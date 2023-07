Ukrainske mineryddere rykker langsomt fremover

MINEFELT: En soldat går til posisjonen sin over et minefelt ved frontlinjen i Zaporizjzja, Ukraina 23. juni 2023. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Den ukrainske motoffensiven har tatt tilbake tapte landområder meter for meter, ikke kilometer for kilometer slik Ukrainas allierte nok hadde håpet. Frontlinjene i sør og øst har ikke beveget seg stort de siste månedene, skriver CNN. Det gir russiske styrker tid til å forsterke de allerede godt utbygde forsvarsverkene. Og ett problem har gitt fremrykkingen spesielt store utfordringer, nemlig minefeltene.

På oppdrag ved fronten

– I dette spillet kan 50 cm utgjøre forskjellen på liv og død, sier en 35 år gammel veterinær som gjør tjeneste som minerydder ved fronten til The Economist.



Han var en del av en gruppe på fem mann som ryddet miner nær Robotyne den 27. juni. Teamet hans la ut på oppdraget tidlig om morgenen den dagen. Tre timer inn i oppdraget begynte artilleriilden nær deres posisjoner.

Først begynte granatkasterne. Det er i seg selv ikke en grunn til å avslutte arbeidet. Men så kom klasebombene, som begynte å eksplodere over hodene på dem.



MORTAR: Ved Luhansk-fronten har ukrainske soldater tatt kontroll over en russisk granatkaster av typen TOS-1A. Dette er ett av våpnene som kan bli satt inn mot minerydderne når de rykker frem. (Foto fredag 7. juli 2023) Foto: Libkos / AP / NTB

– Du vet hvor du har granatkasterne. Men med klasevåpen er det ett av to: flaks eller uflaks.



35-åringen slapp unna med noe splinter i ryggen, og er nå på det lokale sykehuset. Selv ikke fem kompressbandasjer kunne redde kameraten hans, som arbeidet en halv meter unna ham. Han døde av blodtapet dagen etter.

Nøkkelen til gjennombrudd

Ukrainas motoffensiv er avhengig av arbeidet til minerydderne. Særlig i de åpne slettene i Zaporizjzja, skriver The Economist. Området er et hovedfokus for motoffensiven, og fremgang her er mer strategisk vesentlig enn noe annet sted. Det er har Russland også regnet med, og forsvarene er tilsvarende styrket i området.

BESKYTES: Ukrainske soldater dekker ørene tett på frontlinjen, mens de blir beskutt av russiske tanks den 2. juli ved fronten i Zaphorizjzja. Soldatene i saken er anonymisert, og dette er soldater ved fronten fotografert av AP. Foto: Libkos / AP / NTB

Ukrainske mineryddere har en oppgave: Finn veien gjennom et minefelt der det befinner seg opp til 1500 miner per kvadratkilometer. I tillegg møtes de av russisk artilleri, droner, flyangrep og elektronisk krigføring.

– Mineryddere har blitt målskive nummer en, sier kompanilederen for minerydderteamet til 35-åringen som nå er kampudyktig enn så lenge.

– De driver en jakt på oss, ganske enkelt.

Endret taktikk

I begynnelsen av motoffensiven angrep ukrainerne i Zaporizjzja sørover fra Mala Tochmacha den 7. juni. I angrepet gikk mye av mineryddingsutstyret avdelingen hadde fått fra vesten tapt.



Etter det endret ukrainerne strategi. Nå sendes mineryddere frem i små grupper på fire-fem personer til fots. Håpet er at de ikke skal bli lagt merke til. Når det er klarlagt et område der soldatene kan rykke frem, følger infanteriet etter.

Dette er et avvik fra Natos standarddoktrine, skriver The Economist.

– Denne krigen får oss til å gjøre ting som ikke er standard, sier en annen kommandant for et ingeniørregiment til avisa.



– Vi har ikke luftdekning eller mye vestlig utstyr, så vi risikerer menneskelig. Det er en taktikk med små grupper, slik finnene gjorde det under vinterkrigen (i 1939,-1940 der Finland lyktes i å forsvare seg mot et invasjonsforsøk fra Sovjetunionen).



– En overraskelsestaktikk er den eneste måten å bryte ned et forsvarsverk som ikke ligner noe som har vært bygget siden andre verdenskrig, legger han til.



FRONTEN: For at disse soldatene ved fronten i Zaporizjzja skulle nå frem til fronten, måtte minerydderne klarere trygge passasjer for fremrykk og evakuering. Foto tatt 24. juni 2023, avfyring mot russiske posisjoner. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Øyet er det viktigste våpenet

Arbeidet kunne ikke vært farligere, skriver avisa. Ukrainerne er forsynt med nattbriller fra vesten, men de har likevel ikke perfekt sikt.

