Emile (2) sporløst forsvunnet

SAVNET: Forsvinningssaken ryster Frankrike. Fire dager etter to og et halvt år gamle Emile forsvant, er det fortsatt ingen spor etter ham. Foto: Nicolas Tucat / AFP / NTB

Det er fire dager siden lille Emile forsvant i den lille franske alpelandsbyen. Onsdag har over 100 soldater og store politistyrker overtatt den lille byen Haut-Vernet for å gjøre spesialiserte søk med hunder og teknologisk utstyr.

Tidligere har det vært opplyst at Emile var alene med besteforeldrene da han forsvant. Nå skriver franske BFM at det var flere familiemedlemmer til stede. Både besteforeldre, onkler og tanker og flere mindreårige.

En anonym kilde nær etterforskningen sier til kanalen at et titalls personer tilbrakte helgen i familiens hjem.

Hundesøk uten resultat

Søkene skal etter planen avsluttes onsdag kveld, men etterforskningen fortsetter.



– Vi har ingen anelse, ingen informasjon, ikke noen ting som hjelper oss med å forstå denne forsvinningen, sier statsadvokat i Digne-les-Bains, Rémy Avon, tirsdag kveld.

Onsdag har søkene så langt vært resultatløse. Sporhundene har ikke gjort noen markeringer.

– Hundene hadde kjent lukten av barnet enten han er død eller levende selv om det har gått fire dager. Det er urovekkende at de har gjort noen sporfunn, sier hundetrener, Stephane Renaud, til BFM.

Etterforsker bredt

Politiet holder alle muligheter åpne, men sier de ikke har noen bevis for at det har skjedd noe kriminelt med gutten.

LETER: Hundrevis har vært med å lete etter Emile (2). Gutten er savnet i et område som ligger i de sørlige franske alpene. Det har vært ned i 11 grader om natten her. Foto: NICOLAS TUCAT

Det forbauser imidlertid alle at det ikke finnes noen som helst spor etter gutten. Ikke så mye som en klesfiber er funnet, og man har ikke funnet noen spor som kan tyde på hvilken vei den lille gutten har gått.

– Hypotesen om at gutten har gått seg bort i utkanten av byen blir mindre og mindre sannsynlig. Men hvis det er det som har skjedd, så vil helsetilstanden hans nå være svært dårlig, sier Avon.

– Hvis man ikke finner barnet kan det bety to ting. Enten er det begravet et sted, eller så har noen flyttet det utenfor området man leter i. I begge tilfeller kan det bety inngripen fra en tredjepart, sier politiekspert i den franske TV-stasjonen BFM, Guillaume Garde.

Andre nevner hypoteser som at det har skjedd en ulykke, eller at barnet har blitt tatt av et rovdyr.

Undersøker biler og telefonlogger

I landsbyen er det 30 bygninger og 12 kjøretøy. Alle bygninger er ransaket uten funn.

– Søkene blir utvidet onsdag. Det er fortsatt noen få kjøretøy å undersøke, og noen mennesker som var i Haut-Vernet lørdag, vi må snakke med, sier Avon onsdag.

Etterforskningen skal nå skje nasjonalt. 15 til 20 etterforskere skal få tilgang til tekniske ressurser, og gå gjennom de 1200 tipsene som har kommet inn i saken.

De vil også starte å gå gjennom telefonlogger fra folk som var i området da Emile forsvant. Det vil kunne avdekke om flere har vært til stede i landsbyen lørdag, uten å ha gitt seg til kjenne.

LETER: Politi og soldater lette søndag i terrenget. Søkene har gått over til å bli mer spesialierte. Foto: NICOLAS TUCAT

Finkjemmet

Alle hus, skur og skogsområder i en fem kilometers radius er finkjemmet. Redningshunder, droner og helikoptre har søkt området gjentatte ganger. Det er også spilt ut et opptak av moren til Emiles stemme for å lokke ham ut av et eventuelt gjemmested.

Avhørene av innbyggerne i byen fortsetter. Så langt har det ikke kommet fram informasjon som gir klarhet i hva som kan ha skjedd.

To naboer har forklart at de så den lille gutten alene i en bakgate lørdag ettermiddag, men de lot seg ikke bekymre av dette. Dette skal være siste observasjon av gutten.

Forsvinningssaken vekker sterke følelser i Frankrike, og hundrevis av frivillige har vært med i leteaksjoner. Tirsdag sperret imidlertid politiet av byen. Kun de 25 fastboende får være her, og alle hus er gjennomsøkt etter politiet fikk en ransakingsordre.

Haut-Vernet ligger i Alpes de haute-området i Provence nordøst for Marseille.