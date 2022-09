Ukrainsk militærledelse må ta et vanskelig valg

Etter en vellykket offensiv må militærlederne vurdere hvor langt de kan presse russerne. Presser de for hardt risikerer de at de ikke klarer å holde den nye forsvarslinjen.

Ukrainerne vinner tilbake territorier, men Russland har ikke tenkt til å gjøre det lett for dem. 11. september kjemper brannmenn mot ilden i Kharkiv etter at russiske missiler har truffet et kraftverk. Flere byer mistet strøm- og vannforsyninger etter motangrep. Foto: Vitalii Hnidyi / AP / NTB

Ukrainerne har stormet frem nordøst i landet den siste uken, og russerne er tvunget til en kaotisk retrett. Mandag samlet ukrainske ledere seg for å vurdere de neste skrittene. Valgene de tar kan bli avgjørende for krigens videre gang, skriver The New York Times.

De ukrainske styrkene er fortsatt en langt mindre styrke med mindre utstyr enn den russiske hæren har til rådighet, skriver avisa. Hvis de presser angrepet for langt blir de sårbare for motangrep. Hvis de rykker frem for sakte eller på feil sted kan de miste verdifulle muligheter. Hvis de venter for lenge kan frontlinjene fryse til der de er når vinteren setter inn.

Ødelagte militærkjøretøyer ligger strødd utover på en vei i Balakliya i Kharkiv-regionen den 10. september, da ukrainske styrker inntok byen Kupiansk. Russerne etterlot seg også funksjonelle kjøretøyer, utstyr og ammunisjon under tilbaketrekningen. Foto: JUAN BARRETO / AFP / NTB

Kan forsøke å ta Donbas

Ukrainerne har nå tatt tilbake strategisk territorium i Kharkiv-regionen. Dermed er de i posisjon til å gå til angrep på Dobnas, skriver avisa. Et av Putins erklærte mål er at Donbas skal bli uavhengig.

Institute of The Study of War viser områdene som skal være gjenerobret i lyseblått på kartet.

A new🗺️from @TheStudyofWar and @criticalthreats depicts total liberated Ukrainian territory as of September 11, 2022.#Ukraine has liberated over 60,000 square km of territory since the Russians began retreating from around Kyiv in early April. Quick🧵below. pic.twitter.com/bORyqNNHWY — ISW (@TheStudyofWar) September 12, 2022

Det røde området er russisk-kontrollert. Også i sør omkring Mykolaiv er det tatt nye områder.

I øyeblikket kontrollerer Russland nesten 90 prosent av Donbas, der hovedstyrkene ble satt inn etter det mislykkede angrepet på Kyiv i mars.

– Ukrainerne kan velge å utnytte momentet, sier Michael Kofman, leder for russiske studier ved forskningsinstituttet CNA i Arlington til The New York Times. Ifølge eksperten er ukrainerne i en god posisjon til å ta mer terreng østover før russerne får befestet en ny posisjon med nye skyttergraver.

Men selv om de kan ta mer terreng, er det ikke gitt at de kan holde det.

Mandag opplyste ukrainske myndigheter at fremrykkingen fortsetter, og at de skal ha tatt tilbake ytterligere 20 ukrainske byer og landsbyer i Kharkiv. Opplysningene kunne ikke bekreftes, men blant annet Pentagon har uttalt at ukrainerne ser ut til å ta nye områder like raskt som russiske styrker trekker bakover.

Russerne etterlot seg utstyr. Blant annet anti-personell-miner av typen POM-3. Her rydder ukrainske soldater vekk eksplosivene etter å ha frigjort landsbyen Udy. Bildet er tatt i Zolochiv den 12. september.h Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB

Faren ved å gå for langt

Hvis ukrainske styrker rykker for langt frem, blir veien lang for ammunisjon og forsyninger.

– Det kan gjøre ukrainerne sårbare, sier John Blaxland, professor for sikkerhet og etterretningsstudier ved universitetet i Canberra til New York Times. Han legger til at det ikke er gitt at det kommer et motangrep, siden russiske styrker ser ut til å ha lav moral.

