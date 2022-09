Ukrainske styrker lokket russerne sørover. Så kom lynoffensiven

Krigen har vart i over 200 dager. Tirsdag forrige uke startet det som skulle bli en omfattende motoffensiv fra ukrainsk side.

Et vellykket samspill mellom luftinfanteri, pansrede kjøretøy og luftforsvar, i kombinasjon med artilleri, sender russiske soldater på flukt. Håpet deres er å ikke bli fanget i byen Izium.

– Offensiven har vært effektiv og tatt et stort jafs i Kharkiv fylke og byen Izium, sier Tom Røseth, som er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

Han er imponert over hvor vellykket offensiven har vært, og av hvordan ukrainske styrker nærmest lurte russiske styrker under operasjonen.

Mandag morgen melder britisk etterretning i en oppdatering at russiske styrker ikke klarer å reparere broer som blir ødelagt av ukrainsk langdistanseartilleri. Det skal føre til at de sliter med å flytte forsyninger over Dnipro-elven til frontlinjen ved Kherson.

Derfor lykkes Ukraina

Ukrainerne lykkes i å identifisere en svakere del av den russiske frontlinjen, ifølge Røseth.

– Fronten er lang og stor, og russerne har ikke personell til å dekke hele. Det har resultert i det ukrainske angrepet som har stor effekt, sier Røseth.

Han forteller at Ukraina i forkant av operasjonen sendte signaler om at de ville angripe russerne i Kherson fylke. Det førte til at Russland forflyttet flere tropper til den sørlige flanken for å stanse den ukrainske offensiven.

– Samtidig har Ukraina sakte, men sikkert bygd seg opp i Kharkiv, hvor de har foretatt et angrep. Det har effektivt rullet over russiske styrker som ble overrasket, og ikke klarte å stå imot.

Offensiven skjedde raskt, og som følge av det har ukrainerne klart å gjenerobre større deler som var tapt til russiske styrker.

Blant områdene er byene Izium og Kupyansk lenger nord, som har vært svært viktige forsyningslinjer for russerne.

– Med tap av disse områdene svekkes Russlands evne til videre fremgang for å ta Donetsk fylke. Så får vi se hva som skjer videre i Donbas, men dette er en viktig delseier, sier Røseth.

Krigens gang:

Det har skjedd mye på bakken i Ukraina den siste uken. Dette er de viktigste hendelsene:

En uforventet ukrainsk lynoffensiv i Kharkiv fylke har endret østflanken. Ukrainerne har, på kun fem dager, gjenerobret 3000 kvadratkilometer som har vært under russisk kontroll i flere måneder, ifølge Institute for the Study of War (ISW).

Ifølge Valeriy Zaluzhnyi, Ukrainas øverstkommanderende general, er ukrainske tropper bare 50 km fra den russiske grensen nord for Kharkiv.

Ukrainske soldater har tatt kontroll over den strategiske byen Kupyansk, et knutepunkt for russisk jernbane som forsyner russiske tropper over det nordøstlige Ukraina.

En russisk-installert sjefsadministrator i Kharkiv fylke oppfordret alle innbyggere å evakuere til Russland «for å redde liv».

Russlands forsvarsdepartement beordret tropper til å forlate området rundt byen Izyum i Kharkiv-provinsen, og sa at de vil bli brukt i operasjoner andre steder. Ukrainske styrker er ventet å gjenerobre Izyum innen 48 timer, ifølge ISW.

Vladimir Putins jakt etter ytterligere 137.000 soldater har gått trått. I jakten etter ferske krefter, rekrutterer det russiske forsvaret nå også fra psykiatriske sykehus, ifølge en russisk journalist.

Er svært motivert

– Hvorfor kan vi stole på at ukrainske styrker vinner territorier og ikke historien som Russland legger frem?

– Vi får bekreftet utviklingen på bakken ved hjelp av geolokalisering, som vil si bilder som er tatt på et visst sted til et visst tidspunkt med ukrainske styrker, sier han.

Russland har forsøkt å tegne et bilde av at russerne omgrupperer. Det fester ikke Røseth lit til.

– De har prøvd å forsvare seg, men var tynnere dekt og klarte ikke å stå imot, sier han.

Mens russiske styrker sliter med rekruttering, forsyninger og moral, tror Røseth Ukraina har fått en reell oppsving som følge av offensiven.

– For befolkningen i Ukraina er det sterkt motiverende å endelig se at ukrainsk side klarer å gjennomføre en større offensiv. Dette er også svært motiverende for de ukrainske styrkene og de vestlige landene som forsyner ukrainerne med våpen, sier Røseth.

200 dager med krig i Ukraina har dessuten resultert i energikrise, som får store konsekvenser for Europa.

Energi:

Ukrainas statlige energiselskap strupte strømmen til den siste av de seks reaktorene på kjernekraftverket ved Zaporzjzja. Kraftverket er Europas største, og flere, blant annet Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), har advart mot en stor katastrofe.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har lenge krevd en demilitarisering av kraftverket, som nå er under russisk kontroll.

Zelenskyj sier også at Ukraina vil forsøke å forsyne Polen med 100.000 tonn med termisk kull, den mest forurensende fossile brenselet, for å hjelpe nabolandet gjennom kommende vinter.

Russiske Gazprom har åpnet for å eksportere 42,7 millioner kubikkmeter naturgass til Europa via Ukraina, ifølge Reuters.

Et skifte

Ifølge Røseth er det prematurt å feire starten på en ukrainsk seier.

– Men det er skritt på veien, og tegn til et skifte i initiativ i øst, sier han.

Samtidig er det en lang frontlinje. Russiske styrker fortsetter å bombardere Kharkiv lenger nord, og det er kamper lenger syd i Donetsk fylke hvor russiske styrker angriper ukrainsk side.

Lenger syd i Donetsk skal ukrainerne ha klart å ta seg inn mot flyplassen.

– Dette er et skifte, men det kommer an på hvordan Moskva klarer å svare. Spørsmålet er om Russland omgrupperer seg og tar en frontlinje lenger øst og klarer å stoppe ukrainsk fremgang. Per nå er det uansett et godt momentum på ukrainsk side.

Potensiell fallgruve for Ukraina

– På et eller annet tidspunkt er det en risiko for at ukrainerne når et kulminasjonspunkt.

Det sier oberstløytnant Palle Ydstebø til TV 2, som er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Han forklarer at ukrainske styrker er utsatt for slitasje under offensiven de nå har påbegynt, særlig om deres russiske motpart klarer å etablere et forsvar.

– Det er ganske vanlig, på et gitt tidspunkt, at en slik offensiv mister tempo. Det kommer an på hvor store reserver de har, og om de kan erstatte de fremste avdelingene, sånn at de kan få hvilt et par dager før de settes inn igjen.

Ukraina kan bryte gjennom fronten flere steder, dersom de lykkes med en rullering av styrker og har nok forsyninger. Dette avhenger av at Russland ikke er i stand til å sette opp et fornuftig forsvar, mener Ydstebø.

– Dersom ukrainerne lykkes, kan det bli en fullstendig russisk kollaps. Det vil overraske om det er så ille på russisk side.