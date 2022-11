– Ukrainerne står overfor et dystert valg

MISTET HUSET IGJEN: Erhii og Natalia er fra Donetsk fikk hjelp til å bygge opp huset etter at det ble ødelagt i 2016, nå er det ødelagt igjen etter at det ble truffet av en russisk missil. Foto: Myriam Renaud/NRC/Flyktninghjelpen

– Over hele landet står ukrainerne overfor et dystert valg: å flykte eller å fryse, sier Jan Egeland, Flyktninghjelpens generalsekretær, som denne uken er i Ukraina, i en pressemelding.

Trenger humanitær bistand

Millioner av mennesker bosatt nær frontlinjene i Kharkiv, Donetsk, Kherson, Luhansk, Mykolaiv og Zaporizjzja har begrenset eller ingen tilgang på mat, drivstoff, vann eller husly.

Egeland påpeker at hjelpeorganisasjoner følger de humanitære prinsippene nøytralitet, uavhengighet og upartiskhet.

Han understreker at alle parter i konflikten må sørge for at hjelpearbeidere og sivile ikke blir sanksjonert eller straffet for å gi eller motta humanitær hjelp.

– Vi oppfordrer alle parter i konflikten til å prioritere beskyttelse av sivile og sikre at de får tilgang til hjelpen de sårt trenger for å overleve vinteren, sier Egeland i pressemeldingen.

FLYKTET: 91 år gamle Ludmila og datteren hennes, 64 år gamle Ludmila sa at de ikke lenger kunne bo i kjelleren til det utbombede huset deres i Mariupol. De ble ønsket velkommen på et mottak drevet av flere organisasjoner, inkludert Flyktninghjelpen, hvor de registrerte seg og fikk et varmt måltid. Foto: Myriam Renaud/NRC/Flyktninghjelpen

Uten strøm

– Selv om det er færre strømbrudd nå, vil jeg at alle skal forstå: Mest sannsynlig vil ukrainere måtte leve med strømbrudd til minimum slutten av mars, advarte Sergey Kovalenko, administrerende direktør for den private energileverandøren DTEK Yasno, på Facebook.

Videre sa han at de må være forberedt på ulike alternativer, selv de verste. Lagre varme klær og tepper, sa han til ukrainske innbyggere.

Russland har satt i gang seks massive luftangrep mot Ukrainas strømnett og annen infrastruktur siden oktober.

Det målrettede angrepet har forårsaket omfattende strømbrudd og fratatt millioner av ukrainere strøm, varme og vann.

EVAKUERER: To eldre kvinner er på vei til toget i Kherson. De evakuerer i frykt for mangel på varme, kraft og vann i den kalde vinteren som ventes. Foto: Bernat Armangue/AP

Ødelagte energianlegg

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en videotale at russiske missilangrep har ødelagt nesten halvparten av landets energianlegg.

Temperaturene har sunket til kuldegrader i Ukraina, og snø har allerede falt i mange områder.

Ordføreren i Kyiv sier at de har forberedt seg på strømbrudd og økende kulde.

– Vi har generatorer og gode reserver av diesel til å drive dem. Vi kan tilby både varme og medisiner, sier han.

Men problemene er likevel store. Mange innbyggere i Kyiv har begynt å legge igjen esker med mat, lommelykter og strømbanker i heiser, i tilfelle strømmen går og heisen blir stående i lengre tid.

HELSEPERSONELL: Ukrainsk ambulansepersonell sjekker en pasient i Kherson, Sør-Ukraina. Foto: Roman Hrytsyna/AP

Nye angrep

Infrastruktur er rammet av nye russiske angrep i Kyiv i dag, onsdag, opplyser byens ordfører.

Ordføreren i Lviv vest i Ukraina sier byen er uten strøm etter nye angrep.

– Hele byen er uten strøm. Vi venter på ytterligere informasjon fra energieksperter, sier ordfører Andrij Sadovyj i sosiale medier onsdag ettermiddag.

Han advarer om at det også kan være brudd på byens vannforsyning.

I tillegg er Moldova rammet av omfattende strømbrudd etter russiske angrep i nabolandet Ukraina.