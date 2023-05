NARREMISSIL: Vrakrester av et narremissil av typen ADM-160B skal angivelig være funnet etter missilangrepene mot Luhansk. Til høyre produsentens eget bilde av missilet. Foto: Telegram / Raytheon Missiles and Defense

Ukraina brukte etter alt å dømme kryssermissiler i luftangrep fredag mot Luhansk by, som ligger rundt ti mil bak frontlinjen.

Bilder fra et angrep mot en nedlagt fabrikk som skal ha vært brukt av russiske styrker, tyder på at det også ble benyttet narremissiler i samband med kryssermissilene, skriver nettstedet The War Zone.

Rester av et ADM-160B MALD-missil (Miniature Air-Launched Decoy) skal være funnet på bakken, ifølge separatistmyndighetene.

Det er ikke kjent hvordan Ukraina i så fall har fått tak i disse missilene, skriver nettstedet. USA har ikke kunngjort donasjoner av MALD-missiler.

NARREMISSIL: Dette bildet viser angivelig vrakrestene av et narremissil av typen ADM-160B. Foto: Milinfolive / Telegram

Narremissiler brukes i elektronisk krigføring, og kan lure motpartens luftvern, forteller førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.



– Gir større sjanse

Selv om man skal ha forbehold med opplysninger som spres fra russisk hold, tyder bildene på at Ukraina har tatt i bruk lokkemidler, mener han.

– Narremissiler vil fylle opp kapasiteten til motstanderen, og gi dyre kryssermissiler større sjanse til å treffe målene, sier eksperten på russisk luftmakt og militærmakt, doktrine og operasjoner til TV 2.



Storbritannia bekreftet torsdag at de har levert langtrekkende Storm Shadow kryssermissiler til ukrainerne. Med disse missilene vil Ukraina kunne treffe mål dypt inne i de russisk-kontrollerte områdene i Ukraina.



BLE RAMMET: Vrakrester av et narremissil skal ha blitt funnet etter angrepet mot denne nedlagte fabrikken i Luhansk. Foto: Utbryterrepublikken Luhansk / Reuters / NTB

Kryssermissilene har en rekkevidde på 250 kilometer. Det er tre ganger så langt som rekkevidden på missilene Ukraina nå er i besittelse av.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier at kryssermissilene vil være med på å gjøre ukrainerne ytterligere i stand til å treffe mål hvor som helst i det russisk-okkuperte Ukraina.



– Storm Shadow har rekkevidde som vil sette dem i stand til å treffe presist noe nær et hvilket som helst mål i Ukraina. Sånn sett er det nok en styrking av det ukrainske forsvaret, men heller ikke det er nok til å være avgjørende på noen måte, sier Diesen til TV 2.

AMERIKANSK: To MALD-missiler på det amerikanske luftforsvarets base i Barksdale. Foto: Micaiah Anthony / US Air Force

– Gir mening

Haga sier at det gir mening å sørge for at Ukraina også får narremissiler når man donerer kryssermissiler.

– Teknisk sett er russisk luftvern utstyrt for å skyte ned kryssermissiler. Narremissiler gir større sjanser til å treffe med dyre kryssermissiler, og tvinger samtidig motstanderen til å bruke radarene sine. Da kan de finne ut hvor radarene står, og slå til mot dem også, sier Lars Peder Haga.

Ifølge russiske tjenestepersoner ble Viktor Volodatskij, som er innvalgt i Dumaen, skadd i fredagens angrep. Påstandene fra separatistmyndighetene var natt til lørdag ubekreftet.