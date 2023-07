– Ukraina befinner seg i en skvis

Ukrainske styrker har den siste uken gjenerobret 37 kvadratkilometer i øst og sør, hevder landets viseforsvarsminister Hanna Maljar.

– Det er tydelig at ukrainerne har hatt en viss fremgang til nå, men det er en fremgang som er uten strategisk betydning. I den forstand at den ikke vil kunne endre krigens gang, sier general og tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, til TV 2.

GENERAL: General og tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Ifølge Maljar har de ukrainske styrkene rykket fram i retning Bakhmut, mens russiske styrker angriper i retning Lyman, Avdiivka og Mariinka i Donetsk-regionen.

– Det pågår harde kamper der nå, sier hun på Telegram mandag.

Fremgang

Russiske styrker har rykket fram i fire områder øst i Ukraina, mens Ukraina har gjenerobret områder i sør.



– Nå hører vi altså at russerne også har fremgang på noen områder. Det kan for eksempel skyldes at det er de områdene hvor ukrainerne har foretatt en viss utrykning for å kunne konsentrere styrkene sine mer i sør hvor de har hatt fremgang, sier Diesen.

Diesen forteller at det som er sikkert, er at ukrainerne ikke kan håpe å gjenerobre alt det okkuperte området, landsby for landsby. Det vil være svært kostbart.

– Hvis det skal bli en annen utvikling som påvirker krigens gang, må ukrainerne greie å skape et gjennombrudd som destabiliserer større deler av den russiske fronten, forteller han.

RAKETT: Ukrainske tjenestemenn avfyrer et Partyzan fleroppskytingsrakettsystem mot russiske tropper nær en frontlinje. Foto: STRINGER/Reuters

Diesen forklarer at de må kunne trenge gjennom det russiske forsvaret langs fronten og inn på dypet av russisk-okkuperte områder, og på den måten fremkalle et slags sammenbrudd i det russiske forsvaret.

– Da må russerne gå over fra å trekke seg ordnet tilbake til å flykte, slik vi så dem gjøre i forbindelse med offensiven ved blant annet Kharkiv i fjor, sier han.

– Svakt punkt

Ukraina har jevnlig fått militær støtte fra vesten.

– Ukrainerne har fortsatt en god del av ressursene i bakhånd. Sånn sett må disse angrepene vi har sett til nå forstås som en form for testing av det russiske forsvaret, sier Diesen.

– Spørsmålet er om de vil finne en svakhet i det russiske forsvaret, og om de har tilstrekkelige ressurser til å utnytte en slik svakhet, sier han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lenge etterspurt jagerfly fra vestlige støttespillere.



KAMPFLY: Ukrainas president har lenge ønsket seg moderne kampfly. Foto: Santiago S. Vergara / TV 2

– Her er det en spesiell side med den ukrainske styresammensettingen som er et svakt punkt, det er mangelen på moderne kampfly, sier Diesen.

Ukrainas forsvarssjef er frustrert over hvor langsomt det går å få våpen som Vesten har lovet. Han sier at ingen i vest ville startet en slik offensiv uten kontroll over luftrommet, men Ukraina venter fortsatt på at F-16-fly som allierte land har lovet, skal leveres.

– Det å skape et slikt gjennombrudd og få til denne gjennomtrengningen av det russiske forsvaret, det er en type operasjon som normalt forutsetter at man har luftoverlegenhet, og det har ukrainerne ikke så lenge de mangler moderne kampfly, sier Diesen.

F-16: Det er enda ikke tatt en beslutning om Ukraina skal få F-16 fly fra USA. Foto: Ahn Young-joon/AP

USA og deres allierte gjør alt de kan for å forsyne Ukraina, men USA har ennå ikke tatt en endelig beslutning når det gjelder F-16-fly, ifølge USAs general Mark Milley.



– Det kan se ut som amerikanerne er i ferd med å gi opp sin motvilje mot å gi ukrainerne moderne kampfly, og først og fremst F-16, sier Diesen.

– Krevende arbeid

USA har gått med på at de kan starte opptrening av ukrainske piloter i vesten.

– Det er et krevende arbeid å trene opp piloter selv om de er utdannet som kampflyvere, sier Diesen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Ap) har tidligere bekreftet at Norge fortsatt har planer om å ta del i treningsopplegget for en F-16-satsing for Ukraina.



LUFTVÅPEN: USA vil starte opptrening av ukrainske piloter. Foto: HENNING BAGGER/ Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

Diesen forklarer at grunnen til dette er at det ikke bare er å fly selve maskinen; de skal beherske sensorer og våpen, og det skal bygges opp en betydelig logistikk for å kunne understøtte flyene med tanke på mekanikere, verksted og baser.

– Da er jo ukrainerne i en slags skvis. Skal de prøve å fortsette offensiven med de ressursene de har og kanskje risikere å miste mange av dem, eller skal de vente til de også har et moderne kampflyvåpen i ryggen, spør Diesen.

– Sånn sett forbedres sannsynligheten med å lykkes med den type gjennombrudd som de trenger, dersom offensiven skal gi resultater som endrer krigens gang, avslutter han.