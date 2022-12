Natt til torsdag besøkte Volodomyr Zelenskyj Kongressen i USA. Der talte han til de folkevalgte i begge kamrene.

– Dette er for mye for meg, alt dette, for våre folk. Takk, sier en tydelig rørt Zelenskyj i åpningen av talen.

– Mot alle ods falt ikke Ukraina. Ukraina er i live og sparker tilbake, fortsetter han under stående applaus fra alle i rommet.

Trenger mer

Presidentens tale fokuserte på å takke for all hjelp som Ukraina har mottatt gjennom krigen, men la samtidig vekt på at de har behov for mer.

JUBLER: Kongressen bøyde seg i støvet og lot applausen sitte raust da Volodomyr Zelenskyj ankom salen. Foto: SAMUEL CORUM / AFP

Zelenskyj la også fokus på en sammenligning mellom ukrainske soldaters kamp mot russerne med amerikanske soldaters innsats mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

– Den russiske taktikken er primitiv. De skyter ned alt de ser. Men Ukraina vil aldri gi seg.

KLAR STØTTE: Medlemmer av Kongressen viste frem det ukrainske flagget under presidentens tale. Foto: SAMUEL CORUM / AFP

Presidenten avsluttet talen med å gi Nancy Pelosi og Kamala Harris et ukrainsk flagg i gave. Flagget var signert av flere personer, som et symbol på støtten gjennom krigen.

I retur fikk Zelenskyj det amerikanske flagget som hang over kongressbygningen tidligere på dagen, for å markere besøket. Flagget ble hentet ned samme dag.

Står aldri alene

Den ukrainske presidenten landet i USA onsdag.

TAKK: Zelenskyj fokuserte på å takke USA for all støtte og hjelp som Ukraina har mottatt gjennom krigen. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Under det historiske møtet med USAs president Joe Biden i Det hvite hus, forsikret Biden Ukraina om at de aldri vil stå alene i krigen.

– Jeg vil takke Biden og kongressen for støtten. Jeg har gode nyheter med meg når jeg reiser hjem, med en ny bistandspakke, sier Zelenskyj under pressekonferansen i etterkant av møtet med Biden.

Ny milliardpakke

Onsdag ble det klart at USA er klar med en ny støttepakke til Ukraina, med en verdi på 1,85 milliarder amerikanske dollar.

Biden sier at Patriot-systemet vil utgjøre en viktig forskjell for de ukrainske styrkene, men at det kan ta tid å trene opp styrkene til å bruke systemet.

HISTORISK: Onsdagens møte mellom de to presidentene blir ansett som historisk, da dette er første gang Zelenskyj reiser ut av Ukraina siden krigen startet i februar 2022. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Om lag 1 milliarder dollar omfatter våpen og utstyr, blant annet det avanserte luftvernsystemet Patriot. System er egnet til å skyte ned ballistiske missiler.

Ukraina har etterspurt Patriot-systemet lenge, ettersom Russland har giret opp den strategiske bombingen av sivile mål i landet.