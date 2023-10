Ungdommer siktet for å ha tømt syre på lekeplass

LEKEPLASS: Fire barn ble skadet da de lekte på denne lekeplassen i Massachusetts Bildet er tatt i en annen anledning etter en regnværsdag.. Foto: Michael S. Gordon / The Republican / AP / NTB

Politi og brannvesen ble sendt ut til Bliss Park i Massachusetts i USA, etter at det ble funnet et mistenkelig stoff på lekeplassen i juni.

Samtidig ble brannvesenet sendt til ut et hjem, der flere barn hadde fått skader da de hadde vært i parken.

Nå er to mindreårige siktet for å ha tømt syre på flere sklier i parken, opplyser distriktsadvokat Anthony Gulluni.

Trodde det var regnvann

Ashley Thielen, mor til de skadde barna, sier hun bare trodde det var regnvann som hadde samlet seg nederst på sklia.



– Jeg lot barna leke. Jeg tenkte ikke så mye på det, men så begynte barnet å grine. Da forsto jeg at denne væsken ikke var vann, forteller moren til Western Mass News.

Ifølge Thielen forårsaket syren blemmer og hevelser på barnas hud, men hun forklarer at situasjonen kunne ha blitt mye verre.



– Nederst på skila var det samlet en god del væske. Jeg ble overrasket over at han ikke begynte å leke i det.

Brøt seg inn i lagerrom

Hendelsen skjedde da ungdommene brøt seg inn i et lagerrom, der det ble oppbevart kjemikalier til parkens svømmebasseng.

Muriatinsyren, som normalt brukes til rengjøring eller for å opprettholde pH-balansen i et basseng, ble tømt over tre sklier.

Brannvesenet forteller at kjemikaliene ble lagret på riktig måte og at gjerningspersonene har jobbet hardt for å bryte seg inn.

Ungdommene skal ha klatret opp to gjerder og gått inn til lagerrommet gjennom en ventilasjonssjakt, som ble funnet med dekselet avrevet.

STERKE REAKSJONER: Distriktsadvokat Anthony Gulluni sier at deres høyeste prioritet er å beskytte lokalsamfunnet. Foto: Don Treeger/The Republican/AP

Saken vekker sterke reaksjoner. Distriktsadvokat Anthony Gulluni sier at deres høyeste prioritet er å beskytte barna i lokalmiljøet.



– Uavhengig av om trusselen og skadene som ble påført var ment som en spøk eller ondsinnet handling, vil det ikke bli tolerert, sier Gulluni.