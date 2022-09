Ukraina sikter østover etter rask motoffensiv

Ukrainske tjenestemenn sier at de retter seg mot byer i den østlige Donbas-regionen etter å ha oppnådd en rekke fremskritt.

De siste dagene har Ukrainas hær tatt tilbake deler av okkupert territorium, og tvunget russiske tropper til å trekke seg tilbake.

President Volodymyr Zelensky sa at ukrainske styrker har gjenerobret 6000 kvadratkilometer.

NASJONALSANGEN: Under besøket til Izium sang presidenten av Ukraina nasjonalsangen sammen med troppene. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER/Reuters

USAs president Joe Biden sa at Ukraina hadde oppnådd betydelige gevinster. Han nevnte også at fremrykningen hadde hatt suksess, men advarte om at offensiven kan bli en krevende oppgave.

Fortsatt harde kamper

Serhiy Hayday, guvenør for Luhansk-regionen, sa at kampene pågår i utkanten av Liman.

– Det er harde kamper i Liman nå, jeg tror de vil vare noen dager til, sa Hayday i et Telegram-innlegg.

Liman ble tatt av russiske styrker etter en langvarig kamp i slutten av mai. Den ligger mindre enn 150 kilometer fra byen Donetsk.

Erobringen var et kupp for russiske tropper, og ga styrkene kontroll over en sentral øst-vest motorvei.

OKKUPERT: Dette satellittbildet utgitt av Maxar Technologies 27. mai viser tropper og utstyr som okkuperer landsbyen Kolodyazi, nord for Lyman, Ukraina, 26. mai 2022 Foto: Maxar Technologies / AFP

Russiske krigsforbrytelser

Det nøyaktige omfanget av Ukrainas gjenerobringer er ikke bekreftet, men onsdag besøkte Zelensky Izium, der han møtte ukrainske tropper som deltok i fremrykningen.

Etter hvert som ukrainske styrker beveger seg inn i tidligere okkuperte områder, har anklager om russiske krigsforbrytelser dukket opp.

Lokalbefolkningen i byen Balakliya fortalte BBC at russiske tropper hadde torturert sivile ved byens politistasjon under okkupasjonen.

Fortsetter invasjonen

Kreml har innrømmet at deres styrker har forlatt noen østlige byer. I stedet har de insistert på at styrkene omgrupperer seg.

På mandag kom det frem at Russland vil fortsette med invasjonen inntil alle målene som opprinnelig ble satt er nådd.

En ukrainsk soldat passerer en russisk stridsvogn i et frigjort territorium på veien til Balakliya i Kharkiv-regionen Foto: Nyhetsbyrået AP

Høyt tempo i fremrykningen

Tempoet i den ukrainske fremrykningen ser ut til å ha overrasket russiske styrker, med rapporter om at noen av Moskvas styrker har forlatt uniformene sine og blandet seg med sivile.

I noen områder ble russiske lærere som flyttet til ukrainske byer etter at russiske styrker tok kontrollen for å undervise, risikerer de opptil 12 års fengsel dersom de pågripes av Ukraina, ifølge nettavisen strana.ua.

I mellomtiden oppfordret Tysklands forbundskansler Olaf Scholz Russlands president Vladimir Putin til å gjenoppta forhandlinger med Ukraina så snart som mulig.

– Å finne en diplomatisk løsning så snart som mulig, basert på en våpenhvile, en fullstendig tilbaketrekking av russiske tropper og respekt for Ukrainas integritet og suverenitet, sa Scholz i en telefonsamtale med Putin.