Ukrainske flyktninger drept før kamp

Volodymyr Ermakov (17) og Artem Kozachenko (18) flyktet fra krigen i Ukraina til Tyskland. De to baskettalentene ble drept av en rekke knivstikk før en viktig kamp.

Volodymyr Ermakov (17) og Artem Kozachenko (18) var på vei hjem fra baskettrening, da de ble angrepet i byen Oberhausen vest i Tyskland 10. februar.

De spilte begge på ART Giants' U-19-lag i Düsseldorf.

Etter det TV 2 kjenner til oppsto det en konflikt mellom de to og en gruppe ungdommer på en buss, som senere eskalerte til en slåsskamp på sentralbanestasjonen.



TALENT: Tidligere spilte Volodymyr på barnelagene til Teyvaz og 5T.E.A.M.-DYUSSh-12, for de som er født i 2006. Foto: Instagram-siden til Hilden96ers

Tysk politi har lagt frem detaljene rundt drapet og har pågrepet en 15 år gammel gutt som var kjent for politiet fra før.



– Dette er en uforståelig handling, så meningsløs. Angriperen var bevisst på jakt etter en slåsskamp med de eldre ukrainerne, og brukte deretter en kniv, fortalte en politimann.

Motivet var tilsynelatende et rent ønske om å drepe, sier politiet.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at Volodymyr og Artem ble drept fordi de kom fra Ukraina:

– Etter utallige avhør av vitner og bevisvurdering er det foreløpig ingen konkrete bevis på en fremmedfiendtlig handling, sier politiet i en uttalelse.

På flukt fra krigen

Totalt fikk Volodymyr og Artem ni stikk i bryst og mage.



Volodymyr døde på sykehuset nesten umiddelbart, mens Artem var innlagt på intensivavdelingen på sykehuset i Essen i halvannen uke før han døde av skadene han fikk.

Hele basketlaget kom for å være sammen med guttene på sykehuset.

For treneren var tapet av Volodymyr spesielt vanskelig. 17-åringen bodde hos familien til trener Hansen i Düsseldorf etter at han flyktet fra Kyiv i juli i fjor.

I november begynte han å spille for ART Giants' U-19-lag.

TALENT: Volodymyr har spilt basketball siden barndommen og spilte i Motherland for Teyvaz- og 5T.E.A.M.-DYUSSh-12-lagene. Foto: Kiev Basketballforbund

For trener Hansen var ikke Volodymyr bare en spiller på laget, men som en sønn.

– Guttene mine kalte ham «storebror» – og han var alltid der for døtrene mine, sier Hansen.

TV 2 har vært i kontakt med den andre treneren på laget, Nadine Homann.

– Hvis du møtte Volodymyr, hadde han alltid et smil om munnen, sier hun til TV 2.

Laget kalte ham «Vova» og Homann forteller at han var populær blant de andre spillerne, og at han hadde en stor lidenskap for basketball.

ELSKET BASKET: Vova hadde allerede gode prestasjoner som en del av ungdomslandslaget til Ukraina (U-16) spilte han på EM i 2022 i Bulgaria. Foto: Kiev Basketballforbund

– Han var supertalentfull, jeg har ikke sett en ungdom med så mye lidenskap for basketball på lenge, sier Homann.

Ifølge treneren drømte «Vova» om å bli profesjonell basketballspiller og gjorde alt for å nå målet sitt. Basketball var livet hans.

I sorg

Angrepet på de to guttene skjedde dagen før en viktig kamp.

Homann fikk sjokk da hun hørte hva som hadde skjedd.

– Alt var som i en film, jeg kunne ikke tro det jeg hørte. For bare noen dager siden lovet jeg Volodymyr at jeg ville komme for å støtte ham på kampen, men nå blir det ingenting av, sier hun til TV 2.

– Jeg gråt hele dagen. Først på kvelden fant jeg styrke til å fortelle laget om det.

HAN ER IKKE LENGER MED OSS: Det tyske teamet publiserte avskjedsord til Volodymyr Foto: Facebook til ART Giants Düsseldorf

– Etter å ha flyktet fra krigen i hjemlandet, flyttet han til Düsseldorf i juli 2023, hvor han fant sitt nye hjem. Volodymyr var elsket av trenere, lagkamerater og venner, skriver det tyske laget på Facebook.

Døde av skadene

Samtidig som laget sørget over Volodymyr, kjempet Artem for livet på sykehuset. Han gikk gjennom en rekke operasjoner, og laget fikk vite at tilstanden var alvorlig, men stabil.

Så forverret tilstanden hans seg, og hjertet stoppet.

DØDE PÅ SYKEHUS: Artem døde av skadene halvannen uke etter angrepet. Foto: Privat

– I likhet med Vova var også den 18 år gamle ukraineren Artem en integrert del av vårt NBBL-lag i U19 Bundesliga. Vi er dypt sjokkert, sørger og sier farvel til nok et stort basketballtalent fra egne rekker, skrev det tyske laget på sin Facebook.

Klubben forteller at i tillegg til stort talent og disiplinert dedikasjon til basketball, var Artem kjent som en glad, blid og åpen person.