Uro sprer seg i Russland – nå advarer Putin mot splittelse

MØTE: President Vladimir Putin tok opp potensiell splittelse i landet som et problem under fredagens møte med sikkerhetsrådet i Moskva. Foto: Gavriil Grigorov

Invasjonen som etter planen skulle være over i løpet av to uker, har blitt en lang, smertefull kamp for Russland. Når det også stadig oftere smeller innenfor Russlands grenser, er stemningen spent.

Putin advarer

– Vi jobber med nasjonal sikkerhet, og må ta med i beregningen at det er fiender av Russland som forsøker å destabilisere landet. Du og jeg må gjøre alt for at de ikke skal lykkes med det under noen omstendigheter, sier Putin i en uttalelse i det russiske sikkerhetsrådet, ifølge Reuters.

Han peker på at landet har 190 ulike etniske grupper, og at det er viktig å diskutere interetniske tema.

– Tegn på splittelse

– Det at Putin sier dette er et tegn på splittelse og at det er bekymring for det i Kreml. Det at det kommer til uttrykk fra flere kanter kan være et nyttig verktøy for Ukraina, sier hovedlærer i etterening ved Stabsskolen, Tom Røseth, til TV 2.

Hovedlærer i etterretning Tom Røseth Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Samtidig står regimet støtt, De slår knallhardt ned på motstand, og det er vanskelig å se for seg store endringer i den politiske eliten i Moskva, sier han videre.

Røseth forklarer at når det pågår en krig, så får de etniske republikkene i Russland større frihet til å gjøre egne prioriteringer.

– Samtidig har noen av disse republikkene tatt store offer i krigen – noe som fører til frustrasjon over skjevfordelingen, sier Røseth.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har også tidligere advart mot hva som kan skje hvis ikke krigsbyrden fordeles jevnere i Russland.



Angrep i Russland

Moskva ble nylig rystet av åtte droner som ble sendt mot hovedstaden, og Belgorod-regionen, som grenser til Ukraina, har de siste ukene blitt rammet av flere angrep over grensa.

Væpnede grupper har tatt seg inn i regionen flere ganger.

Gruppene hevder å bestå av russere som ønsker å styrte president Vladimir Putin. Flere av medlemmene er ifølge eksperter russiske høyreekstremister.

– Det er problematisk for Putin å kommunisere til folk at det er russere som angriper, og ikke ukrainere, sier Røseth.

Kritikk mot Putin

Denne uken har det åpent blitt stilt spørsmålet om hva Russlands egentlige mål er, og hvordan Putin skal sikre landet seier, selv på statskontrollert TV kommer kritiske røster til.

I debattprogrammet Mesto Vstrechi på NTV, oppfordret opposisjonspolitiker Boris Nadezjdin til å stemme på en annen enn Vladimir Putin ved neste valg.

– Vi må velge andre ledere til å styre landet. Det kan stoppe denne historien med Ukraina, uttalte han.

Han mener dette er eneste mulighet for at Russland kan gjenoppbygge relasjonen til Europeiske land.

A little oxygen on Russian TV.



During a weekly debate on the program Mesto Vstrechi (Meeting Place), Nadezhdin, a Russian opposition politician and Moscow municipal deputy who has opposed Putin's invasion of Ukraine, said that under the current political regime in Russia,… pic.twitter.com/3PisozUpTn — Yasmina (@yasminalombaert) May 29, 2023

Programleder, Andrej Norkin, avbrøt Nadezhdin og ba folk gjøre det stikk motsatte. Men han stilte også kritiske spørsmål til utviklingen i krigen på russisk side.

– Siden starten av den militære spesialoperasjonen, har jeg reist rundt i landet. Overalt spør folk: «hvorfor tar det så lang tid. Hvorfor har vi ikke mer kontroll? Eller enda hardere: «hvorfor utrydder vi dem ikke som rotter?», sa Norkin

Utsagnet hisset opp gjestene.

– Da vil jeg komme med et motspørsmål. Er du klar for at alle barna dine skal bli pulverisert i skyttergravene. Vil du at alle skal ende der, sier den politiske analytikeren, Viktor Olevitsj.

– Erobre ruiner

Nadezhdin, som tidligere var medlem av Statsdumaen, fortsatte sin analyse.

– Hvordan vil en seier se ut. Se på Bakhmut. Her bodde det 70.000 mennesker. De hadde barn og barnehager. Nå er byen fullstendig utslettet fra jordens overflate. Alle som kunne flykte, gjorde det.

– Hvis en seier betyr å erobre ruiner uten mennesker, så vet ikke jeg. Jo før denne tragedien ender, jo bedre vil det være både for russere og ukrainere, sier han.