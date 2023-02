Ukrainere reagerer på løslatelse: - Vi er redde

Det sier ukrainske Volodymyr Novosad og Daniel Butenko, som fra Bergen kjemper for ukraineres rettigheter.

Novosad er styreleder for den ukrainske forening i Bergen og Hordaland, mens Butenko som doktorgradsstipendiat ved det jurdiske fakultet er leder for Den ukrainske studentforening.

De to fnyser når de ser hvilke uttalelser den tidligere leiesoldaten fra den russiske Wagner-gruppen har kommet med til TV 2.

– Om jeg er farlig? Nei, jeg er bare en vanlig mann. Jeg har ingen onde hensikter. Jeg har bare lyst til å leve livet mitt i et land som respekterer menneskerettigheter og frihet, lyder det fra Medvedjev.

– Løgn! utbryter Daniel Butenko.

Butenkos respons kommer like momentant som hans sinne, og blir ikke svakere av å høre hva annet Wagner-avhopperen sier til TV 2.

REAGERER: Volodymyr Novosad og Daniel Butenko reagerer kraftig på Wagner-avhopperens uttalelser. Foto: Fayroz Chamdid / TV 2

Vil ikke ha noen unnskyldning

– Jeg skjønner at for dem er jeg ond. At de sikkert vil forakte meg. Men jeg har lyst til å be dem om unnskyldning, høres det videre fra TV 2s intervju med Medvedjev.

Noen unnskyldning vil derimot ikke ukrainerne ha og tilgivelse er uaktuelt, mener Butenko og Novosad.

– Jeg er tvers gjennom sint på ham og tror ikke på ett ord av det han sier, konstaterer Daniel Butenko og mener den såkalte unnskyldningen ikke er levert med troverdighet.

INTERVJU: Wagner-avhopperen Andrej Medvedjev stilte denne uken opp til intervju med TV 2. Uttalelsene hans provoserer flere ukrainere. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Han viser ingen tegn til anger for å ha vært med i angrep mot ukrainere og Ukraina. Se hvor kaldt kroppsspråket og alt er, argumenterer Butenko.

Volodymyr Novosad forteller at mange ukrainere kjenner på både raseri og redsel som følge av at Medvedjev er løslatt fra politiets varetekt og kan fare fritt rundt i Oslos gater.

– Jeg kan ikke snakke på vegne av alle ukrainere, men de vi har snakket med er redde for hva han er i stand til.

FRYKT: Volodymyr Novosad er styreleder for Den ukrainske forening i Bergen og Hordaland. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det er ikke synd i ham

De to synes det er ubehagelig å se på opptak av den tidligere leiesoldaten og er kritiske til hvordan Medvedjev ikke snakker om hva han selv har gjort, eller tilsynelatende tar noe særlig selvkritikk.

Ifølge menneskerettighetsorganisajonen Gulagu, skal Medvedjev ha vervet seg til Wagner-gruppen etter å ha sonet en dom for ran i perioden 2017-2018. I fire måneder skal Medvedjev ha fungert som leder for en skvadron stasjonert i nærheten av Bakhmut, øst i Ukraina.

– Jeg er bare 26 år og har erkjent at det jeg gjorde var galt. Jeg håper de som er skyld i dette blir straffet, at de må stå ansvarlig foran hele verdenssamfunnet og svare for sine handlinger, sier Medvedjev på TV 2s opptak.

– Det er ikke synd i ham. Han valgte selv å gjøre kriminelle handlinger før krigen og delta i krigen. Frivillige valg, raser Novosad.

PROVOSERT: Volodymyr Novosad synes den tidligere leiesoldatens utsagn er svært provoserende. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Vil ha Medvedjev utlevert til Ukraina

Novosad og Butenko finner det er provoserende at Andrej Medvedjev nå har søkt om politisk asyl. De grøsser når de hører Medvedjevs påstander om at politiet og UDI har gitt ham signaler om å ha gode sjanser for innvilget søknad.

– Det er urettferdig og vanskelig. Spesielt for de sårede soldatene som kommer til Norge for behandling. Medvedjev er kriminell og må straffes, mener Novosad.

De to bergensbaserte ukrainerne har nå begynt å mobilisere engasjement for å legge press på ukrainske myndigheter, i håp om at Ukraina retter krav til Norge om utlevering av Wagner-avhopperen.

– Han må stilles for en domstol og få sin straff. Aller helst i Ukraina eller internasjonalt, er de to enige om.

KREVER UTLEVERING: Volodymyr Novosad og Daniel Butenko ønsker at ukrainske myndigheter skal be Norge om å utlevere Andrej Medvedjev. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Ber Norge tenke seg om

Volodymyr Novosad og Daniel Butenko ber norske myndigheter tenke på hvilket signal det sender dersom en tidligere russisk leiesoldat får beskyttelse fremfor straff.

– Hvis Medvedjev får asyl i Norge, hva kan vi forvente da? Jo, da vil det komme tusenvis av leiesoldater som ham hit. Soldater som Russland kan bruke mot oss alle.

– Norge burde heller gjøre det vanskeligere å krysse grensen fra Russland. De burde stenge den, mener Butenko.

HOS TV 2: Til TV 2 forteller Wagner-avhopperen Andrej Medvedev hvordan han klarte å komme seg gjennom det bevoktede og overvåkede grenseområdet på russisk side og inn til Norge.. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Justisdepartementet om kritikken: – Forstår

TV 2 har forsøkt å få tilsvar på kritikken som Volodymyr Novosad og Daniel Butenko retter mot norske myndigheter, ved å kontakte følgende:

Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Utlendingsdirektoratet (UDI), Utenriksdepartementet (UD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Politiets utlendingsenhet (PU), Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Kripos) og Finnmark politidistrikt.

Kun statssekretær Geir Indrefjord (Sp) vil på vegne av JD og justisminister Emilie Enger Mehl, imøtegå kritikken. Indrefjord sendte følgende mail til TV 2:

«Jeg har forståelse for at dette er en krevende situasjon for mange. Jeg er kjent med at PST er involvert og at Politiets utlendingsenhet har pålagt Medvedev et bestemt oppholdssted. Norsk politi ivaretar tryggheten til alle som oppholder seg i Norge. Medvedev har søkt asyl i Norge. UDI behandler nå søknaden. Jeg kan ikke kommentere enkeltsaken utover dette».