Ukrainske «Julia» gjemmer seg når det banker på døren: – Livredd

«Julia» (40) har levd i skjul under russisk okkupasjon siden begynnelsen av krigen. Nå venter hun bare på at de russiske soldatene banker på døren hennes. – Jeg har en plan, sier «Julia» til TV 2.

Den ukrainske læreren «Julia» underviser elever i ukrainsk over internett. For dette får hun lønn i ukrainsk valuta.

Det gjør hun under russisk okkupasjon. Nå er hun livredd for å bli oppdaget av russerne.

– Dette er en alvorlig forbrytelse som kan koste meg livet mitt, sier Julia til TV 2.

OKKUPERT: Berdjansk ble okkupert 28. februar 2022, fire dager etter krigen startet. Foto: TV 2

Den 40 år gamle kvinnen bor i kystbyen Berdjansk ved Azovhavet, ikke langt fra Mariupol. Byen ble okkupert av russerne kort tid etter fullskalainvasjonen.

Av hensyn til egen sikkerhet ønsker kvinnen å være anonym i saken, Julia er ikke hennes egentlige navn.

– Blir torturert i kjellere

Dagen da Russland invaderte landet, samlet ukrainerne seg for å demonstrere mot okkupasjonen. Julia var en av disse.

Allerede dagen etter tok det slutt. Russiske soldater fengslet noen av demonstrantene, og viste tydelig hva de som gjorde motstand kunne bli utsatt for.

FLYKTER: Bildet viser ukrainerne som har flyktet fra Mariupol til Berdjansk under krigens første dager. Foto: Emre Caylak

De arresterte ble torturert og tvunget til å synge den russiske nasjonalsangen. De ble også presset til å innrømme forbrytelser de ikke hadde gjort, ifølge Julia.

– Mens russerne torturerte folk i skjul, prøvde de å overbevise innbyggerne om at de hadde frigjort og reddet oss, sier Julia.

Byttet alt fra ukrainsk til russisk

Før okkupasjonen jobbet hun som lærer og underviste i engelsk, men etter det har livet blitt snudd opp ned.

– Etter okkupasjonen byttet de offisielt språk fra ukrainsk til russisk. Inkludert byens navn. De byttet valuta, rev bort alt som symboliserer Ukraina og kuttet tilgangen til ukrainske TV-kanaler, sier hun.

Noen dager etter okkupasjonen kom det aller vondeste kravet: Alle måtte ta imot russisk pass.

Det nektet Julia.

PLAKATER: «Julia» har selv tatt dette bildet. På plakaten til venstre står det at «Ett land. Én nasjon. Sannheten er vår. » Foto: Privat

– Ifølge russerne eksisterer jeg ikke. Jeg står heller ikke på listen av ukrainere som nekter å få russisk pass. Jeg er helt stille, sier hun og fortsetter:

– Ved å være på en slik liste kan man ende opp i fengsel eller bli torturert.

Rettighetsløse

TV 2 har tidligere fortalt hva som skjer med ukrainere som nekter å ta imot russiske pass. De blir i praksis rettighetsløse uten mulighet til å få medisinsk behandling, opprette forsikring- eller strømavtaler, eller reise fra en by til en annen.

Det er også historier om folk som blir tvangsdeportert til Russland.

Dette gjør at Julia gjemmer seg i sitt eget hjem. Hun går sjeldent ut og hun bruker ikke bilen sin. For å ikke vekke russernes oppsikt, snakker hun russisk hvis hun er ute.

Men hun er aldri trygg. Av og til kommer russiske soldater og banker på hjemme hos henne. Det skjedde blant annet ved den fiktive folkeavstemningen russerne holdt i september 2022.

TEGN: Ifølge Julia legger ukrainere igjen små tegn i byen for å holde håpet oppe. Foto: Privat

– En kvinne med en valgurne i armene, og to soldater gikk fra dør til dør. De kom også til meg, sier hun og fortsetter:

– Jeg åpnet ikke døren og var helt stille. De trodde nok at leiligheten var tom, så de gikk.

Vil ikke stemme

Nå er det igjen valg i områdene Russland har okkupert; Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.

Disse regionvalgene holdes 10. september. Samme dato som regionvalg holdes i alle russiske regioner.

Julia er bekymret. Men denne gangen vet hun hva som skal skje.



– Igjen skal bevæpnede russiske soldater med våpen komme på døren min. Jeg kommer ikke til å åpne. Hvis de tvinger seg inn, vil jeg finne en eller annen grunn for å ikke stemme, sier hun.

– Ikke fritt valg

Inna Sangadzhieva er seniorrådgiver i Helsingforskomiteen. Hun sier et valg med pistol rettet mot hode, ikke kan kalles et fritt valg.

– «Velgerne» lever under konstant rettsløshet, i frykt og i fare for å miste livet, å bli slått, torturert eller tvangsflyttet til Russland.

EKSPERT: Inna Sangadzhieva fra Helsingforskomiteen, har spesielt kjennskap til Russland Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Døden er hele tiden i nærheten, sier eksperten.

Sangadzhieva legger til at russiske myndigheter gjennom å gjennomføre slike valg ønsker å etablere en form for «legitim» kontroll, og stadfeste sin representasjon i områdene.

– På sikt vil dette «valget» kunne gi Putin et forhandlingskort ved en eventuell fredsavtale.

Høy valgdeltakelse og «valgseier» kan brukes som argument for russernes legitimitet, selv om ingen valgobservatører, journalister eller menneskerettighetsaktivister får være til stede for å se at valget går rett for seg.

– Må stemme med maskingevær mot hodet



Vadym Bojtsjenko er Mariupols fordrevne ordfører. Bojtsjenko, som nå bor i Kyiv, forteller samme historie som Julia: Innbyggerne i Mariupol blir beordret til å stemme.

ORDFØRER: Vadym Boichenko forteller at folk i okkuperte Mariupol blir tvunget til å gå til valgurnene. Foto: UESLEI MARCELINO

– Russerne går fra leilighet til leilighet med soldater som står i nærheten. Soldatene bærer maskingevær og forteller folk at de må stemme, forteller eksilordføreren til Reuters.

– Av frykt åpner folk dørene, blir redde og svarer at de gjør det som må gjøres, sier Bojtsjenko.

– Tull

For Julia er valget en del av Russlands propaganda, og uansett resultat vil byen Berdjansk tilhøre Ukraina.

– Hvis det er noen som skal flykte fra byen, så er det russerne, ikke meg. Jeg er født og oppvokst her. Valgresultatet er bare tull. Dette er en ukrainsk by, sier hun til slutt.