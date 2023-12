Ulrika ble kidnappet og holdt fanget i en treboks

Onsdag 20. januar 1993, i halv ni-tiden på kvelden, er den 28 år gamle sprangrytteren Ulrika Bidegård fra Sverige på hjem til familiehuset utenfor Belgias hovedstad Brussel.

Når hun nærmer seg inngangsdøren til den fasjonable og romslige villaen, kommer en maskert og bevæpnet mann mot henne.

Ulrika tror han skal rane henne. Hun tilbyr ham nøklene og sier at han kan låse seg inn i huset og forsyne seg av verdisaker. Men han er ikke interessert i husnøklene. Han legger henne i bakken og binder fast hendene hennes.

BELGIA-HUSET: Det var fra dette huset utenfor Brussel at Ulrika Bidegård ble kidnappet i 1993. Foto: «Kidnappingen av Ulrika Bidegård» / TV 2 Play

Når han snur ryggen mot henne, benytter Ulrika sjansen til å rømme. Hun løper med hendene bundet fast på ryggen, men kommer ikke langt før han tar henne igjen. Mannen er sint over rømningsforsøket, og slår henne hardt i hodet og sleper henne tilbake opp oppkjørselen.

Han binder føttene hennes, og legger henne i baksetet på bilen sin – og kjører av gårde.



Underveis på kjøreturen, stanser han bilen for å rulle henne inn i et stort teppe.

Plasserer Ulrika i en treboks

Når bilen er fremme, mister kidnapperen henne i asfalten når han tar henne ut av bilen. Hun faller på magen og slår ansiktet i asfalten. Han gjør et mislykket forsøk på å bedøve henne med lakktynner, men dette gir henne bare en sterk hodepine.

I huset binder han henne enda strammere på hendene og føttene. Han plasserer øreklokker over ørene hennes, teiper munnen, og dekker til øynene hennes. Han setter henne deretter inn i en treboks på størrelse med et kjøleskap. Boksen har bare to små luftehull.

Han klipper opp buksene og undertøyet hennes. Hun tror han skal voldta henne, men det er ikke hans intensjon. Han gjør det slik at hun kan gå på toalettet over hullet hun sitter på. Så lukker han døren til boksen.

Ulrika er livredd. Hun vet ikke hvem kidnapperen er, hva han vil, eller om hun vil overleve.

TREBOKSEN: I denne boksen ble Ulrika plassert av kidnapperen. På setet er det et toaletthull. Foto: «Kidnappingen av Ulrika Bidegård» / TV 2 Play

140 politibetjenter

Ulrikas foreldre og lillebroren Christian befinner seg i familiens hus i Gøteborg i Sverige. Telefonen deres ringer, og far i huset svarer. En mann sier, på gebrokkent engelsk, at han har kidnappet Ulrika. Før den korte samtalen avsluttes, advarer mannen dem mot å kontakte politiet og pressen, og at han skal ta kontakt igjen om et par dager.

Ulrikas far vet ikke helt hva han skal tro. Han ringer huset i Belgia. Hushjelpen svarer og sier at Ulrika ikke er der. Ulrikas far kjenner sjefsaktoren i Gøteborg. Han ringer aktoren og ber om råd. Aktoren tar kontakt med Interpol.

Foreldrene og lillebroren tar første fly til Brussel. Når de ankommer, møtes de av den belgiske etterforskningslederen Tony Soberon.

I Belgia er 140 politibetjenter i gang med etterforskningen. De klarer å spore Gøteborg-oppringningen til en telefonkiosk i sentrum av Brussel, og oppretter spaningsteam ved denne telefonkiosken og de andre kioskene i området.

De har dialog med Ulrikas bank og ber dem overvåke bruk av kredittkortet hennes. Telefonene til Bidegård-familien avlyttes i tilfelle kidnapperen ringer igjen.

Lillebror Christian jobber tett med politiet.

BROR: Ulrikas lillebror, Christian Bidegård, var i jevnlig dialog med politiet for å finne Ulrika. Foto: «Kidnappingen av Ulrika Bidegård» / TV 2 Play

Forbereder seg på å dø

Samtidig sitter Ulrika bundet fast i treboksen. Hun er konstant hysterisk og redd.



Gjennom øreklokkene hører hun at han snekrer, og blir bekymret over at han bygger kisten hun skal begraves i.

Han åpner boksen. Ulrika aner ikke hva som skjer, men registrerer et blitslys. Det er til løspengebrevet. Som vanlig snakker han særdeles lite til henne.

