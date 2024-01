Ukraina: Russiske luftangrep i stor skala mot flere regioner

Saken oppdateres.

Russland har mandag morgen satt i gang et luftangrep i stor skala mot flere ukrainske regioner, opplyser Ukrainas forsvar. Luftvernsirenene går i hele landet. Flere kilder melder om eksplosjoner mange steder.

Vinteren har satt inn over Ukraina, og med de iskalde temperaturene, kommer russiske angrep mot viktig infrastruktur: kraft- og varmeanlegg, vannforsyning og industri.

Målet virker å være å utmatte ukrainerne.

– Jeg tror ikke de vil tape krigen i løpet av denne vinteren, men hvis man forlenger dagens trender, kan det se ut som at det går i retning av en frosset konflikt, sier general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til TV 2 mandag morgen.

Han sier det vil være i Russlands favør om krigen nå går over til å bli en utmattelseskrig.

– Det vil jo på mange måter være en russisk seier, hvis det er nok til å hindre at Ukraina kan tas opp i EU eller Nato. Det er det russerne først og fremst er redde for, sier han.

– Søk tilflukt

– Kyiv, søk tilflukt, skriver forsvaret på meldingstjenesten Telegram og opplyser at den ukrainske hovedstaden trues av angrep med ballistiske raketter.

Flere byer i regionene Kryvyj Rih, Zaporizjzja, Kharkiv, Dnipropetrovsk og Khmelnytskyj er også under massivt russisk angrep, ifølge militæret.

BOMBEROM: T-banestasjoner gir beskyttelse fra russiske angrep. Foto: REUTERS / ALINA SMUTKO

Russland har den siste tiden utført flere omfattende rakett- og droneangrep. Rett før nyttår ble til sammen 39 mennesker drept på én dag som følge av russiske angrep mot blant annet hovedstaden Kyiv.

I tillegg ble 25 mennesker drept i den russiske grensebyen Belgorod, ifølge russiske myndigheter.

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal melder at det er ofre som følge av de russiske angrepene. Ifølge Ukrinform er to sivile drept i fylkene Dnipropetrovsk og Khmelnytskyj, i tillegg til 24 såret i byen Novomoskovsk.



Det er også meldt om sårede i flere av de andre fylkene som ble angrepet av Russland.



Mener russisk valg spiller inn

– Det er vel riktig å si at dette er mer av det samme. Det er dette Russland kan gjøre og gjør hele tiden på vinterstid, sier general Diesen til.

– De prøver å påføre den ukrainske sivilbefolkningen så store problemer som mulig ved å rette angrep direkte mot befolkningen og sivil infrastruktur, forklarer han.

BOMBARDERER NABOEN: Russlands president Vladimir Putin, her i en kirkemesse søndag, i anledning den ortodokse julefeiringen. Foto: Sputnik/Mikhail Voskresenskiy/Kremlin via REUTERS

Samtidig mener han det nært forestående valget i Russland vil innskrenke handlingsrommet for den russiske presidenten.

– Putin vil nok nå prøve å unngå operasjoner i Ukraina som kan føre til negative oppslag av forskjellig art, som for eksempel hos de russiske militærbloggerne som følger nøye med på hva som foregår på bakken, mener Diesen.

Han sier Russland trapper opp angrepene mot på vinteren, fordi det er på denne årstiden de har størst effekt.

– Det vil ukrainerne merke

USA har i helgen advart Ukraina om at amerikanerne ikke vil låne ut luftvernssystemet «Patriot» veldig mye lengre, melder The New York Times. General Diesen tegner et bilde av et effektivt system som ukrainerne snart må klare seg uten.

– Det er åpenbart at det vil ukrainerne merke. Det er det mest effektive luftvernssystemet Ukraina har fått fra vesten, og først og fremst det systemet som er effektivt mot ballistiske missiler, sier han.

Ballistiske missiler er raketter som går i en høy bane, og som kan treffe mål langt inne i ukrainsk territorium.

– Dette er en påminnelse om at dette kan komme til å utvikle seg til en krig om hvem som har det største industripotensialet, og mulighet til å etterforsyne partnere med ammunisjon og våpen, sier Diesen.

En av Russlands mest trofaste partnere, har vist seg å være Nord-Korea. Amerikanske etterretningskilder sa allerede før helgen at de nå mener Russland bruker nordkoreanske våpen i krigen.

INDUSTRIPOTENSIAL: Nord-Koreas leder Kim Jong-un og datteren på besøk hos en kyllingfarm i Hwangju. Landet satser trolig større på produksjon av våpen enn av fjærkre, og leverer missiler til et Russland i krig. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

– Russerne har den fodelen at de kan prioritere dette hvor sterk de ønsker Det har ingenting å si for Putin hva dette vil ha å si for økonomien for øvirg. I vesten er det selvfølgelig et spørsmål om industrikapasiteten til å produsere disse våpnene, og hvilke konsekvenser det får for øvrig.