Undersøker om andres svettelukt kan minske angst

Å stå med ansiktet inn i en blaut armhule inni en trang og varm t-bane er kanskje ikke alles våte drøm.

Men en fersk studie ser nå på om nettopp dette kan gjøre deg mindre engstelig.

En gruppe svenske forskere som forsker på sosial angst, har testet ut effekten av armhulesvette i forskingen sin, ifølge BBC.

NETURLIG: Svetting er helt naturlig, og kan forårsakes av flere ting, som fysisk aktivitet, varme eller frykt. Foto: Jeenah Moon / Reuters

Forskerne har en teori om at svettelukt kan åpne opp hjernebaner knyttet til følelser, og at dette kan gi en beroligende effekt.

Endre humør

Denne uken presenterer de forskningen sin under en konferanse om medisin, i Paris. Det er dog for tidlig å si om forskerne kan ha rett.

Elisa Vigna, forsker fra Karolinska-instituttet i Stockholm, har en teori om at dersom folk er i et bestemt humør, og deretter begynner å svette, kan tilsvarende følelser fremkalles hos de personene som lukter på personens svette, skriver Fox News.

Frivillige svetter

Forskerne har begynt å teste ut teorien på flere forsøkskaniner.

Undersøkelsen har blant annet samlet inn svette fra frivillige som har sittet og sett film, i et forsøk på å fremkalle forskjellige følelser.

Deretter ble 48 kvinner med påvist sosial angst presentert for forskjellige lukter, hvorav noen av luktene var svette.

Kvinnene skal ifølge mediehuset også ha prøvd ut meditering.

– Vi fant ut at kvinnene som fikk lukte på svette fra folk som hadde sett på intense eller skumle filmer, reagerte bedre på meditering enn de kvinnene som ikke hadde fått lukte på svetten, sier Vigna gjennom Fox News.

Vigna understreker derimot at forskningen er i en tidlig fase, og at det ikke er vitenskapelig bevist at man kan kjenne forskjell på svettelukt forbunnet med frykt, angst, hete eller glede.