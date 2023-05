Ukrainske sabotører eller russiske separatister?

Minst åtte personer ble såret i angrep på russisk jord mandag, hevder guvernør Vyacheslav Gladkov i Belgorod-regionen. Mandag kveld hevdet guvernøren at myndighetene evakuerte innbyggere. Ubekreftede videoer som publiseres i sosiale medier viser

Gruppene som kaller seg «Den russiske frihetslegionen» og «Russisk frivillighetsbrigade» tok på seg ansvaret for angrepet i meldinger og videoer postet på Telegram. De bruker et hvitt og blått flagg, som symboliserer russisk motstand mot den ukrainske invasjonen.

Men hvem er disse gruppene, og stemmer det som Russland hevder at de er ukrainske sabotører, eller dreier det seg om russiske separatister, slik Ukraina hevder?

SEPARATISTFLAGG: Legg merke til det hvite og blå flagget under det ukrainske på uniformen til russiske Tikhiy (41). Han er fotografert av nyhetsbyrået AFP 26. desember 2022 oppgir å være en del av Den russiske frihetslegionen. Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

Var en del av ukrainsk forsvar

Angrepet på landsbyen Grayvoron ble utført av en gruppe som var en del av forsvars-og sikkerhetsstyrkene i Ukraina. I Russland handler de som en uavhengig enhet, sier talsmann for de ukrainske sikkerhetstjenestene Andriy Yusov til CNN.

Han gjør det klart at det dreier seg om russiske statsborgere. Den russiske frihetslegionen er tidligere omtalt i en rekke medier som en frivillig legion som ble startet opp i mars 2022. Soldater er fotografert og intervjuet, og det oppgis at legionen består av både russere og hviterussere.

RAKETTANGREP: Nyhetsbyrået AP har dokumentert en rekke russiske rakettangrep som skal være skutt ut fra Belgorod-regionen. Denne raketten har kus mot Kharkiv i Ukraina tidlig søndag morgen den 14. mai. Foto: Vadim Belikov / AP / NTB

Yusov bekrefter til CNN at enhetene krysset grensen over til Russland fra et område kontrollert av ukrainsk militære.

President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podolyak sier til nyhetsbyrået Reuters at Kyiv følger med på hendelsene i Belgorod, men at de ikke er involvert.

Den siste tiden har antall angrep mot Belgorod-regionen økt, ifølge russiske kilder. Tidligere denne måneden har Guvernøren rapportert om flere droneangrep mot regionen. Det er også dokumentert flere tilfeller av at det skytes ut raketter mot ukrainske mål fra Belgorod.



PUTIN-VENN: Belgorods guvernør Vyacheslav Gladkov møtte Russlands president Vladimir Putin på Novo-Ogaryovo-residensen utenfor Moskva i januar. Foto: Sputnik / Kremlin handout via Reuters

Russland: Ukrainske sabotører

Belgorods guvernør og de russiske nyhetsbyråene TASS og RIA omtaler angrepene på Belgorod som utført av «ukrainske sabotører».

Angrepene omtales som terrorangrep, og det er innført et juridisk regime for antiterroroperasjoner med spesielle tiltak og midlertidige restriksjoner, følge guvernør Gladkov.

Det innebærer blant annet at alle må kunne identifisere seg, at sikkerhetsstyrker kan fjerne personer fra visse områder etter eget skjønn, at de kan overvåke all kommunikasjon.

– Jeg er ikke en forræder



Akkurat hvor mange som var en del av gruppen da nyhetsbyrået AFP rapporterte fra legionen i slutten av desember i fjor, var strengt hemmelig. De oppholdt seg på det tidspunktet i landsbyen Dolina i Donetsk-regionen.

– Jeg er ikke en forræder. Jeg er en sann russisk patriot som tenker på fremtiden til landet mitt, sa legionens leder, som kaller seg Caesar.



Soldaten Tikhyi (41) er gift med en ukrainsk kvinne han møtte i Russland, og de bodde i Russland med sine to barn. De var på besøk i Kyiv da Russland angrep Ukraina. Når krigen er over vil han søke ukrainsk statsborgerskap, sier han til AFP.

Lederen for legionen, Caesar, oppgir at han tidligere jobbet som fysioterapeut i St. Petersburg. Han beskriver seg selv som en nasjonalist på høyresiden, og mener at Putins regime må felles med makt. Den 21. august i år skal han ha signert en «erklæring om samarbeid og koordinering» mellom de frivillige russiske enhetene på ukrainsk side. Dette skal ha foregått i byen Irpin nær Kyiv, og den russiske opposisjonspolitikeren og tidligere Duma-medlem signerte også avtalen, som er omtalt som Irpin-erklæringen.

