bergesen til TV 2.

Trump leder

For noen dager siden viste en ABC/Washington Post-måling stor støtte til Trump.

Den nye meningsmålingen viste at Trump leder med stor margin.

– Dette er målinger etter hysjpenger-siktelsen som rystet amerikanske analytikere. Samtidig mener mange at Biden er eldre og sliter med manglende energi, sier Bergesen.

Ifølge USA-eksperten vil ikke tirsdagens dom i voldtektssøkmålet ha noe å si for Trump sine tilhengere.

– De sier at Carol ikke er troverdig.

ALLEREDE I GANG: Donald Trump startet sin valgkamp allerede i mars, med et folkemøte i Iowa. Neste presidentvalg går av stabelen tirsdag 5. november 2024. Foto: Scott Olson / Getty Images / AFP

Ron DeSantis kan utfordre Trump

Donald Trump startet sin valgkamp allerede i mars, med et folkemøte i Iowa. Republikanske Ron DeSantis venter med å utfordre Donald Trump.



– Vi ser at DeSantis har tatt noen grep. Han har blant annet omorganisert en av komiteene som skal sikre finansieringen av presidentvalgkampen. Dette skjer samtidig som Trump møter siktelser.

Bergesen mener grep DeSantis har tatt er kjempesteg i retning av at republikaneren kunngjør sitt presidentkandidatur for valget i 2024.

– Juni er siste mulighet for han. Men det er all grunn til å tro at han vil lansere seg selv i mai.

DUELL: I meningsmålinger er det nettopp Florida-guvernøren som gis best sjanse til å slå Trump i kampen om å bli Republikanernes kandidat. Foto: Rebecca Blackwell

Dersom DeSantis melder seg på, kan det bli meget utfordrende for Trump, sier USA-eksperten.

– Trump har angrepet både Biden og DeSantis. Når DeSantis melder seg på, kan han og Biden gå knallhardt til verks. Da får han angrep fra to hold.

Bergesen påpeker at Trump må sikre nye stemmer.

– Han har tapt i flere runder. Det er flere av tilhengerne som har forlatt han basert på siktelsene. Jeg har vanskeligheter med å se hvor han skal hente de nye stemmene.