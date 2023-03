Ukraina ønsker norske F-16: – Urealistisk nå, sier ekspert

Da forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møtte Ukrainas forsvarsminister og president i Kyiv fredag, ble norske F-16-fly raskt et tema.

I all hemmelighet dro forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Ukrainas hovedstad fredag.

Dagen før skjedde det største russiske missilangrepet mot byen og landet på over tre uker. Minst ni personer ble drept og hjerteskjærende bilder gikk verden over.

Norges donasjon var dermed ekstra kjærkommen: To nye, komplette norskproduserte NASAMS luftvernsystem.

– Russiske missilangrep viser behovet for å forsterke luftvernet i Ukraina. Denne donasjonen vil bidra til det, sa forsvarsminister Gram til TV 2 i Kyiv.

Ukraina med klar oppfordring

Den ukrainske presidenten og forsvarsministeren takket inderlig for den norske donasjonen, og for den nylig vedtatte støttepakken som vil sikre Ukraina 75 milliarder kroner over de neste fem årene.

Men donasjonen skapte også nye forventninger om F-16-fly. Norge har 57 F-16 som meldes å være i god stand, men som ble tatt ut av bruk i 2022 etter 42 år.

32 av dem er solgt til Romania. Tolv av dem er solgt til det amerikanske selskapet Draken International, men avtalen er enda ikke godkjent av USA. Ytterligere to er donert til norske museum, men hva som vil skje med de resterende elleve er ikke vedtatt.

ELLEVE: Det er ikke avklart hva som skal gjøres med Norges elleve resterende kampfly av typen F-16. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Da TV 2 spurte den ukrainske forsvarsministeren om Ukraina vil be Norge om å donere disse, kom responsen fra Oleksii Reznikov umiddelbart:

– Et kjærkomment spørsmål. F-16 har stått på vår ønskeliste lenge. Jeg er sikker på at det kun er et politisk spørsmål om hvilket jagerfly vi skal ha i Ukrainas flyvåpen. Jeg er sikker på at F-16 kan bli hovedflyet vårt, sa Reznikov.

Den ukrainske forsvarsministeren hadde en direkte oppfordring til Norge og andre allierte:

– Kun for noen måneder siden var det umulig å donere stridsvogner, men det endret seg. Også for Norge. Jeg håper at våre allierte vil danne en koalisjon om å gi kampfly.

I KYIV: Gram møtte Ukrainas president og forsvarsminister i Kyiv fredag. Foto: Ukrainas presidentadministrasjon

Opp til USA

USA har, som produsent og selger av F-16-fly, det siste ordet for om Norge og andre land kan donere sine til Ukraina.

USAs president Joe Biden har avvist dette flere ganger, sist i et intervju med ABC News i slutten av februar.

– Ukraina trenger ikke F-16-fly nå. Jeg utelukker dette inntil videre. Vi sender Zelenskyj det våre erfarne militærtopper mener han trenger nå: Stridsvogner, artilleri og luftforsvarssystemer, sa Biden.

6. mars meldte dog CNN at USA samarbeider med ukrainske piloter i USA, for å vurdere hvor lang tid det vil ta å gjøre ukrainske piloter kapable for F-16-fly.

OPP TIL BIDEN. USAs president Joe Biden med Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj. Foto: Evan Vucci / AFP

Forrige uke kom den ukrainske presidenten igjen med en innstendig bønn til Nato og Vesten om kampfly, og uttalte til CNN at kampfly er avgjørende for krigens utfall.

President Volodymyr Zelenskyj appellerte også direkte til den amerikanske presidenten om å begynne å trene ukrainske piloter nå.

Militærekspert Per Erik Solli er ikke særlig optimistisk på Ukrainas vegne.

– De ukrainske pilotene flyr ikke F-16 i USA, de er kun i simulator. Amerikanerne vet ikke helt hva som skal til for å omskolere de ukrainske pilotene, så dette er kun for å gi amerikanerne et vurderingsgrunnlag, sier Solli.

TIDLIGERE FLYVER: Per Erik Solli er forsvarsanalytiker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og pensjonert oberst fra Luftforsvaret. Foto: Robin Jensen / TV 2

Ramser opp problemer

Per Erik Solli er tidligere jagerflypilot og pensjonert oberst fra Luftforsvaret, og fløy selv F-16.

Han kommer med en knusende vurdering.

