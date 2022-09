Ulf Kristersson starter jobben med å danne ny regjering

– Velgerne har sagt sitt. Moderaterna og de andre partiene på vår side har fått det mandatet vi ba om, sier Kristersson i en video på Facebook onsdag kveld.

Han sier han vil danne «en handlekraftig regjering (...) for hele Sverige og alle borgerne».

– Mitt budskap er at jeg vil samle, ikke splitte. Jeg vil se på det som forener oss, men samtidig respektere reelle meningsforskjeller, sier mannen som trolig blir Sveriges neste statsminister.

– Nå starter arbeidet

Framgangen for høyresiden innebærer et tungt ansvar overfor velgerne, fastslår Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson.

VALG: Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson feirer valgresultatet natt til mandag. Partiet fikk over 20 prosent av stemmene. Foto: Stefan Jerrevång / TT / NTB

Etter søndagens valg er Sverigedemokraterna landets nest største parti, rett foran de borgerlige Moderaterna.

– Det svenske folket har stemt for et maktskifte, sier Åkesson i en uttalelse onsdag kveld.

– Nå starter arbeidet med å gjøre Sverige bra igjen, sier Åkesson og lover at Sverigedemokraterna vil være en konstruktiv kraft i så måte.

Åkessons parti fikk 20,6 prosent av stemmene, en framgang på 3,1 prosentpoeng fra forrige valg, ifølge de foreløpige resultatene onsdag kveld. Det gir 73 mandater i Riksdagen.

Her erkjenner Magdalena Andersson valgnederlaget

Erklærte seier

Partiene på høyresiden tok onsdag kveld et nytt mandat fra venstresiden. Kort tid etter erklærte leder for Kristendemokraterna, Ebba Busch, seier i et innlegg på Twitter.

– Vi har et valgresultat og det svenske folket har stemt for et maktskifte. Nå starter arbeidet sammen med de andre partiene for å sette sammen en regjering.