Caesar, som ikke oppgir noe annet navn, sier at han tok med seg sin kone og sine fire barn til Kyiv etter krigens utbrudd. Han sier til AFP at han kan snakke friere nå som de er i Ukraina, og de er tryggere.

Ettersøkt i Russland

Det er altså ikke kjent hvor stor legionen egentlig er, og det er heller ikke kjent om Caesar eller Tikhyi eller russere med samme bakgrunn deltar i angrepet på Belgorod.

Men det russiske nyhetsbyrået TASS oppgir at de kjenner identiteten til en person som deltok i angrepet i Belgorod-regionen. Det skal dreie seg om nasjonalisten Alexei Levkin. TASS siterer en politikilde.

I 2018 gikk det ut en arrestasjonsordre på Levkin fra en domstol i Moskva. Han er siktet for å ha grunnlagt en ekstremistisk gruppe og for å oppfordre til hat eller fiendskap, ifølge det russiske nyhetsbyrået.

Den russiske eksilavisen Meduza gjengir opplysningene fra Tass, og opplyser at Levkin publiserte flere videoer mandag. Videoene oppgis å være fra det Levkin kaller felttoget i Belgorod. I tillegg har flere journalister identifisert andre personer på videoene:

Den tidligere skuespilleren Kirill Kanakhin, som skal ha forlatt Russland i 2018 etter at han ble etterforsket for å ha deltatt i ulovlige aksjoner. Det fremgår ikke hva han skal ha gjort.

NÆR FRONTEN: Reuters møtte medlemmer av Den russiske frihetslegionen ved fronten 21. mars i Donetsk. Foto: Alex Babenko / Reuters

Tidligere FSB-offiser Ilya Bogdanov identifiseres også av Medoza på videoer som publiseres og gir seg ut for å være fra Belgorod-angrepet. Bogdanov skal være ettersøkt i Russland.

Alle som identifiseres av Meduza knyttes til opposisjonell aktivitet fra før invasjonen av Ukraina, i motsetning til soldaten Tikhyi som AFP intervjuet i desember. Han var også russer, men oppgir ikke noen tidligere opposisjonell aktivitet.

OPPOSISJONELL: Ilya Ponomarev satt tidligere i den russiske Dumaen. Han er også i opposisjon til Putins regime, og har blant annet blitt på Foto: ANDREY SMIRNOV

Sier de vil stanse diktaturet

Selv om det er tydelig at russerne som oppgir at de har angrepet Belgorod samarbeider med den ukrainske hæren, og det er like tydelig at Belgorod utgjør en trussel og et militært mål for Ukraina, siden det skytes raketter derfra, fremstiller ikke de angripende grupperingene dette som et ukrainsk angrep.

Det er også klart at flere personer som er tilknyttet de to grupperingene har vært opposisjonelle lenge før krigen brøt ut.

Opposisjonspolitikeren Ilya Ponomarev satt i den russiske dumaen fra 2007 til 2016. Han stemte mot annekteringen av krim, og i 2016 ble han stilt for russisk riksrett. Derfra gikk han i eksil i Ukraina, der han fikk ukrainsk statsborgerskap i 2019. Han har en lang historie i opposisjon til Putins regime. Hans tilknytning til grupperingene og hans signatur på Irpin-avtalen knytter grupperingene til en slags russisk opposisjon, selv om de også er knyttet til ukrainske forsvars- og sikkerhetsstyrker.

Og i videoene de legger ut på sosiale medier, er det et annet budskap de selger inn:

– Vi er russere som deg, vi er mennesker som dere. Vi vil at våre barn skal vokse opp i fred. Det er på tide å stanse diktaturet i Kreml, sier et medlem av den russiske firgjøringsbrigaden inn i kameraet på en av videoene.



Sent mandag kveld slapp «Den russiske frihetslegionen» en video som ifølge CNN viser et hvitt og blått russisk opposisjonsflagg over et universitet i Moskva. På videoen flyr flagget løftet av ballonger i hvitt og blått over universitetes hovedbygning. Andre videoer fra Den russiske frihetslegionen viser enda et slikt flagg over andre Moskva-områder, også disse bæres av blå og hvite ballonger.

Men som så mye annet i denne situasjonen: CNN kunne ikke verifisere at videoene var ekte.