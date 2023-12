– Ukraina blant de mest korrupte land i verden

BLOKKERER: Ungarns statsminister Viktor Orban sier at han ikke vil tillate EU å starte med Ukraina. Orban er den eneste av stats- og regjeringssjefene som deltar på toppmøtet torsdag, som blokkerer både pengestøtte og medlemskap for Ukraina. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Ungarns statsminister Viktor Orban har sagt det i flere uker. Hans røde linje går ved ukrainsk medlemskap i EU.

– Ukraina er kjent for å være et av de mest korrupte landene i verden, sa Orban til magasinet Le Point, før et møte med den franske presidenten for en uke siden.

Historisk toppmøte?

EU skal i løpet av to dager bestemme om Ukraina skal få starte forhandlinger om å bli medlem av EU.

Det vil i så fall være første gang et land i krig innleder EU-forhandlinger.

– Det er en spøk! Vi kan ikke ta beslutningen om å starte forhandlinger med Ukraina om å gå inn i EU, sa Orban i intervjuet.



Viktor Orban ønsker i stedet et «strategisk partnerskap» med Kiev.

Stemningen er spent under EU-toppmøtet, som startet rett før lunsj torsdag.

Orban er den eneste av de 27 EU-toppene som blokkerer både 50 milliarder euro i støtte til Ukraina, og forslaget om å starte EU-forhandlinger.

På vei inn i toppmøtet sa han at Ukraina må oppfylle tre av de sju krav, som er fastsatt av EU-kommisjonen før forhandlinger.



– Hvis du ikke har oppfylt disse forutsetningene, er det ingen sjanse for å starte forhandlinger, sa han til journalister ved inngangen.

Onsdag fikk Orban medhold i at Ungarn får utbetalt 10 milliarder euro som EU-kommisjonen har holdt igjen.

Pengene har vært frosset i ett år på grunn av brudd på grunnleggende rettigheter og manglende respekt for rettsstaten

Det var et forsøk på å sukre pillen for Orban før toppmøtet. Men den ungarske statsministeren vil ha ytterligere 20 milliarder euro, som også holdes igjen av EU.

Bønn fra Zelenskyj



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har stående invitasjon til alle EU-toppmøter. Den planlagte fysiske deltakelsen ble skiftet ut med en video-tale, på grunn av den uavklarte politiske situasjonen på møtet.

– Dette handler ikke om hva politikere trenger, det handler om hva folket trenger, sa Zelenskyj i talen.



IKKE FRA NORGE TIL EU: Det ble videotale og ikke fysisk deltagelse for Volodymyr Zelenskyj på EU-toppmøtet torsdag. Årsaken er uvissheten om Ungarns holdning til støtte og medlemskap. Foto: Volodymyr Zelenskyj / Telegram

Han minnet om løftene, som er gitt fra EU til Ukraina. Han minnet også stats- og regjeringssjefene på historien bak krigen i Ukraina.

– For 10 år siden i Ukraina reiste folk seg under EUs flagg … Jeg ber om én ting i dag – ikke forråd folket og deres tro på Europa.



Den økonomiske støtte fra EU til Ukraina er avgjørende for å holde Ukraina i gang. Støtten skal gis over fire år, både som donasjoner og lån.

Orban truer med å legge ned veto for begge de store sakene på toppmøtet. Selv om han virker å være på gli når det gjelder pengestøtten.

De andre EU-lederne legger et hardt press på Orban, som til nå har vært urokkelig.

– EU er i ferd med å gjøre en forferdelig feil, og vi må forhindre det selv om de andre tjueseks medlemmene har en annen oppfatning,» insisterte han dagen før toppmøtet.

FOTO-VENNER: Ungarns statsminister, Viktor Orban og Russlands president Vladimir Putin poserer sammen på et møte i Kina i oktober i år. Foto: Grigory Sysoyev

Viktor Orban har et langt nærmere forhold til Vladimir Putin enn noen andre av EUs stats- og regjeringssjefer.

Han regnes som en Russland-venn. Ungarn nekter andre land å frakte våpenstøtte til Ukraina over ungarsk territorium.

Orban møtte Putin på et møte i Kina så nylig som 26. oktober i år. De poserte sammen på et foto. De andre stats- og regjeringssjefene så på dette som et brudd på EUs samhold, siden krigen startet 24. november i fjor.

Tøffere for Ukraina

TV 2 har fått tilgang tiI utkastet til slutterklæringen fra toppmøtet. Der står det at «Det europeiske råd vedtar å åpne medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova».

Bosnia-Hercegovina er også nær ved å oppfylle kravene til forhandlinger.

Utkastet viser at EU også vil gi kandidatstatus til Georgia. Det er skrittet før forhandlinger.



Den ukrainske motoffensiven, som startet i juni, har ikke gitt de resultatene landet og støttespillerne håpet på. Nå er det vanskeligheter med støtten både fra USA og EU.

Det er ventet at det blir et langt og vanskelig EU-toppmøte.