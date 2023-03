Ukraina anklager russiske soldater for overgrep og gjengvoldtekt av mor og datter

Denne artikkelen inneholder sterke skildringer.

Ukraina anklager to russiske soldater for overgrep mot en fire år gammel jente og gjengvoldtekt av hennes mor. Moren skal ha blitt truet med våpen under voldtekten, som skjedde foran barnets far.

Hendelsen er én av flere rystende anklager som fremgår i rettsdokumenter tilhørende den ukrainske riksadvokaten, som Reuters har fått tilgang til.

Ifølge rettsdokumentene ble overgrepet begått av soldater i Russlands 15. motoriserte infanteribrigade. I mars 2022, kort tid etter invasjonen, skal brigaden ha utøvd minst fire ulike overgrep mot sivile i landsbyen Brovary, like utenfor Kyiv.

Gikk målrettet mot kvinner

Russlands forsvarsdepartement har foreløpig ikke svart på Reuters sine intervjuforespørsler, mens telefonnumrene brigademedlemmene står oppført med, ikke er i bruk.

RAMMET: Brovary ligger like utenfor Kyiv, og ble et mål for russiske soldater i begynnelsen av invasjonen. Foto: Felipe Dana/AP Photo

Da Russlands forsøk på å kapre Kyiv mislyktes, satt de russiske styrkene kursen mot Brovary. Ifølge den ukrainske riksadvokaten benyttet soldatene seg bevisst av plyndring og overgrep som en skremselstaktikk mot innbyggerne i den lille landsbyen.

– På forhånd hadde de pekt ut kvinner, og planla hvordan de skulle handle og hvilke roller de skulle innta, hevder riksadvokaten i rettsdokumentene, som blant annet inneholder beskrivelser fra vitner og fornærmede.

Grusomme overgrep

De fleste overgrepene skal ifølge rettsdokumentene ha funnet sted samme dag, da soldatene «var påvirket av alkohol og brøt seg inn i hagen til en ung familie».

Der skal faren i familien ha blitt slått med et jernrør og tvunget til å knele, mens konen hans ble gjengvoldtatt av de russiske soldatene. En av soldatene skal deretter ha fortalt parets fire år gamle datter at han skulle «gjøre henne til en kvinne», før han forgrep seg på henne.

SLO TILBAKE: Bildet viser ødelagte russiske stridsvogner etter en ukrainsk motoffensiv i Brovary i mars i fjor. Foto: Felipe Dana/AP Photo

Etter angrepet på familien, skal de to soldatene deretter ha brutt seg inn i et annet hus, hvor de skal ha banket opp et eldre par. De skal også ha voldtatt en 41 år gammel kvinne og en 17 år gammel jente. Ytterligere to gjengvoldtekter nevnes også i rettsdokumentene, disse av en 15 år gammel jente og hennes mor.

Mens alle voldtektsofrene overlevde, forteller riksadvokatene at de fremdeles etterforsker en rekke mulige krigsforbrytelser i Brovary – deriblant drap.

Umulig å spore opp soldatene

De to mistenkte soldatene var begge skarpskyttere, på henholdsvis 32 og 28 år. Ifølge rettsdokumentene ble den eldste drept i strid, mens den yngste har vendt tilbake til Russland.

Reuters har også forsøkt å kontakte den yngste soldaten, som er navngitt i rettsdokumentet. De fikk derimot kun tak i hans bror, som hevder at også den yngste soldaten har gått bort.

DREVET VEKK: En vinterhatt tilhørende en russisk soldat ligger forlatt i Brovary. Foto: Thomas Peter/AFP

– Han døde. Det er umulig for dere å kontakte ham. Det er alt jeg kan si, sa den gråtkvalte mannen til nyhetsbyrået.

Vladimir Putin og russiske myndigheter har gjentatte ganger nektet for at russiske styrker har begått krigsforbrytelser i Ukraina. De nekter også for at russiske offiserer har kjennskap til at soldatene utøver overgrep, skriver Reuters.

I alt er seks russiske soldater mistenkt for krigsforbrytelser i Brovary, og riksadvokaten vurderer å ta ut tiltale mot soldatenes offiserer. I alt har den ukrainske riksadvokaten mottatt over 71.000 meldinger om mulige krigsforbrytelser siden krigen begynte.