POLAROIDBILDE: Kidnapperen tok dette bildet av Ulrika som han sendte til foreldrene hennes med pengekrav. Foto: «Kidnappingen av Ulrika Bidegård» / TV 2 Play

Ulrika har vondt i hele kroppen. Håpet om at hun blir reddet svinner bort. Hun forbereder seg på å dø.

Store medieoppslag

To dager senere er kidnappingsdramaet på avisforsider over hele Europa. En tolk, som ble brukt mellom den svenske Bidegård-familien og belgisk politi, har tipset avisene.

STOR NYHETSSAK: Da kidnappingen ble lekket til pressen, ble det store avisoppslag over hele Europa. Foto: «Kidnappingen av Ulrika Bidegård» / TV 2 Play

Familien blir redde og frykter at kidnapperen kommer til å drepe Ulrika.

Dagen etter holder Bidegård-familien en pressekonferanse for å bekrefte kidnapping. Samtidig baker de inn et skjult budskap til kidnapperen om at de er åpne for å forhandle.

Kidnapperen har fremdeles ikke gitt lyd fra seg etter telefonen til Gøteborg.

Men så skjer et stort gjennombrudd: Via et pengeuttak fra en minibank i Brussel, får politiet et overvåkningsbilde av mannen som bruker kredittkortet hennes.

Ulrikas foreldre og lillebror Christian kjenner umiddelbart igjen mannen på bildet. Det er en svensk snekker som nylig var med å renovere Bidegård-familiens hus i Belgia.

Stormer leiligheten

Politiet sporer ned den svenske snekkeren, og forfølger ham til en leilighet i Brussel. De vet ikke om Ulrika er der.

Midt på natta – når de er sikre på at han sover – knuser politiet døra og stormer leiligheten. Han har en saks i hånda, men de klarer å legge ham i bakken og sette på håndjern.

På soverommet finner politiet en stor treboks. De åpner den – og der sitter Ulrika. Hun er i dårlig forfatning og underernært. I løpet av de fem dagene i fangenskap, har hun kun spist en halv banan og drukket to glass vann.

På sykehuset kjenner ikke Christian ikke igjen storesøsteren. Ansiktet hennes er oppsvulmet. Nesa er hoven. Leppa er sprukket.

PRESSEKONFERANSE: Tre uker etter Ulrika ble reddet, stilte hun opp på en pressekonferanse for å fortelle om de fem dagene hun ble holdt fanget mot sin vilje. Foto: «Kidnappingen av Ulrika Bidegård» / TV 2 Play

Først noen dager etter Ulrika ble reddet, ankommer polaroidbildet fra kidnapperen i Bidegård-familiens postkasse – samt et krav om 500.000 dollar, rundt 11,5 millioner norske kroner i dagens verdi.

Under rettssaken i mai 1995, forklarer kidnapperen at han kun var ute etter penger for å betale gjeld, og at han hadde ingen intensjoner om å skade henne. Han ber også Ulrika og familien om unnskyldning.



Snekkeren dømmes til 15 år i fengsel for kidnapping. Han dømmes dog ikke for tortur, noe familien synes er en skandale.

Livet etter kidnappingen

Etterforskningslederen Tony Sobeon og Ulrika falt for hverandre i kjølvannet av kidnappingsdramaet, og de giftet seg i 1994. De fikk to barn, Calvin og Cajsa, før de skilte seg noen år senere.



FANT KJÆRLIGHETEN: Ulrika giftet seg og fikk to barn med den belgiske etterforskningslederen Tony Soberon. Foto: «Kidnappingen av Ulrika Bidegård» / TV 2 Play

Ulrikas drøm var å fortsette med sprangridning, men siden media alltid fulgte etter henne på turneringer for å prate om kidnappingen, orket hun ikke mer.

Hun er i dag 59 år gammel. Hun bor på en gård i Sverige med et titalls hester, og jobber som trener.

Hun er fremdeles preget av hva som hendte for 30 år siden. Hun tør blant annet ikke gå på vindusløse toaletter. Hun reiser aldri med fly. Hun liker ikke å sitte i en bil med låste dører. Og uansett hvor hun er, må hun alltid ha rømningsveien klar.

GLAD I HESTER: Ulrika Bidegård ga opp proffkarrieren som sprangrider, men interessen for hest er fremdeles sterk. Foto: «Kidnappingen av Ulrika Bidegård» / TV 2 Play

Dokumentarfilmen «Kidnappingen av Ulrika Bidegård» er tilgjengelig på TV 2 Play.