ODESA/BERGEN (TV 2): – Vi forventer at Norge blir en del av F16-koalisjonen. Det sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba til TV 2 da Anniken Huitfeldt besøkte det krigsherjede landet fredag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt lovet å støtte Ukraina så lenge det trengs for å vinne krigen under besøket til havnebyen Odesa fredag Foto: Simen Askjer/TV 2

Et stort antall russiske missiler ble avfyrt mot Ukraina fredag morgen. En ung kvinne og et tre år gammelt barn er blant de drepte, og tallet på døde stiger fortsatt.

Dette var bakteppet da utenriksminister Anniken Huitfeldt fredag kom til Ukraina på sitt tredje besøk til landet siden fullskalainvasjonen.

– Dette viser bare hva som skjer i dette landet, og at vi ikke må glemme Ukraina, sier Huitfeldt til TV 2.



BOMBET: Denne boligblokken i byen Uman, vest i Ukraina ble truffet av et russisk missil fredag. Minst 10 personer ble drept. Foto: SERGEI SUPINSKY

Utenriksministeren besøkte havnebyen Odesa ved Svartehavet sammen med kollegene fra dei nordiske og baltiske landene.

– Hva slags press legger dere på Russland for å få dem til å slutte og angripe sivile?



– Dette er noe vi konstant kritiserer Russland for, men det viktigste vi kan gjøre er å stille opp for Ukraina. Gi dem våpen, gi dem støtte slik at de kan vinne denne angrepskrigen. Det er det viktigste vi kan gjøre, sier Huitfeldt.



FELLESBESØK: Huitfeldt på besøk på havna i Odesa sammen med sine baltiske og nordiske kolleger. Foto: Simen Askjer/TV 2.



– Trenger jagerfly

Men Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba er tydelig på at landet trenger F16-jagerfly for å seire, ikke minst i lys av nattens russiske missilangrep mot landet.

– Vi må slå Russland ned fra himmelen. Vi trenger F16 fra våre allierte, var bønnen fra den ukrainske utenriksministeren.



– Vi forventer at Norge blir en del av F16-koalisjonen. Vi forstår at dette er amerikansk teknologi og at dette må starte med et ja fra USA, men jeg tviler ikke på det vil skje, sa Dmytro Kuleba til TV 2.



FELLESBESØK: Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ba igjen om F16-jagerfly da de baltiske og nordiske utenriksministrene besøkte Ukraina fredag. Foto: Simen Askjer/TV 2

Han var krystallklar på at Ukraina trenger moderne kampfly for å seire over Russland.

– Land sier at de vil at Ukraina skal vinne, og da må de følge opp ordene sine med handling, nemlig med F16, sier Kuleba.



Han kom også med sine betraktninger om den ventede ukrainske motoffensiven. Ukrainerne holder kortene tett til brystet, men «alle» forventer en ny offensiv når jordene tørker opp.

På spørsmål fra TV 2 sier Kuleba at de ikke vet om dette blir det endelige slaget.

– Det siste slaget er det som vil resultere i full frigjøring av Ukraina, og kun mot slutten vil vi vite om dette var et siste slaget. Vi vil kjempe til vi har frigjort landet vårt.



– Jeg har ingen anelse om når offensiven blir, det er opp til generalene våre. Min jobb er å skaffe så mye våpen og militært materiell som mulig slik at brigadene våre er best mulig utrustet, sier Kuleba.



TRENER: Ukrainske soldater trener i forkant av den lenge ventede motoffensiven nær fronten i Donetsk fylke. Bildet er tatt 15. april Foto: Roman Chop

– Sterkt inntrykk



Utenriksminister-besøket startet med en konferanse for gjenoppbygging i Odesa.

Konferansen startet med ett minutts stillhet for ofrene etter de russiske missilangrepene.

Fra talerstolen fortalte Huitfeldt hva Odesa betyr for henne.

– Jeg er så glad for å være tilbake. Jeg besøkte Odesa første gang etter at Budapest-memorandumet ble signert i 1994. Denne vakre byen gjorde et sterkt inntrykk på meg, sa Huitfeldt.

– Så når Dmytro (Ukrainas utenriksminister journ. anm) snakker om vanskelighetene folk står overfor i Odesa, så snakker du rett til hjertet mitt.



GJENOPPBYGGING: Utenriksminister Huitfeldt deltok på en konferanse om gjenoppbygging av Ukraina under fredagens besøk til landet. Foto: Simen Askjer/TV 2

Det norske Nansen-programmet om støtte til Ukraina og naboland har blitt godt mottatt i Ukraina.

Utenriksdepartementet opplyser at Norge vil bruke 15 mrd. kroner på sivil og militær støtte til den ukrainske staten og til humanitær innsats i Ukraina og naboland i 2023.

– Selv om statsapparatet fungerer bemerkelsesverdig bra under så krevende omstendigheter, trenger de hjelp til å betale lærerlønninger og pensjoner og sikre at skoler og sykehus kan holdes åpne. Denne typen hjelp har nådd fram til 12 millioner ukrainere, sier Huitfeldt.

SJOKK: En kvinne i byen Uman ser på redningsarbeidet etter at en boligblokk ble truffet av et russisk missil i byen fredag. Foto: CARLOS BARRIA

Ukraina har dessuten et massivt behov for reparasjoner av ødelagt infrastruktur. Pengene går gjennom Verdensbanken.

Prosjekter for boligbygging og for støtte til landbrukssektoren vurderes også.

Russiske trusler om kornavtale

Etter gjenoppbyggingskonferansen gikk turen til havna i Odesa, der ministrene fikk en omvisning. Havna spiller en viktig rolle for eksport av korn gjennom den såkalte kornavtalen.

Da Russland invaderte, blokkerte de også Svartehavet slik at Ukraina ikke fikk fraktet kornet de produserer ut til resten av verden. Prisene skjøt i været og forverret matkrisen.

VIKTIG HAVN: Et skip lastes med korn som skal fraktes gjennom korridoren i Svartehavet. Nå truer Russland igjen med å ikke forlenge kornavtalen. Bildet er tatt 24. mars i Odesa-regionen. Foto: SERGII MUKAIELIANTS

I fjor sommer meklet FN frem en avtale der Russland lar skipene passere gjennom en korridor, men russerne truer rett som det er med ikke å forlenge avtalen.

I mars ble den fornyet med to nye måneder, men Russland har signalisert at landet ikke vil gå med på å forlenge den med mindre vestlige land fjerner hindringene for eksport av russiske landbruksprodukter og gjødsel.



– Den må bli forlenget. Den betyr at folk i fattige deler av verden får tilgang til ukrainsk korn, og det er viktig med sikkerhet til havs slik at de får eksportert sitt korn til verdensmarkedet, sier Huitfeldt.

FELLESBESØK: Anniken Huitfeldt og de andre ministrene på besøk til havna i Odesa. Foto: Simen Askjer/TV 2

Også for fem måneder siden var de baltiske og nordiske utenriksminstrene på besøk i Ukraina, den gang i hovedstaden i Kyiv.

Den ukrainske utenriksministeren kom fredag med følgende uttalelse om hvor det neste møtet vil finne sted:

– Vårt neste møte blir på Krim, så det må vi bare fikse.