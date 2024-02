Ukrainske kvinner reagerer: – Nå er det deres tur i krigen

Over hundre kvinner har samlet seg ved Uavhengighetsplassen i Kyiv. De har plakater i hendene og roper:

«Soldater er ikke laget av jern»

«Nå er det deres tur»



De oppfordrer den ukrainske regjeringen til å demobilisere deres kjære som har vært ved frontlinjen siden de første dagene av invasjonen, skriver The Kyiv Independent.

En av dem er Alina.

– Det har gått nesten to år, og de samme menneskene er i skyttergravene, forteller 29 år gamle Alina, og fortsetter:

KJEMPER: Bildet er tatt 5. april 2023 og viser ukrainske soldater som er i skyttergravene etter innkommende ild ved frontlinjen. Foto: Kai Pfaffenbach

– Mange av dem er allerede døde.

Familiemedlemmer krever at soldater som har kriget i to år kommer hjem.

«Utmattet soldat = tapt krig»

Foreløpig er demobilisering kun mulig ved alvorlige skader, tvingende familieårsaker, eller når aldersgrensen for mobilisering – for tiden satt til 60 år – er nådd.

– Vi trenger full demobilisering for de som har vært der siden dag én, sier Anastasia Bulba, som holder et bilde av mannen sin i hendene.

Bulbas 50 år gamle ektemann har kriget siden begynnelsen av Russlands invasjon.

Han hviler nå på sykehuset i Zaporizjzja i 90 dager for å komme seg etter en hjernerystelse, men han må snart tilbake på slagmarken, forteller hun.

– Han og hans medsoldater er utslitte, sier Bulba til Kyiv Independent og hun fortsetter:

– Vi kan ikke tømme frontlinjene, men slitne soldater betyr at fronten ikke vil holde ut.

Kvinnene holder plakater for demobilisering. På en av dem står det «Utmattet soldat = tapt krig».

36 måneder i krigen



I desember ble det fremlagt et utkast til et lovforslag. Forslaget tar til orde for at mobiliserte vernepliktige sendes hjem etter 36 måneders tjeneste, med mindre de ønsker å fortsette å tjene frivillig.

Men tre år er for lenge for soldatenes familier, som krever at soldater demobiliseres etter 18 måneder.

– De foreslår 36 måneder, men det er ikke rettferdig for de som er ved frontlinjen, sier 38 år gamle Kateryna Tsvighun til Kyiv Independent.

– Det vil være en dødsdom for dem.



Langtidsfrivillige soldater har sjelden blitt rotert i løpet av to år, fortalte Anzhelika.

Det er ikke bare mannen hennes. Også broren og onkelen hennes kjemper i krigen.

– Min mann fikk 30 dager fri, men til slutt hadde han bare 15 dager fri, fordi det ikke var noen til å være der i stedet for ham, sier hun.



Lovutkastet foreslår også å rotere militært personell på frontlinjen hver sjette måned, men tidligere forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj, som torsdag ble avsatt, uttalte seg i sin tid kritisk til dette forslaget.

– Fronten er uforutsigbar

Ifølge ham er frontlinjen fortsatt uforutsigbar, og han mener en slik rotasjon vil kreve en dobling av antall tropper.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, sier at ukrainske styrker trenger opptil 450.000 til 500.000 ekstra vernepliktige.



Lovutkastet som ble sendt til Ukrainas parlament 25. desember inneholder også endringer i vernepliktskravene, blant annet å senke alderstaket for vernepliktige fra 27 til 25 år.

Under krigsloven har ukrainske menn i alderen 18–60 år, med noen unntak, ikke lov til å forlate landet, fordi de kan bli innkalt til militærtjeneste.



Omtrent 650.000 ukrainske menn i alderen 18–60 år har likevel forlatt Ukraina siden starten på Russlands invasjon i februar 2022, skriver BBC Ukraine.

Ukrainske Alinas mann er ved frontlinjen, og dette tallet får henne til å reagere.

– Jeg forstår at livet bør fortsette, og jeg ønsker ikke døden over noen, sier Alina og fortsetter:

– Men nå er det på tide å krige for hverandre. Det kan ikke være de samme mennene der hele tiden.