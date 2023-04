Ukrainsk forsvarstopp om våroffensiven: – Det er bare et spørsmål om tid

Oleksij Danilov i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd sier det bare er et spørsmål om tid før landet er klar for å sette i gang den varslede våroffensiven.

– Ingen hvile

– Vi jobber døgnet rundt for å forberede oss for en mulig offensiv. Inkludert lørdager og søndager. Det er ingen hviletid i krig, sier Danilov til nyhetsbyrået AP under et intervju i Kyiv mandag.

– Det er bare spørsmål om tid, og denne tiden kommer med en svært høy pris for oss, sier han.

Ukrainske soldater står i skyttergravene ved fronten i Bakhmut 5. april i år. Foto: KAI PFAFFENBACH

Samtidig ytrer han frustrasjon over det han mener er vestlige samarbeidspartnere som «lover én ting, men gjør en helt annen». Han ønsker ikke å utdype hva han mener.

Lekkasjer

Ukraina må ha tilstrekkelig militært utstyr og ammunisjon før de kan sette i gang offensiven. De lekkede Pentagon-papirene avslørte angivelig hvordan ukrainsk luftvernssystemer er i ferd med å gå tom for ammunisjon.

Danilov avfeier dette, og hevder at lekkasjene fra USA ikke er av avgjørende betydning for dem fordi de ikke deler sensitiv informasjon med noen.

– Hvis noen tror vi rapporterer til noen, så tar de veldig feil. Slike sensitive sikkerhetsopplysninger diskuteres i lukkede møter med president Volodymyr Zelenskyj og der avgjøres det i hvilket tempo vi skal frigjøre landet vårt, sier han.

Danilov vil ikke svare på spørsmål om ammunisjonslagre, men forsikrer at de har nok til å få Russland i kne.

Patriotsystemer

Han ønsker heller ikke å bekrefte at det avanserte amerikanske patriotsystemet har ankommet Ukraina, men hinter til at de har dem i hende. Det har tidligere vært varslet at patriot-systemet skulle komme til landet etter påske.

Arkivbilde av et patriot luftvernsystem i Tyskland. (Axel Heimken/dpa via AP) Foto: Axel Heimken

– Svaret på ditt spørsmål er at alt er bra, sier han.

Krigen i Ukraina har vært i en blodig stillstand med harde kamper i området rundt Bakhmut. I åtte måneder har industribyen vært åstedet for krigens blodigste kamper.

Lokket i felle

Oberstløytnant og hovedlærer for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ystebø, har tidligere forklar hvordan kampene i Bakhmut har vært en strategisk suksess for Ukraina.

– Ukraina har lokket russerne inn i en felle. Under hele den russiske vinteroffensiven har Ukraina utnyttet russernes symbolske behov for å ta byen.

Ifølge militæreksperten har Russland lidd så store tap, at det nå er viktig å ta Bakhmut slik at de kan sende en melding hjem om at de har seiret i Ukraina.

Bakhmut ligger i Donetsk, en av fire provinser Russland, annekterte i fjor høst. Russland har kontroll i halve provinsen, og ser på Bakhmut som et steg på veien til å få kontroll på hele regionen.

BAKHMUT: Det har herjet blodige kamper i Bakhmut siden i fjor sommer. REUTERS/Kai Pfaffenbach Foto: KAI PFAFFENBACH

Danilov på sin side er sikker på at Ukraina skal slå russerne tilbake.

– Vi skal bekjempe Russland. Hvis man har sterk indre kraft, vil man alltid vinne, og det har vi. Dette har alltid irritert russerne sier han.

– Ingen starter uforberedt

I tillegg til at militært og teknologisk utstyr må være på plass, spiller også værforholdene inn. Skal man manøvrere store styrker og tungt utstyr inn i en krigssone, må det ikke være vått og gjørmete.

Ydstebø tror våroffensiven kommer tidligst i slutten av april eller begynnelsen av mai. For Danilov er det en ting som gleder. Alt skal være på plass.

– Hvis vi ikke er klare, vil vi vente. Ingen skal starte uforberedt, sier Danilov.