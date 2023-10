Ulf Kristersson om Brussel-angrepet: – To svensker kaldblodig drept

SVERIGE VAR MÅLET: To svenske statsborgere ble skutt og drept i Brussel. Et angrep rettet mot Sverige og svensker, sier statsministeren. Foto: Henrik Montgomery/AP

Alt tyder på at angrepet i Brussel mandag kveld var rettet mot svensker, og svenske statsborgere, sier Sveriges statsminister.

Tirsdag formiddag holder Sveriges statsminister Ulf Kristersson en pressekonferanse etter at to svenske statsborgere ble drept i Brussel mandag kveld.

– To svensker ble kaldblodig drept, en ytterligere svenske er alvorlig skadet. Alt tyder på at det var et terrorangrep mot svensker og svenske borgere, bare fordi de er svensker. Den mistenkte gjerningspersonen er bekreftet død av belgiske påtalemyndigheter.

– Mine tanker er hos de uskyldige som ble drept og skadet, og deres pårørende. To personer som aldri kommer til å komme hjem. Det er en ufattelig sorg.

Kristersson sier belgisk politi mener gjerningsmannen handlet alene, men det letes etter en mulig medhjelper som har filmet den mistenktes handlinger.



TO DREPT: Det ble fullt kaos da to svensker ble skutt og drept i Brussel mandag kveld. Foto: ReutersJOHANNA GERON

Han fortsetter:

– I dag er ikke dagen for store politiske avgjørelser, men jeg er blitt mer overbevist om følgende: Personer som oppholder seg ulovlig i Sverige, skal forlate landet. Sverige må ha bedre kontroll på våre grenser. Svensk politi og sikkerhetstjeneste må ha flere muligheter for å finne de folkene som er ulovlig i Sverige.

Den antatte gjerningsmannen har også oppholdt seg i Sverige, sier Kristersson, men var ikke kjent for svensk politi.

Sverige spilte kamp

Skytingen skjedde rundt klokka 19, før Sveriges herrelandslag sin kamp mot Belgia klokka 20.45. Kampen ble stanset.

Les også: Fikk beskjed om å evakuere på direkten.

Hendelsen skjedde rundt fem kilometer fra stadion.



Svenske supportere måtte vente i flere timer før de kunne forlate stadion av sikkerhetsmessige årsaker. Den mistenkte gjerningspersonen var på frifot gjennom natten.

– I går ble svensker oppfordret til å være forsiktig, av belgiske myndigheter. Men jeg vil ikke at svensker skal gå rundt i verden og være redde. Sånn kan vi ikke ha det.



Tidligere tirsdag opplyste den belgiske statsministeren, Alexander De Croo, at den mistenkte er av tunisisk opprinnelse og oppholdt seg ulovlig i Belgia.