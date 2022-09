Unicef: 3,4 millioner barn i Pakistan trenger akutt hjelp etter flom

Flommen i Pakistan er forårsaket av monsunregn.

Over en tredjedel av Pakistan er nå lagt under vann. Det er et like stort areal som Storbritannia, ifølge Unicef.

TV 2 besøkte nylig flomrammede Pakistan.

– Dette vi ser nå er helt katastrofalt, forklarte reporter Kadafi Zaman.

Dødstallene øker

Dødstallene fra flommen fortsetter å øke. Til nå har over 1500 mennesker mistet livet der over 500 av dem barn.

FLOMVANN: Kvinner bærer vann mens barn bader i flomvann. Foto: AKHTAR SOOMRO/Reuters

I mellomtiden advarer tjenestemenn i landet om at tallet sannsynligvis vil stige ettersom dødsfall blir underrapportert og sykdommer som denguefeber øker.

Azra Pechuho, helseminister for den sørlige Sindh-provinsen sa at det nå er en unntakstilstand forårsaket av den enorme mengden vann, som gir den perfekte avlsforhold for Aedes-mygg for å spre dengue-viruset.

FLYKTNINGLEIR: En liten gutt og hans familie sitter i en flyktningleir. Foto: AKHTAR SOOMRO/Reuters

Underernærte barn

Unicefs Pakistan-representant sa at situasjonen i Sindh var mer enn dyster med mange underernærte barn som kjemper mot sykdommer.

– Jenter og gutter i Pakistan betaler prisen for en klimakatastrofe som ikke er deres egen, sa Fadil.

SYKDOM: En kvinne holder sin syke gutt mens hun søker tilflukt i en leir. Foto: AKHTAR SOOMRO/Reuters

Barn lever med familien sine uten drikkevann og mat.

– De er utsatt for et bredt spekter av nye flomrelaterte risikoer og farer, sa Fadil.

Underernærte mødre klarte heller ikke å amme babyene sine. ifølge CNN.

Han legger til at vital infrastruktur har blitt ødelagt og skadet, inkludert tusenvis av skoler, vannsystemer og helsefasiliteter.