Ukrainas våpenmangel: – Kritisk situasjon

TILBAKETREKKING: Ukrainske styrker har trukket seg fra byen Avdijivka, som i flere måneder har vært under harde angrep fra Russland. Foto: RFE/ RL / SERHII NUZHNENKO / NTB

Ukrainas tilbaketrekking fra Avdijivka viser at de har en «stor ulempe» i krigen, mener forsvarsekspert.

Natt til lørdag kom nyheten om at ukrainske styrker trekker seg ut av byen Avdijivka, som ligger i nærheten av Donetsk.

Dette er den største endringen i krigens fronter siden russiske styrker tok byen Bakhmut i mai i fjor.

Byen var allerede under russisk kontroll på tre kanter, og Ukraina trakk styrkene tilbake for at de ikke skulle bli omringet.

– Avgjørelsen ble tatt for å redde så mange ukrainske liv som mulig. Det er vårt hovedmål, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en tale på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen Palle Ydstebø sier tilbaketrekkingen fra Avdijivka har vært ventet.

– Den siste tiden har det vært tydelig at de har manglet ressursene til å motstå det russiske presset. Det har vært en diskusjon over lengre tid om hvor fornuftig det er å holde Avdijivka, sier han til TV 2.

– Stor ulempe

Under talen i München peker Zelenskyj blant annet på Ukrainas mangel på artilleriammunisjon.

– Dessverre, å holde Ukraina i en konstant mangel på våpen, særlig artillerigranater og langtrekkende kapasiteter, gjør at Russland kan tilpasse seg krigens nåværende intensitet, sier Zelenskyj.

STØRRE TAP: Mangelen på artilleri gjør at Ukraina må kjempe mot russerne på nærmere hold, noe som fører til større tap, forklarer Palle Ydstebø. Foto: Lage Ask / TV 2

Ydstebø omtaler også mangelen på artilleri som en «kritisk situasjon» for Ukrainas del, da dette er Russlands viktigste våpen i krigen.

– Artilleri er det som dreper i denne krigen, som i alle kriger siden første verdenskrig. 85 prosent av alle tap er fra artilleri. Når motstanderen har mer av det, er det en så stor ulempe at du må innrette deg etter det, sier han.

Russlands overtak når det kommer til artilleri er en fordel de kan bruke til å ta «små jafs» langs fronten, sier Ydstebø. Han understreker at Ukraina burde få mer artilleri «så snart som det i det hele tatt går an».

TRUSSEL: Zelenskyj omtaler krigen i Ukraina som en trussel mot hele Europa under sin tale i München lørdag. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / NTB

– Det tar også tid å få inn. Selv om det hadde blitt bestemt i dag at det skulle sendes mer, ville det tatt uker før det kom til fronten.

– Den store usikkerheten

Tilbaketrekkingen fra Avdijivka forsterker alvoret i situasjonen, mener Ydstebø. Likevel er ikke byen i seg selv spesielt viktig strategisk.

– Det kommer an på om russerne kan bruke den som et springbrett. Men i utgangspunktet er det lite å hente av kommunikasjonslinjer og viktige områder, sier han.

Samtidig påpeker Ydstebø at Russland har lidd store tap i offensiven mot Avdijivka.

– Den store usikkerheten er hvor mye Russland kan tåle, men jeg tror de kan tåle mer enn Vesten forestiller seg, så lenge de kan erstatte tapene.