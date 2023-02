– Ulogisk å ikke sende jagerfly

UNDERLEGNE: Et ukrainsk MIG-29-jagerfly fotografert på en flybase utenfor Kyiv i 2016. Ukraina har gjentatte ganger bedt vestlige land om hjelp til å utfordre Russlands luftherredømme i krigen. Så langt har USA og Nato sagt nei til å sende sine fly. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky / NTB

24. februar er det ett år siden Russland gikk til fullskala invasjon av nabolandet. Ukraina mener Russland har klargjort en halv million soldater til en ny storoffensiv.

– Det er en del informasjon som tyder på at de samler en ganske stor styrke øst i Ukraina. Det har nok sammenheng med at de ønsker å markere årsdagen, da trenger de en eller annen synlig militær fremgang på bakken, sier tidligere forsvarssjef og general Sverre Diesen.

Sårbart uten jagerfly

To anonyme tjenestemenn opplyste denne uken til nyhetsbyrået Reuters at USA for første gang vil sende langdistanseraketter til Ukraina.

Forrige uke åpnet Vesten opp for å sende stridsvogner til Ukraina. Norge skal gi Leopard 2-vogner.



LUFTHERREDØMME: Et russisk jagerfly flyr over et jernbaneområde i brann i byen Shakhtyorsk nær Donetsk. Så lenge Russland dominerer i luften, vil Ukrainas nye stridsvogner være sårbare mener Diesen. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko / NTB

I tillegg til raketter, står jagerfly på ønskelisten til Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj. Særlig Polen er positive, mens USA og Tyskland har foreløpig utelukket dette.

Diesen tror jagerflyene vil komme.

– Jeg tror vi vil se den vanlige oppmykingsprosessen – med Polen i tet og Tyskland som sinke, sier Deisen. Han referer blant annet til at Tyskland lenge satt på bakbeina i spørsmålet om stridsvogner.

Med både langdistanseraketter og jagerfly i arsenalet, tror Diesen at Ukraina både kan gjennomføre mer omfattende offensive operasjoner, men også ta brodden av den ventede russiske offensiven i februar.

Et norsk F-16 jagerfly, her fotografert like etter bombingen av Libya i 2011. Ukrainas president Volodomy Zelenskyj har blant annet ønsket seg slike, men har foreløpig ikke fått gehør. Foto: Lars Magne Hovtun / Forsvaret / NTB

– Det er først og fremst ulogisk å ikke sende jagerfly når man har gitt stridsvogner. Stridsvogner og mekaniserte bakkestyrker er svært sårbare om fienden har luftherredømme, eller som et minimum gi de ukrainske bakkeluftvernet ressursene til å holde russiske fly borte, sier Diesen.

Russland: Forlenger krigen

Torsdag sier Russlands utenriksminister at en vestlig leveranse av langdistansevåpen vil forlene konflikten ved at Russland tvinges til å lage en enda større «buffersone» mot Ukraina.

– Jo større rekkevidde de vestlige våpnene har, jo lengre bort er vi nødt til å dytte fienden vekk fra Russlands grenser, sier Lavrov, ifølge Reuters.

Russland har gjentatte ganger sagt at de ønsker å forhandle med Ukraina, men mener det er Nato som har stått i veien for dette. Lavrov mener vestlige våpenleveranser bidrar til å eskalere krigen.

– Ethvert nytt våpensystem som ukrainerne får, vil russerne se på som en eskalering og fremstille i sin propaganda. Det bekymrer dem, men det er lite de kan gjøre med det utenom å si det, sier Diesen.