På dagens møte har ukrainske ledere veid for og imot: Hvor mye kan de ta, og hvor mye kan de holde?

Å sikre områdene som er vunnet tilbake krever ressurser, og er en egen utfordring. Eksplosiver og miner kan være etterlatt i byer og landsbyer. Det kan være etterlatt sabotører. Deretter må politi, brannvesen, mineryddere og ambulansetjeneste på plass.

Selv om nye områder krever ressurser, har ukrainerne også erobret store mengder russisk utstyr, inkludert tanks og ammunisjon.

Og ikke minst: Hva gjør Russland nå?

De ukrainske styrkene finner etterlatt russisk utstyr under offensiven i Kharkiv. Handout fra ukrainsk militære, tatt den 9. september. Foto: HANDOUT / AFP

Det russiske dilemmaet

Russisk militærledelse står overfor sine egne dilemmaer, skriver avisa. De må forstå hva slags tilstand deres egne soldater er i for å realitetsvurdere hvor mange av Kremls mål de faktisk kan nå i de kommende månedene, sier analytiker til New York Times.

Mens ukrainerne må vurdere hvor langt de kan presse russerne, må russisk militærledelse vurdere hvor de skal bygge opp nye forsvarslinjer. Enkelte steder holder russerne posisjonene, eller går til motangrep. Samtidig har pro-russiske sosiale medier har vist bilder av russiske og Tsjetsjenske styrker som gjør seg klare til å innta fronten på russisk side. Og selv om russerne har foretatt noe de hevder er en «taktisk retrett», har de blitt stående enkelte steder. Andre steder går de til motangrep:

Rundt småbyen Lyman og landsbyen Pizky har ukrainske fremstøt oppnådd lite, ifølge pro-russiske sosiale medier.

I den ukrainsk-kontrollerte byen Bakhmut i Donbas, skal det foregå et intensivt motangrep fra russisk side.

Nær Izium har russiske styrker trukket seg tilbake over Oskil-elven, som de bruker som et naturlig forsvar i terrenget. Ukrainske styrker er et lett mål hvis de forsøker å krysse elva. Elvene i Donbas har vært brukt av begge parter for å bremse offensiver.

Men dersom ukrainerne bryter igjennom ved Oskil-elven, kommer russerne til å måtte forsterke forsvarslinjen ved Luhansk. Hvis ukrainerne presser på, kan de ikke gjøre det med nye mannskaper. Så hvor skal de hente dem fra? I kommer motoffensivene like raskt som russerne svekker en forsvarslinje ved å flytte soldater.

To mulige steder å angripe

I sin daglige oppdatering den 12. september skriver ISW at Russland neppe har nok reserver til å holde forsvarslinjen ved Oskil-elven. Ifølge tenketanken var det antagelig planen før den ukrainske motoffensiven. Det betyr at ukrainsk militære kan presse russerne helt tilbake til Luhansk-grensen.



Der er det ikke etablert et sterkt forsvar, og i så fall må Russland omgruppere, skriver ISW: Hvis de venter for lenge med å forsterke Luhansk-linjen, er det en fare. Men hvis de fortserker linjen i Luhansk med tropper fra Bakmuth og Donetsk, kan ukrainerne benytte seg av det.

Ukrainsk artilleritropp fyrer av en 2S7-Pion i en posisjon nær fronten den 26. august. Artilleribombaredementet pågår fra begge sider, og den som ikke kan skjule seg i en godt befestet skyttergrav er mye mer sårbar for angrep. Foto: IHOR THACHEV / AFP / NTB

Hvis ukrainerne går for langt frem, risikerer de å bli omringet. Hvis russerne befester posisjonen sin for langt ute, risikerer de å bli overmannet og drevet videre bakover.

– Denne krigen er ikke over, selv om Ukrainerne har vunnet et slag, skriver Institute of The Study of War i sin daglige oppdatering om krigen tirsdag.