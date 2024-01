– UNRWA konkurs om en måned

Tirsdag ble New Zealand det trettende landet som kunngjør at de kutter støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), etter at Israel fredag anklaget tolv UNRWA-ansatte for å ha deltatt i terrorangrepet 7. oktober.

Israel la frem sine bevis omtrent to timer etter at Den internasjonale domstolen (ICJ) vedtok at de skal gå videre med anklagene om folkemord.

– De har bare ventet på rett timing for å fremlegge bevisene, og nå får de oppmerksomheten bort fra folkemordsaken, sier ekspert.

Gaza hardest rammet

UNRWA er en organisasjon som jobber med palestinske flyktninger. Ifølge Refugees International er det omtrent sju millioner av dem i verden.

Organisasjonen jobber i de landene i regionen som huser palestinske flyktninger.

– De bruker lokale ansatte, altså lever de ansatte på Gazastripen under israelsk okkupasjon sammen med dem de skal beskytte.

Det sier Jørgen Jensehaugen til TV 2. Han er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning. (PRIO), og har i en årrekke forsket på nettopp UNRWA og konflikten mellom Israel og Palestina.

EKSPERT: Jørgen Jensehaugen har forsket på UNRWA og Israel/Palestina-konflikten i en årrekke. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han forklarer at selv om UNRWA jobber i flere land, er det Gaza-grenen som vil rammes hardest når flere land kutter støtten.

Her sørger FN-ansatte for at befolkningen får i seg en liten mengde mat, og at de har en systematisk beskyttelse på tilfluktssteder som skoler og sykehus.

Etter all sannsynlighet vil denne beskyttelsen snart forsvinne, etter hvert som flere kutter støtten.

– Det går rett og slett mot at UNRWA er konkurs om en måneds tid. Det vil si at Gazastripen mister tilgang på maten UNRWA forsyner og denne beskyttelsen. Byggene vil kanskje stå, men det er ingen som kan drifte dem, forklarer PRIO-forskeren.

RASJONERING: UNRWA-ansatte deler ut mat til palestinske flyktninger i Rafah. Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

FNs generalsekretær António Guterres skal tirsdag, etter planen, holde et møte med noen av UNRWAs største bidragsytere, som fortsetter å støtte dem.

Ifølge FNs talsperson Stéphane Dujarric har Guterres gjennom helgen aktivt deltatt i diskusjoner med både UNRWA-ledelsen og bidragsytere, der han har fokusert på å sikre at etterforskningen av anklagene mot UNRWA-ansatte vil gjøres så raskt og effektivt som mulig.

– Generalsekretæren er personlig forferdet over anklagene mot ansatte i UNRWA, sier Dujarric.

«Skyldig inntil det motsatte er bevist»

UNRWA sier at de har handlet raskt etter påstandene. Det er det en spesiell grunn til.

VESTBREDDEN: Organisasjonen er også tilstede på den okkuperte Vestbredden. Foto: Jaafar Ashtityeh / AFP / NTB

– I motsetning til mange andre organisasjoner arbeider UNRWA ofte med et standpunkt om at man er skyldig inntil man kan bevise det motsatte. De satte umiddelbart i gang med granskning av egne ansatte, forklarer Jensehaugen.

Etter å ha saumfart registre fant de imidlertid ut at to av dem var drept for en tid tilbake. Åtte av dem ble sparket samme dag som anklagene kom.

– UNRWA har en praksis for å være svært føre var, med tanke på hvor store konsekvenser de kan få, sier han.



Anklagene mot UNRWA er de siste i en lang rekke av israelske klager på FN-organet.

HASTER: En kvinne demonstrerer utenfor UNRWAs kontor i Libanon tirsdag. Foto: Mohamed Azakir / Reuters / NTB

De mener blant annet at UNRWA tillater at antiisraelsk oppvigling blir undervist på sine hundrevis av skoler, og at noen av dets ansatte samarbeider med Hamas.

Trump-administrasjonen suspenderte finansieringen til organisasjonen i 2018, men USAs president Joe Biden gjenopplivet den. Nå er USA et av tretten land som har kuttet støtten.



– Norge er ikke for kollektiv straff

Men er det hold i anklagene om at tolv ansatte deltok i et terrorangrep?

Muligens, mener Jensehaugen.

– Det er viktig å huske på at disse ansatte også lever og har levd under israelsk okkupasjon, så det er ikke utenkelig at noen av dem har fått nok og deltok i angrepet.



SNART TOM: Etter hvert som støtten kuttes, vil det ikke bli mye mat igjen å dele ut. Her fra UNWRAs lokaler i Gaza mandag. Foto: AFP / NTB

Han er likevel sjokkert over at vestlige land nå innfører det han kaller for kollektiv straff av et helt folk, basert på anklager om tolv personer.

– Det som skjer med de landene som kutter støtten, er at de indirekte bidrar til det Israel er anklaget for. Altså folkemord.



– Jeg er sjokkert over at vestlige land utfører kollektiv straff på denne måten, poengterer han.

Norge er imidlertid et av landene som fastholder sin støtte.

Ifølge Jensehaugen har Norge lenge hatt som praksis å behandle støtte til Palestina som humanitært arbeid, og ikke som et politisert spørsmål.

NORGE STØTTER: Et av landene som fortsetter å støtte UNRWAs arbeid er Norge. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / NTB

– Fokuset på Palestina-spørsmålet har alltid vært at de som bor der skal kunne være i en best mulig situasjon. Norge er ikke for kollektiv straff, sier han.



Det er imidlertid gunstig for Israel at UNRWA opererer på Gazastripen og Vestbredden. På grunn av at de fleste ansatte er lokale palestinere, er de billige i drift.

– Giverne betaler for å lette på trykket for Israel, som i praksis har ansvaret her. Så lenge noen befinner seg under israelsk okkupasjon, er det Israel som har ansvaret for å sørge for at de lever under rimelige kår.

De sparer dermed penger på at UNRWA eksisterer.

Han tror at Israels motivasjon til å offentliggjøre det de mener beviser de ansattes delaktighet i terrorangrepet, bunner i ideologi.

– Sikkerhetsmessig er UNRWA veldig bra for Israel, men politisk sett mener mange israelere at UNRWA er med på å opprettholde palestinernes drøm om retur. For palestinere har rett til å returnere til det som i dag kalles Israel, avslutter han.