– En minerydders viktigste våpen er øynene, sier kommandanten.



Ingeniørene beveger seg langsomt fremover tidlig om morgenen. De går med åtte til ti meters avstand fra hverandre, og sonderer i 45 grader rundt seg til de får utslag på metall. Dronene flyr over dem, og artilleriilden kan komme når som helst. Det er best å arbeide når det regner, siden det reduserer synligheten for dronene. Men i sommerheten sør i Ukraina er det oftere de får heteslag enn overskyet vær.

DØDELIG: De store åkrene i det som kalles Europas kornkammer er minelagt med mange typer miner fra Russlands lagre. Her ved landsbyen Yevgenivka i Mykolaiv-regionen. Foto: Sergei Supinsky / AFP / NTB

Svært forskjellige typer miner

Minerydderne må håndtere alle typer miner fra Russlands mange lagre. Det kan dreie seg om Sovjetiske antipersonell og anti-tank-miner. De finner den såkalte «paddeminen» OZM-72, som spretter opp av bakken og skyter ut splinter. Det er feller som ser ut som sigarettpakker eller som er festet til lik. For eksempel var en av de falne ukrainske soldatene etter angrepet på Mala Tochmacha den 7. juli utstyrt med en mine. Tre soldater som ble sendt ut for å hente den falne ble hardt såret.

GJENEROBRET: En anti-tank-mine fotografert i landsbyen Neskuchne den 8. juli 2023. Landsbyen er gjenerobret av ukrainske styrker, men fremdeles ligger det miner i området. Foto: Sofiia Gatilova / Reuters / NTB

Den 35-årige tidligere veterinæren forteller at mye av det russiske mineleggingsarbeidet er kreativt.

– Man kan snuble i en tråd som forårsaker en eksplosjon akkurat der gruppen som følger etter befinner seg, sier han.



Men det er også eksempler på dårlig arbeid.

– Ofte glemmer de å sette inn en utløser, eller de har feilkoblet ledningene, sier han.



Den viktigste suksessfaktoren

Minerydderne sier de ville rykket frem mye raskere hvis de hadde hatt mer av det avanserte mineryddingsutstyret og bedre dekning fra luften. De rykker likevel fremover med de små gruppene. De bruker også nye taktikker: Droner utstyrt med varmesensorer er det siste våpenet de har satt inn mot minefeltene. De finner russiske mineposisjoner ved å søke etter varmesignaturer om kvelden, for da er metallminene varmet opp av sommerheten såpass at dronene kan skille dem fra øvrig terreng mens det blir kveld.

Men den viktigste faktoren i arbeidet er moralen, sier kommandanten. Han sier avdelingen for mineryddere har lidd større tap enn noen annen avdeling ved fronten.

– Mange av våre menn er redde, sier han. En av soldatene hans får et spontant utbrudd av utslett hver gang han hører summing. Han er redd for «fluene», som de kaller dronene.



Andre, som en 29-årig kompanileder, forteller at han synes det er vanskelig å arbeide med blod og lik.

Likevel sier de at den stødige fremgangen i deres området har gitt dem mot. Kompanilederen forteller til The Economist at han akkurat har kommet tilbake fra et oppdrag der de har ryddet en evakueringskorridor for sårede bare 100 meter fra russiske posisjoner.

MINELAGT: Minerydderne måtte inn i områder for å undersøke om de lå utdetonert i gjenerobrede områder i Kharkiv i mars (21. mars 2021). Det kan være lenge igjen av krigen, og det vil ta enda mer tid før det er trygt å bevege seg i området. Foto: Viacheslav Ratynskyi / Reuters / NTB

Kan ikke går raskere

– Vi kan ikke gå for raskt, for da blir vi avskåret fra flankene, forklarer regimentslederen. Han sier at håpet er at når de har brutt igjennom den første linjen, vil den andre, tredje og noen steder fjerde linjen i det russiske forsvaret vise seg å være mindre utfordrende for minerydderne. Det vil gjøre at de kan bruke andre deler av hæren som i øyeblikket ikke kan rykke frem mer effektivt.



Minerydderne sier til avisa at de er sikre på at de kommer til å bryte ned den russiske forsvarslinjene, og selv om fremrykkingen er langsom, tar de ett stykke av gangen.

– Som kakerlakker, vi finner veien igjennom, for livene våre er avhengige av det, sier den 35-årige minerydderen fra sykesenga. Han sier han er tilbake ved fronten så snart legene tillater det.