– Jeg mener det er urealistisk og for komplisert å innføre F-16 og omskolere alle ukrainske piloter nå mens det pågår kamphandlinger. Det tar for lang tid, konstater Solli.

– Flyet og flyveren er kun toppen av isfjellet, tilføyer Solli og lister opp flere krevende utfordringer:

1. Omfattende: Man må ha et stort teknisk apparat på flybasene som inkluderer mange speasilister som også må omskoleres. Det er også tidkrevende. I tillegg må det på plass et avansert system for vedlikehold og logistikk for F-16.

2. Rullebanen: F-16 har et luftuttak til jetmotoren under flyet som støvsuger opp fremmedlegemer hvis det ikke er høy standard på rullebanen og taksebaner. Ukraina har mange flyplasser som må oppgradereres betydelig hvis F-16 skal bruke dem.

3. Utdatert: F-16 er allerede utdatert i forhold til det mest moderne russiske luftvernet. Moderne F-35-kampfly hadde vært mer egnet for å fly offensive tokt for å angripe russiske styrker og baser, men det er i lang tid fremover helt urealistisk at Ukraina kan ta i bruk denne teknologien.

BEDRE: Det første F-16-flyet ankom Norge i 1980. De regnes som bedre enn de russiske kampflyene MiG-29 og Sukhoi Su-27, som ble utviklet rundt samme tid, opplyser Solli. Foto: Henrik Skolt / NTB

F-16 kan likevel få viktig rolle

Militærekspert Solli viser til at det var en omfattende prosess for Polen å innføre F-16. Det er det også for Romania, som grunnet kjøpet av 32 F-16 fra Norge i november 2022 nå mottar opplæring fra det norske Luftforsvaret.

Solli tror likevel at norske og vestlige kampfly som F-16 har en rolle å spille for Ukraina.

– I neste fase, når kamphandlingene er over og det kommer på plass en våpenhvile eller fredsavtale, da er det viktig å avskrekke russerne fra å angripe igjen, sier Per Erik Solli og slår fast:

– Da er det viktig å få på plass mer moderne kampfly.

– Hva tenker du om Ukrainas luftvern inntil da?

– Ukraina har gjort det vanskelig for russiske fly å operere i det ukrainske luftrommet, på grunn av blant annet vestlige donasjoner av langtrekkende våpen og luftvernsystem som NASAMS.

– Det viktigste Norge har gjort for Ukraina, er nettopp donasjon av NASAMS, tilføyer Solli og meddeler at vestlige våpen også med suksess har blitt brukt til å utstyre kampflyene Ukraina allerede har.

KRIGSHELT: – Alle ukrainske piloter venter på vestlige fly, sier pilot i det ukrainske luftforsvaret Vodym Voroshylov til TV 2. Her utnevnes han til "Helt av Ukraina" for å ha skutt ned fem iranske kamikazadroner. Foto: Ukrainas presidentadministrasjon

Slovakia og Polen vil gi Ukraina kampfly, men hva med Norge?

Ukrainas flyvåpen opererer med fly fra det tidligere Sovjetunionen: MiG-29 Fulcrum og Sukhoi Su-27.

Tidligere sovjetiske land som Polen og Slovakia besitter MiG-29, og har flere ganger tatt til orde for å donere av disse til Ukraina.

Denne uken ble debatten enda mer opphetet, da Polen og Slovakia bekreftet at de er klare for å sende MiG-29 til Ukraina som del av en internasjonal koalisjon.

Som medlemmer av Nato vil det bli et spørsmål for forsvarsalliansen, påpeker militærekspert Solli og konstaterer:

– Polen og Slovakia vil at donasjon av jagerfly skal være en beslutning som mange Nato-nasjoner står bak, spesielt USA. Jeg mener det vil være en god kortsiktig strategi å gi Ukraina fly de allerede bruker, og fortsette det pågående programmet med å utstyre disse med vestlige flybomber og missiler.

I URKAINA: Norges forsvarsminister besøkte Ukraina fredag. Foto: Kjetil Iden / TV 2

TV 2 rettet spørsmålet til den norske forsvarsministeren, om det vil bli aktuelt å donere noen av de norske F-16-flyene til Ukraina.

– Vi har jobbet mye med å få til en stridsvogndonasjon og nå en luftverndonasjon, så skal ikke jeg spekulere i mulige fremtidige donasjoner, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.