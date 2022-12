Ukrainere tar jule-grep: – Dette er en stor utvikling

Krigen går sin gang i Ukraina, selv i juletiden.

Det har den 25. desember vært meldt om flere harde kamper, og fra tidlig om morgningen av gikk flyalarmen flere steder i landet.

Ukrainere har siden krigen brøt ut i februar vendt seg vekk fra tidligere tradisjoner som har vært lik tradisjoner som også russere har.

En av tradisjonene er at julaften feires 7. januar, som er vanlig praksis i den russisk ortodokse kirken.

Endrer julefeiring

I Ukraina er det den russisk ortodokse kirken som har suverenitet over den ortodokse kirken i landet. Fordi det brukes den Julianske kalender i den russisk ortodokse kirke, faller julen 13 dager senere enn i andre steder av verden som følger den gregorianske kalenderen.

I flere år har de ortodokse kirkene i Ukraina diskutert om de skal endre på når julen skal feires. Men i oktober i år ble det endelig bestemt av synoden i den ortodokse kirken at de lokale kirkerektorene kunne velge datoen sammen med sine medlemmer.

KHERSON: En kvinne tenner lys under julefeiringen i en av byens katedraler Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

Den endelige beslutningen skal ha blitt tatt som følge av krigen, og dermed en sterke motvilje mot å bli assosiert med Russland.

Dermed var det mange i Ukraina som feiret jul den 25. desember i år. Det skriver blant annet nyhetsbyrået AP.

– Stor utvikling

I Bobrovytsia stemte 200 av 204 medlemmer av den lokale kirken for å endre på julefeiringen.

– Dette er en stor utvikling fordi i alle år har vi feiret jul på en annen dato enn resten av den kristne verden. Vi har hele tiden vært separert. Det sier Roman Ivanenko fra Bobrovytsia til AP.

LVIV: Flere var samlet for å feire jul. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Ifølge nyhetsbyrået har flere i byen trosset flyalarmen som ulte store deler av landet. Flere personer samlet seg til messe i byens kirker.

Ingen steder i byen ble angrepet.

– Ingen fiende kan ta fra oss høytiden fordi høytiden er i sjelen vår, sa Ivanenko.

– Det som er vårt, er vårt

Anna Datskiv er og en av de som har byttet til å feire jul den 25. desember.

The Wall Street Journal har snakket med henne hjemme i Ukraina samtidig som hun lager tradisjonell ukrainsk julemat.

– Det som er deres, er deres. Og det som er vårt, er vårt. Denne krigen har vist at Russland ikke klarte å overvinne forskjellen på de og oss, sier hun til avisen.

KYIV: I hovedstaden har de feiret jul i den Ukrainske ortodokse kirken for å markere motstand mot Russland. Foto: Genya Savilov / AFP

Ifølge The Wall Street Journal er det ikke noe nytt at Ukraina endrer på tradisjoner og skikker som ble innført av russere. Siden fallet av Sovjetunionen har Ukraina favorisert ting som ukrainsk språk og ukrainske krigshelter. Men etter annekteringen av Krym i 2014 har denne endringen bare akselerert.

I fjor var det en prest i en av landets kirker som spådde at endringen til å feire jul den 25. desember ville ta minst ti år, ifølge avisen. Men i år har ønsket om å feire jul samme tid som resten av den kristne verden blitt doblet.

Ikke alle er positiv

Men selv om det har vært en svært kraftig økning i de som nå feirer jul mange uker tidligere, er det ikke alle som er like glad for endringen som nå finner sted.

PROTESTER: I Kyiv var det samlet flere familiemedlemmer av Azov regimet på julaften for å protestere mot russere som i mai i Mariupol tok til fange deres familiemedlemmer. Foto: Efrem Lukatsky

I den Ukrainske Ortodokse Kirken, som er tilknyttet den russiske hovedstaden Moskva, er det flere som vil fortsette å feire jul den 7. januar.

Kirken har tidligere blitt beskylt for å hjelpe Russland i krigen, ifølge The Wall Street Journal. Flere prester skal blant annet ha blitt beskyldt for å ha tilbudt åndelig hjelp. Noen har og blitt anklaget for å dele koordinatene til ukrainske soldater med Russland.

Det har derfor blitt foreslått av noen ukrainske politikere om å forby alle religiøse tilknytninger til Russland.